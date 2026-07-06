Mở rộng phạm vi chia sẻ dữ liệu ngân hàng với cơ quan thuế từ ngày 1/7
LLan Anh
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Từ ngày 1/7, các ngân hàng và tổ chức tín dụng sẽ phải cung cấp định kỳ nhiều loại thông tin tài khoản và giao dịch của người nộp thuế cho cơ quan thuế theo quy định mới. Phạm vi dữ liệu được mở rộng so với trước, bao gồm cả thông tin về số dư, dòng tiền và các giao dịch liên quan…
Nghị định 252/2026/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ
chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, đặt
ra yêu cầu mới đối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng và đơn vị cung ứng dịch
vụ thanh toán trong việc cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ
quan thuế.
Theo Khoản 3 và Khoản 7 Điều 61 của Nghị định, các tổ chức này phải định kỳ cung cấp thông tin cơ bản của tài khoản, gồm tên chủ tài khoản, số
tài khoản gắn với mã số thuế, nơi mở tài khoản (đến cấp chi nhánh nếu có), cùng
thời điểm mở và đóng tài khoản.
Phạm vi dữ liệu được chia sẻ không chỉ dừng ở thông tin
nhận diện. Cơ quan thuế còn có thể tiếp cận các dữ liệu liên quan đến giao dịch
như số lượng, giá trị, nội dung giao dịch; thông tin bên chuyển, bên nhận cũng
như các giao dịch trong nước và xuyên biên giới. Đồng thời, các thông tin về số
dư, số dư cuối kỳ và thu nhập phát sinh từ tài khoản cũng thuộc diện cung cấp
theo quy định.
Nghị định
252 cũng bổ sung yêu cầu cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng
lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản hoặc người thụ hưởng khi có yêu
cầu. Đáng chú ý, các tổ chức tài chính phải báo cáo những giao dịch bất thường
hoặc có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định về phòng, chống rửa tiền.
So với Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế trước đây, phạm vi thông tin mà tổ chức tín dụng phải cung cấp cho cơ quan thuế đã được mở rộng.
Theo Nghị định mới, bên cạnh các dữ liệu cơ bản như tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngày mở và ngày đóng tài khoản thì các thông tin chi tiết về giao dịch, số dư, thu nhập phát sinh và các dữ liệu liên quan khác cũng được đưa vào diện chia sẻ định kỳ. Trong khi đó, những nội dung này chỉ được cung cấp khi có yêu cầu phục vụ thanh tra, kiểm tra hoặc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành.
Dữ liệu được truyền bằng phương thức điện tử thông qua
hệ thống kết nối với cơ quan thuế theo định kỳ, hoặc theo thỏa thuận các bên, yêu
cầu của cơ quan thuế. Riêng thông tin cơ bản như tên chủ tài khoản, số tài khoản... sẽ được gửi hàng
tháng và chậm nhất vào ngày 10 của tháng kế tiếp, Nghị định 252 nêu
rõ.
Về nguyên tắc bảo mật, tổ chức cung cấp thông tin không
chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng dữ liệu sau khi đã thực hiện đúng quy
định. Trong khi đó việc khai thác, sử dụng thông tin cũng phải được giám sát và
kiểm soát theo quy định pháp luật.
Một nội dung đáng chú ý là Nghị định lần đầu tiên đặt ra
trách nhiệm cung cấp thông tin đối với cơ quan báo chí.
Theo Điều 62, khi cơ quan thuế yêu cầu, các cơ quan
truyền thông phải cung cấp dữ liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh
doanh, quảng cáo, giá cả và thị trường của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, những
thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế hoặc các rủi ro được phát
hiện từ dư luận xã hội cũng phải được chuyển tới cơ quan có thẩm quyền.
Thời hạn cung cấp thông tin tối đa là 5 ngày làm việc kể
từ khi nhận yêu cầu; trường hợp phức tạp có thể kéo dài đến 10 ngày nhưng phải
có văn bản nêu rõ lý do. Đối với các dấu hiệu vi phạm, việc cung cấp phải được
thực hiện ngay hoặc chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo, Nghị định 252 nhấn mạnh.
Trước đó, ông Đặng Ngọc Minh, Phó
Cục trưởng Cục Thuế cho biết trên
thực tế vẫn còn không ít tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch có giá trị
lớn qua ngân hàng, nền tảng số hoặc đơn vị trung gian thanh toán nhưng chưa kê
khai, phản ánh đầy đủ trên hóa đơn điện tử. Do đó, ngành thuế đang
đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình quản lý dựa trên dữ liệu số.
Cụ thể, kho
dữ liệu hóa đơn điện tử hình thành từ năm 2021 là cơ sở để đối chiếu
dòng tiền của người nộp thuế. Đồng thời, hệ thống cũng kết nối dữ liệu với ngân
hàng, sàn thương mại điện tử và các đơn vị trung gian thanh toán.
Số liệu
từ Cục Thuế cho thấy cơ quan này đã nắm thông tin khoảng 250
triệu tài khoản ngân hàng, trong đó có khoảng 200 triệu tài khoản cá nhân. Khi
phát hiện rủi ro lớn, giao dịch bất thường hoặc dấu hiệu trốn thuế, rửa tiền,
ngân hàng sẽ phối hợp cung cấp thông tin theo quy định.
Cơ quan Thuế khẳng định việc mở rộng chia sẻ dữ liệu
giữa các tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý là cần thiết nhằm nâng cao hiệu
quả quản lý, tăng cường minh bạch và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ
thuế, qua đó hạn chế thất thu ngân sách.
“Tuy nhiên, cơ quan Thuế
không thực hiện giám sát toàn bộ giao dịch cá nhân một cách đại trà mà chỉ tập trung vào
các trường hợp có dấu hiệu rủi ro dựa
trên đối chiếu thông tin và giải trình cụ thể, kể cả đối với những tài khoản có
đồng thời giao dịch kinh doanh và sinh hoạt”, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
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