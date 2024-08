Hơn 200 lô "đất vàng" ở Thanh Hóa chốt giá khởi điểm

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định 3228/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương, thành phố Thanh Hóa thuộc mặt bằng quy hoạch 3208 là hơn 353 tỷ đồng. Diện tích đất là 2ha, gồm 205 lô đất xây dựng nhà ở liền kề, từ lô L405 đến lô L476, lô L478 từ lô L480 đến lô L561, từ lô A210 đến lô A259. Với mức giá và diện tích đất trên, tương đương với mỗi m2 có giá khoảng hơn 18.1 triệu đồng.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên có hiệu lực trong thời gian 6 tháng kể từ ngày UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt và được xác định cho mục đích, chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Thanh hóa phê duyệt tại quyết định 3208.

Trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất xin chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch thì tiền sử dụng đất chênh lệch nộp ngân sách Nhà nước được xác định tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND thành phố Thanh Hóa triển khai các công việc, hồ sơ thủ tục tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất dự án nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong đó UBND thành phố Thanh Hóa phải lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc tổ chức đấu giá có năng lực, kinh nghiệm; thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm tra quá trình bán hồ sơ đấu giá và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc phát hành các hồ sơ đấu giá; đảm bảo việc đấu giá khu đất nêu trên công khai, minh bạch; tuyệt đối không được có hành vi cản trở hoạt động đấu giá để tiêu cực, lợi ích nhóm, làm thất thoát ngân sách nhà nước; đảm bảo việc đấu giá để lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án có đủ năng lực về tài chính, năng lực về kinh nghiệm và tuyệt đối không có nợ đọng thuế.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao công an tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Thanh Hóa trong đảm bảo an ninh, trật tự tại cuộc đấu giá. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng, công an thành phố Thanh Hóa, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Dự án khu dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương tọa lạc tại khu "đất vàng" giữa trung tâm thành phố Thanh Hóa, khi nằm gần tại vị trí giao nhau giữa các tuyến đường giao thông "huyết mạch" của thành phố Thanh Hóa. Thêm nữa, khu đô thị gần các trung tâm thương mại, khu đô thị lớn và Trung tâm hành chính thành phố Thanh Hóa.