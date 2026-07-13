Hơn 300.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ, có nguy cơ bị thu hồi đăng ký ngay trong tháng 7
LLan Anh
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Gần 600.000 doanh nghiệp trên cả nước đang nằm trong diện rà soát của Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế” gồm hơn 300.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ đăng ký và hơn 290.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chưa giải thể. Trước các mốc thời hạn cận kề trong tháng 7, cơ quan thuế tăng tốc rà soát, hoàn tất nghĩa vụ với các trường hợp vi phạm…
Trong quá
trình triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế – Tháo gỡ điểm nghẽn trong
kinh doanh”, Cục Thuế đã liên tiếp ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, từ
xây dựng chương trình hành động, xác lập mục tiêu, lộ trình thực hiện đến hoàn
thiện quy trình nghiệp vụ, chế độ báo cáo và công tác tuyên truyền, hỗ trợ
người nộp thuế thực hiện các thủ tục liên quan đến mã số thuế.
Để bảo đảm
tiến độ, Cục trưởng Cục Thuếban hành công văn hoả
tốc yêu cầu cơ
quan thuế các tỉnh, thành phố dồn lực xử lý dứt điểm các trường hợp người nộp
thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số
thuế, đồng thời rà soát các doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng
ký.
Cùng với
đó, cơ quan thuế địa phương phải chủ động tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các
đơn vị liên quan, đặc biệt là Sở Tài chính, cơ quan đăng ký kinh doanh và lực
lượng công an, phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Tài
chính.
Thời hạn
hoàn thành nội dung này được ấn định chậm nhất vào ngày 14/7/2026 và phải báo
cáo ngay sau khi địa phương ban hành văn bản chỉ đạo, Cục Thuế nêu
rõ.
Đáng chú ý, với
hơn 325.000 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và còn nợ thuế,
các biện pháp xử lý mạnh sẽ được áp dụng.
Trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh từ một năm trở lên mà không thông báo, cơ quan thuế sẽ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 15/7/2026. Với các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế, việc thu hồi sẽ được thực hiện theo quy định, hoàn tất chậm nhất vào ngày 17/7/2026.
(Cục Thuế)
Cục Thuế cho biết sau khi có quyết định
thu hồi, cơ quan thuế tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý nhằm buộc doanh
nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Song song,
danh sách doanh nghiệp vi phạm sẽ được công khai theo quy định, bao gồm đăng
tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và niêm yết tại trụ sở, hoàn
thành trước ngày 17/7/2026.
Ngoài ra, đối với gần 292.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, cơ quan thuế địa phương được yêu cầu khẩn trương thông báo, đôn đốc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thủ tục giải thể trước ngày 15/7/2026,
Song song, cơ quan thuế cũng cần xác nhận nghĩa vụ thuế đúng hạn để doanh nghiệp hoàn tất việc chấm dứt hoạt động theo quy định, Cục Thuế nhấn mạnh.
Cục Thuế yêu
cầu các đơn vị huy động tối đa nguồn lực, đặc biệt là lực lượng kiểm tra, phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương để triển khai
quyết liệt.
Đồng thời, các Cục Thuế địa phương phải báo cáo kết quả triển khai
hằng ngày trước 9 giờ sáng ngày kế tiếp và gửi về Ban Nghiệp vụ thuế (Cục
Thuế) để tổng hợp,
theo dõi tiến độ toàn hệ thống.
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