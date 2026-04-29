Hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư tuyến metro nối TP.HCM với sân bay Long Thành

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thông qua chủ trương đầu tư tuyến metro kéo dài Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành, tổng vốn hơn 65.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2030...

Ngày 28/4, tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, tuyến metro kéo dài có tổng chiều dài khoảng 44,6 km, gồm hai đoạn. Đoạn 1 từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh dài khoảng 7,4 km; đoạn 2 từ Trung tâm hành chính tỉnh đến sân bay Long Thành dài khoảng 37,2 km. Tuyến đi qua địa bàn các phường, xã gồm Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Long Thành và Nhơn Trạch.

Dự án bao gồm hệ thống nhà ga, depot và các công trình phụ trợ trên toàn tuyến, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Tổng mức đầu tư khoảng 65.573 tỷ đồng (tương đương hơn 2,5 tỷ USD), thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Tờ trình gửi Thủ tướng về việc ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án này. Với cơ chế thực hiện dự án theo lệnh khẩn cấp, Đồng Nai đề xuất được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện năng lực thực hiện khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư, nhà đầu tư và các nhà thầu tham gia dự án chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng, an toàn công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Địa phương cũng sẽ được trao một số cơ chế đặc thù liên quan như quyết định về trình tự, thủ tục thực hiện khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thời gian hoàn thành xây dựng dự án theo quyết định; áp dụng hình thức vừa thi công vừa thiết kế; mời tổ chức, chuyên gia, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho dự án.

Theo kế hoạch, trong tháng 4, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa phối hợp với các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước tổ chức khảo sát thực địa, thu thập thông tin về đất đai, nhà ở, công trình, cây trồng và các cơ sở liên quan thuộc diện thu hồi đất làm cơ sở cho việc tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sát thực tế.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng thông qua chủ trương đầu tư hai dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, góp phần tăng cường kết nối với TP. Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

Trong đó, dự án tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 có tổng chiều dài khoảng 44,5 km, gồm hai đoạn. Đoạn qua khu vực cầu Mã Đà được thiết kế cầu cạn, đoạn còn lại xây dựng đường bộ, đồng bộ quy mô 8 làn xe và hệ thống công trình an toàn giao thông. Tuyến đi qua địa bàn các xã Trị An, Tân An (tỉnh Đồng Nai), dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028. Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 16.400 tỷ đồng.

Đối với dự án xây dựng đường trên cao dọc Quốc lộ 51 có chiều dài khoảng 6,2 km; trong đó phần cầu cạn dài hơn 4,6 km, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Phần đường hiện hữu bên dưới được nâng cấp, mở rộng, kết hợp đầu tư các nút giao và hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông thông minh, thu phí và công trình phụ trợ.

Dự án này triển khai trên địa bàn các phường Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân và Long Bình (tỉnh Đồng Nai), dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 28.700 tỷ đồng.