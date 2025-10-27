Hơn 18.000 vị trí việc làm dịp cuối năm tại TP. Hồ Chí Minh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Hồng Minh
27/10/2025, 11:13
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh), nhu cầu lao động trong giai đoạn cao điểm cuối năm dự kiến tăng 10-15%, tương đương khoảng 18.000-24.000 vị trí. Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành đơn hàng xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa trong dịp Tết...
Cũng theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, các ngành dịch vụ, du lịch, khách sạn, vận tải và thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu tuyển dụng, do TP. Hồ Chí Minh là trung tâm tiêu dùng và điểm đến du lịch lớn của cả nước.
Bên cạnh đó, khu vực Bình Dương cũ cũng ghi nhận mức tăng cao nhất về nhu cầu tuyển dụng, từ 8.000-11.000 vị trí, chủ yếu trong các ngành dệt may, da giày, gỗ, điện tử và cơ khí. Đây là giai đoạn cao điểm sản xuất cuối năm, khi các doanh nghiệp thường tăng ca và tuyển thêm lao động để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.
Trong khi đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chỉ tăng thêm từ 3.000-4.000 vị trí, với sự gia tăng chủ yếu trong các nhóm ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ giải trí.
Để đáp ứng nhu cầu hàng hóa tăng cao, các doanh nghiệp sản xuất đã đẩy mạnh sản xuất hàng hóa từ tháng 10, tăng khoảng 20% so với các tháng trước đó. Điều này kéo theo nhu cầu lao động và nhân lực cũng tăng theo.
Đặc biệt, nguồn cung lao động mới tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp sẽ tham gia thị trường, bổ sung thêm nguồn cung đáng kể. Lao động thời vụ, đặc biệt trong dịch vụ, bán lẻ và du lịch, có xu hướng tăng nhanh để đáp ứng nhu cầu cuối năm.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với TP. Hồ Chí Minh là phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định đây là một trong ba đột phá chiến lược giúp kinh tế thành phố tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
Chính quyền Thành phố đang vận dụng nhiều cơ chế, chính sách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cả trong và ngoài nước vào các ngành khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong bối cảnh đó, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh xây dựng Trung tâm tài chính Quốc tế (IFC-HCM), với việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quan trọng quyết định đến sự thành công của dự án này.
Thành phố dự kiến ban hành hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ miễn, giảm thuế mạnh mẽ cho đến chính sách thị thực thông thoáng cho chuyên gia nước ngoài và gia đình họ đến sinh sống và làm việc tại IFC-HCM.
Nhìn chung, thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh cuối năm 2025 cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực về nhu cầu lao động, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của sản xuất và dịch vụ sau thời gian trầm lắng.
Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng này, Thành phố cần tiếp tục đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng và sử dụng lao động hiệu quả.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông, từ sáng 27/10, thành phố Huế hứng đợt mưa lớn trên diện rộng. Nhiều khu vực đã ngập sâu, hàng trăm hộ dân phải sơ tán, nguy cơ sạt lở và chia cắt giao thông gia tăng...
Mưa lớn kéo dài tới sáng 27/10 tại Huế khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế đã có văn bản thông báo cho học sinh trên toàn địa bàn thành phố nghỉ học trong ngày 27/10 nhằm đảm bảo an toàn...
Ngày 26/10, mưa rất to trên diện rộng khiến mực nước sông Hương, sông Bồ vượt mức báo động 2, nhiều khu vực hạ du ở thành phố Huế bị ngập sâu. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ đã được huy động, sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp.
Do ảnh hưởng của bão số 12, sóng lớn liên tục tấn công khiến đoạn bờ biển qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc (thành phố Huế) bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, đe dọa tuyến đường duy nhất vào khu dân cư Hải Bình với 63 hộ dân đang sinh sống.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chính thức mở cửa với quy mô lớn chưa từng có. Được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup,… không gian hội chợ mở ra một hành trình mua sắm và trải nghiệm đa sắc.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: