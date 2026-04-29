Hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư tuyến metro nối TP.HCM với sân bay Long Thành

Thanh Thủy

29/04/2026, 14:43

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thông qua chủ trương đầu tư tuyến metro kéo dài Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành, tổng vốn hơn 65.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2030...

Ngày 28/4, tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, tuyến metro kéo dài có tổng chiều dài khoảng 44,6 km, gồm hai đoạn. Đoạn 1 từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh dài khoảng 7,4 km; đoạn 2 từ Trung tâm hành chính tỉnh đến sân bay Long Thành dài khoảng 37,2 km. Tuyến đi qua địa bàn các phường, xã gồm Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Long Thành và Nhơn Trạch.

Dự án bao gồm hệ thống nhà ga, depot và các công trình phụ trợ trên toàn tuyến, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Tổng mức đầu tư khoảng 65.573 tỷ đồng (tương đương hơn 2,5 tỷ USD), thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Tờ trình gửi Thủ tướng về việc ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án này. Với cơ chế thực hiện dự án theo lệnh khẩn cấp, Đồng Nai đề xuất được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện năng lực thực hiện khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư, nhà đầu tư và các nhà thầu tham gia dự án chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng, an toàn công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Địa phương cũng sẽ được trao một số cơ chế đặc thù liên quan như quyết định về trình tự, thủ tục thực hiện khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thời gian hoàn thành xây dựng dự án theo quyết định; áp dụng hình thức vừa thi công vừa thiết kế; mời tổ chức, chuyên gia, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho dự án.

Theo kế hoạch, trong tháng 4, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa phối hợp với các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước tổ chức khảo sát thực địa, thu thập thông tin về đất đai, nhà ở, công trình, cây trồng và các cơ sở liên quan thuộc diện thu hồi đất làm cơ sở cho việc tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sát thực tế.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng thông qua chủ trương đầu tư hai dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, góp phần tăng cường kết nối với TP. Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

Trong đó, dự án tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 có tổng chiều dài khoảng 44,5 km, gồm hai đoạn. Đoạn qua khu vực cầu Mã Đà được thiết kế cầu cạn, đoạn còn lại xây dựng đường bộ, đồng bộ quy mô 8 làn xe và hệ thống công trình an toàn giao thông. Tuyến đi qua địa bàn các xã Trị An, Tân An (tỉnh Đồng Nai), dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028. Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 16.400 tỷ đồng.

Đối với dự án xây dựng đường trên cao dọc Quốc lộ 51 có chiều dài khoảng 6,2 km; trong đó phần cầu cạn dài hơn 4,6 km, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Phần đường hiện hữu bên dưới được nâng cấp, mở rộng, kết hợp đầu tư các nút giao và hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông thông minh, thu phí và công trình phụ trợ.

Dự án này triển khai trên địa bàn các phường Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân và Long Bình (tỉnh Đồng Nai), dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 28.700 tỷ đồng.

Khởi công sân bay Phan Thiết có vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng

07:24, 28/04/2026

Khởi công sân bay Phan Thiết có vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng

Đồng Nai tăng tốc triển khai hai tuyến đường tỉnh kết nối sân bay Long Thành

11:04, 23/04/2026

Đồng Nai tăng tốc triển khai hai tuyến đường tỉnh kết nối sân bay Long Thành

Đồng Nai tăng tốc làm đường nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, kịp khởi công giữa năm 2026

08:00, 12/04/2026

Đồng Nai tăng tốc làm đường nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, kịp khởi công giữa năm 2026

Đầu tư công Đồng Nai dự án dự án giao thông hạ tầng giao thông metro sân bay Long Thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Đọc thêm

Tổng công ty Đường sắt chính thức áp dụng AI điều hành giá vé linh hoạt từ 1/5

Tổng công ty Đường sắt chính thức áp dụng AI điều hành giá vé linh hoạt từ 1/5

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai tính năng “Giá vé linh hoạt” ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên toàn hệ thống bán vé điện tử từ ngày 1/5/2026, với mức giảm giá tối đa tới 35%, sau giai đoạn thí điểm ghi nhận hiệu quả tích cực về doanh thu và hệ số sử dụng chỗ...

Khu kinh tế mở Chu Lai (Đà Nẵng): Vùng đất hứa cho các nhà đầu tư tiềm năng

Khu kinh tế mở Chu Lai (Đà Nẵng): Vùng đất hứa cho các nhà đầu tư tiềm năng

Với định hướng phát triển bền vững và ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, Khu kinh tế mở Chu Lai (Đà Nẵng) đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế Việt Nam. Đây là một trong những dự án phát triển kinh tế quan trọng của Đà Nẵng, đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hà Tĩnh đón thêm khu công nghiệp mới, vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng

Hà Tĩnh đón thêm khu công nghiệp mới, vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng

Quy mô gần 200ha cùng định hướng phát triển đa ngành, Khu công nghiệp Hưng Long được kỳ vọng trở thành điểm đến mới cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Quảng Trị thu ngân sách 4 tháng đạt gần 3.450 tỷ đồng

Quảng Trị thu ngân sách 4 tháng đạt gần 3.450 tỷ đồng

Thu ngân sách Nhà nước tại Quảng Trị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, với nhiều khoản thu đạt mức tăng cao. Đáng chú ý, khu vực sản xuất – kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, đang trở thành động lực quan trọng đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương.

Khởi công sân bay Phan Thiết có vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng

Khởi công sân bay Phan Thiết có vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng

Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết có tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành trong 2 năm...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

C.P. Việt Nam sẵn sàng đón cơ hội xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc

Doanh nghiệp

2

Trụ điều chỉnh ép điểm số, PC1 sang tay hơn 8% lượng cổ phiếu lưu hành

Chứng khoán

3

Tài sản của gia đình Samsung tăng gấp đôi chỉ sau một năm, đạt khoảng 45,5 tỷ USD

Thế giới

4

Tổng công ty Đường sắt chính thức áp dụng AI điều hành giá vé linh hoạt từ 1/5

Đầu tư

5

Khu Đông TP.HCM: 4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu

Bất động sản

