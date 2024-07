Hơn 19,9 nghìn doanh nghiệp thành lập và quay trở lại hoạt động mỗi tháng

Số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy tháng 7/2024 có 14,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 110.408 tỷ đồng, tăng 7,3% về số doanh nghiệp và giảm 13% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong tháng này, cả nước ghi nhận hơn 8,2 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Sự gia tăng của cả số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 7/2024 đã giúp bình quân số doanh nghiệp của hai loại hình doanh nghiệp này trong 7 tháng đầu năm ở mức 19,9 nghìn doanh nghiệp/tháng, tương đương bình quân 6 tháng.

Đóng góp vào con số 19,9 nghìn doanh nghiệp này thì số doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2024 là 95,22 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023 và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 44,27 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, không chỉ gia tăng về số doanh nghiệp đăng ký mới mà số vốn đăng ký cũng tăng, cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực của khu vực này sau giai đoạn dài đối mặt với khó khăn. Cụ thể, vốn đăng ký thành lập 7 tháng đầu năm đạt 854,64 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy vậy, vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động vẫn giảm 17,8% so với cùng kỳ (đạt 919,16 nghìn tỷ đồng). Điều này cho thấy các doanh nghiệp vẫn thận trọng với những kế hoạch mở rộng kinh doanh. Do vậy, vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp trong 7 tháng năm 2024 chỉ đạt 9 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Về ngành/lĩnh vực đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết có 9/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, vận tải kho bãi tăng 20,4%; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tăng 14%; sản xuất phân phối điện, nước, gas tăng 12,5%...

Ngoài ra, doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ từ 0-10 tỷ đồng, chiếm 92,3%, chủ yếu thuộc nhóm ngành dịch vụ với 71,93 nghìn doanh nghiệp, chiếm 75,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới.

Trong khi đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 12/17 ngành lĩnh vực; cụ thể: kinh doanhh bất động sản tăng 25,8% với 1,95 nghìn doanh nghiệp; thông tin và truyền thông tăng 20,1% với 1.023 doanh nghiệp; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cao và chuyên môn khác tăng 12,2% với 3.388 doanh nghiệp…

Ở chiều ngược lại, số liệu thống kê cho thấy trong 7 tháng năm 2024 có 125,456 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 62,2%) và tập trung chủ yếu vào tháng 1/2024 (chiếm 43%).

Trong đó, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là hơn 78 nghìn doanh nghiệp, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 35,53 nghìn doanh nghiệp, giảm 1,5% so với cùng kỳ và doanh nghiệp giải thể là 11,92 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2023.