Hơn 45.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng Bến cảng container Liên Chiểu tại Đà Nẵng

Với quy mô hơn 172 ha, dự án dự kiến sẽ được triển khai từ cuối năm 2025 đến cuối năm 2035 và chia làm ba giai đoạn xây dựng...

UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 45.268 tỷ đồng, tương đương 1,757 tỷ USD, trong đó vốn góp chiếm khoảng 9.053,6 tỷ đồng và vốn vay tín dụng khoảng 36.214,4 tỷ đồng.

Dự án có quy mô khoảng 172,6 ha, trong đó diện tích vùng đất là 146,84 ha và vùng nước trước bến là 25,76 ha. Phần đất được quy hoạch bao gồm 136,71 ha dành cho bến cảng container, 9,26 ha cho kho bãi, đường sắt và bãi xe, 0,6 ha cho tuyến đường sắt kết nối và 0,27 ha cho hạ tầng kỹ thuật đầu mối.

Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất/cho thuê đất/giao khu vực biển. Địa điểm thực hiện tại phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng

Theo quyết định này, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện thông qua đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 115/2024/NĐ-CP.

Mục tiêu chính là xây dựng đồng bộ 8 bến cảng container cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ theo tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế, phù hợp với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Bến cảng được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Đà Nẵng, khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu về an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Về hạng mục đầu tư, công trình thủy công sẽ bao gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750 m, đủ khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEUs, áp dụng công nghệ bốc xếp hiện đại với mức tự động hóa cao.

Dự án cũng sẽ bố trí bến sà lan có thể tiếp nhận phương tiện đến 5.000 tấn nhằm gom, chia hàng từ và đến các cảng biển, thủy nội địa khác, qua đó giảm tải cho giao thông đường bộ, tiết kiệm chi phí logistics và tăng hiệu quả kết nối.

Tiến độ thực hiện dự án được chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 diễn ra từ quý 4/2025 đến quý 4/2028, tập trung xây dựng và đưa vào vận hành ít nhất 2 bến cảng đầu tiên cùng hệ thống hậu phương, san lấp khu bãi đường sắt và bến xe, đồng thời đầu tư tuyến đường sắt kết nối, khu hạ tầng kỹ thuật và tiến hành nạo vét khu nước trước bến. Dự kiến các hạng mục này sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối năm 2028.

Giai đoạn 2 kéo dài từ quý 1/2029 đến quý 4/2032, triển khai xây dựng bến số 3 và 4 cùng công trình phụ trợ, nạo vét khu nước trước bến, để kịp vận hành từ quý 1/2033.

Giai đoạn 3 diễn ra từ quý 1/2033 đến quý 4/2035, hoàn thiện các bến còn lại từ số 5 đến số 8, xây dựng khu bến sà lan, hệ thống hậu phương đồng bộ, khu đường sắt và bến xe, với mục tiêu đưa toàn bộ dự án vào khai thác từ quý 1/2036.

UBND TP. Đà Nẵng giao nhà đầu tư, sau khi được lựa chọn qua đấu thầu, triển khai dự án đúng theo quyết định chấp thuận chủ trương, hợp đồng và quy định pháp luật liên quan.

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến từ các bộ ngành Trung ương, cơ quan chuyên môn và địa phương.

Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo dự án triển khai đúng quy định. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố sẽ đóng vai trò bên mời thầu, phối hợp cùng Sở Tài chính để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.