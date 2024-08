Thanh Hóa: Nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô tăng trưởng tốt trong tháng 7

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2024. Theo thông tin tại phiên họp, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 của tỉnh này tăng 18,4% so với cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tháng 7 ước của tỉnh này đạt 17.131 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng mạnh; giá trị xuất khẩu tháng 7 ước đạt 548,7 triệu USD, tăng 17,2%; giá trị nhập khẩu ước đạt 869,1 triệu USD, tăng 24,1%.

Hoạt động du lịch tại Thanh Hóa diễn ra sôi động trong tháng 7, Công viên nước SunWorld Sầm Sơn khai trương, đi vào hoạt động là một trong những “điểm nhấn” góp phần thu hút đông đảo khách du lịch đến với Thanh Hóa. Qua thống kê, tổng lượt khách du lịch tháng 7 ước đạt 3.120 nghìn lượt khách (trong đó khách quốc tế ước đạt 138,4 nghìn lượt khách), tăng 37,1% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 8.015 tỷ đồng, tăng 63,7%.

Thu ngân sách nhà nước tháng 7 của tỉnh này ước đạt 3.589 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng năm 2024 ước đạt 33.259 tỷ đồng, bằng 93,5% so với dự toán và tăng 40% so với cùng kỳ.

Tại phiên họp, những tồn tại, hạn chế trong kinh tế xã hội tháng 7 tại Thanh Hóa cũng được nêu rõ, như iến độ thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021-2025 và một số dự án đầu tư lớn, trọng điểm chưa đảm bảo yêu cầu.

Nhiều dự án đã triển khai trong thời gian dài nhưng tiến độ thực hiện rất chậm; một số chủ đầu tư có kết quả giải ngân thấp. Hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 28,3%, số doanh nghiệp đã giải thể tăng 12,5%.

Chất lượng tham mưu, giải quyết một số công việc của một số cơ quan, đơn vị có lúc còn chậm, chưa đảm bảo; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả lãnh đạo quản lý và người đứng đầu làm việc cầm chừng hoặc né tránh, không nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để thực hiện, dẫn đến còn tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm...

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị, ngành chức năng tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án Trung tâm thương mại AEON Thanh Hóa, thông xe kỹ thuật cầu Xuân Quang vượt sông Mã, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điện khí LNG Nghi Sơn.