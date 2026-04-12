Trang chủ Đầu tư

Đồng Nai tăng tốc làm đường nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, kịp khởi công giữa năm 2026

Hoài Niệm

12/04/2026, 08:00

Tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh mục tiêu hoàn tất các điều kiện cần thiết để khởi công vào giữa năm 2026.

Tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc làm đường nối cầu Mã Đà - Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: VH
Tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc làm đường nối cầu Mã Đà - Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: VH

Đây là tuyến giao thông có vai trò đặc biệt trong kết nối liên vùng, góp phần hình thành trục động lực mới giữa khu vực Đông Nam Bộ.

Theo kế hoạch, Đồng Nai đặt mục tiêu đến cuối tháng 6/2026 hoàn thành khoảng 70% công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ khởi công dự án, đồng thời hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2026.

Để đạt tiến độ này, địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các khâu từ kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đến lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Công tác giải phóng mặt bằng được xem là yếu tố quyết định, bởi đây là dự án quy mô lớn, đi qua nhiều khu vực có điều kiện địa hình và hiện trạng sử dụng đất phức tạp.

Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ phục vụ riêng tuyến đường kết nối cầu Mã Đà, mà còn nhằm đồng bộ với tiến độ chung của dự án đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tránh tình trạng triển khai thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung trong bối cảnh áp lực hoàn thành các mốc thời gian ngày càng lớn.

Tuyến đường kết nối cầu Mã Đà - Vành đai 4 được nghiên cứu điều chỉnh quy mô nhằm nâng cao năng lực khai thác trong dài hạn. Dự án được chia thành hai hợp phần chính, gồm đoạn cầu cạn dài khoảng 13 km đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai, và đoạn tuyến kết nối dài khoảng 31,5 km từ cầu cạn đến Vành đai 4; trong đó, phần cầu cạn dự kiến triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), đoạn đường kết nối sử dụng vốn đầu tư công.

Việc xây dựng cầu cạn xuyên qua khu bảo tồn được xem là giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế tác động đến môi trường, đồng thời bảo đảm tính liên tục của tuyến. Đây cũng là điểm đặc thù của dự án, đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật và tổ chức thi công.

Cầu Mã Đà, hạng mục quan trọng trong tổng thể tuyến kết nối, đã được động thổ xây dựng với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tạo tiền đề để triển khai đồng bộ toàn tuyến. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp từ khu vực Đồng Xoài (Bình Phước cũ) qua cầu Mã Đà, theo các tuyến ĐT.753, ĐT.761, ĐT.768 đến Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, hình thành hành lang giao thông liên hoàn giữa các địa phương trong khu vực.

Hiện nay, việc di chuyển từ khu vực Đồng Xoài đến Biên Hòa phải đi qua các tuyến đường hiện hữu dài khoảng 86 km với thời gian di chuyển từ 2 - 2,5 giờ do hạ tầng hạn chế và mật độ giao thông cao.

Khi tuyến đường kết nối cầu Mã Đà - Vành đai 4 hoàn thành, quãng đường dự kiến rút ngắn khoảng 13 km, thời gian di chuyển giảm xuống còn khoảng 1 - 1,5 giờ. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận tải mà còn giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tuyến đường này cùng với Vành đai 4 sẽ tạo thành mạng lưới giao thông liên kết vùng, kết nối các trung tâm công nghiệp, khu đô thị và khu vực cửa ngõ giao thương. Qua đó, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế cho cả khu vực Đông Nam Bộ.

Dự án cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư vào các khu vực dọc tuyến, đặc biệt là các khu công nghiệp và dịch vụ logistics, trong bối cảnh nhu cầu kết nối giữa các địa phương ngày càng gia tăng. Khi hoàn thành, tuyến đường góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội trong toàn vùng.

Chính phủ tách Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập

16:45, 07/04/2026

Chính phủ tách Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập

GRDP của tỉnh Đồng Nai ước tăng 9,76% trong quý 1/2026

16:32, 03/04/2026

GRDP của tỉnh Đồng Nai ước tăng 9,76% trong quý 1/2026

Nghiên cứu bổ sung ga Xuân Hòa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai

13:48, 30/03/2026

Nghiên cứu bổ sung ga Xuân Hòa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai

Đọc thêm

Hóa giải nghịch lý để tập đoàn tư nhân dẫn dắt kinh tế tự cường

Hóa giải nghịch lý để tập đoàn tư nhân dẫn dắt kinh tế tự cường

Khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam dù đã lớn mạnh đáng kể, nhưng vẫn đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc: mất cân đối ngành nghề, quy mô nhỏ bé, năng suất thấp, thiếu tích lũy công nghệ, phụ thuộc FDI và thiếu chiến lược quốc tế hóa…

Nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng đạt chuẩn 5 sao Skytrax 3 năm liên tiếp

Nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng đạt chuẩn 5 sao Skytrax 3 năm liên tiếp

Nhà ga quốc tế T2 tại sân bay Đà Nẵng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi ba năm liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Skytrax, một trong những tiêu chuẩn đánh giá uy tín nhất trong ngành hàng không…

Việt Nam và Slovakia đề ra những định hướng mới khai thác dư địa phát triển

Việt Nam và Slovakia đề ra những định hướng mới khai thác dư địa phát triển

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico khẳng định hai quốc gia vẫn còn nhiều dư địa phát triển, đồng thời đề ra những định hướng hợp tác mới trong thời gian tới...

Thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đợt 1 kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI với 6,5 ngày làm việc đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng thời, Kỳ họp đã xác lập một trục hành động rõ ràng cho cả nhiệm kỳ: thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Nghệ An: Quý 1/2026 vươn lên nhóm dẫn đầu thu hút FDI cả nước

Nghệ An: Quý 1/2026 vươn lên nhóm dẫn đầu thu hút FDI cả nước

Quý I/2026, Nghệ An ghi nhận bước tăng trưởng đột biến trong thu hút đầu tư nước ngoài, vươn lên xếp thứ 3 toàn quốc. Tuy nhiên, phía sau con số ấn tượng là yêu cầu cấp thiết về nâng cao tính bền vững và năng lực hấp thụ dòng vốn.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

Chính thức kích hoạt Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Dân sinh

2

Dòng chảy dầu toàn cầu thay đổi thế nào khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran?

Thế giới

3

Huế vẽ lại “bản đồ du lịch” bằng 4 vùng đặc trưng

Du lịch

4

Sắp hết thời dùng AI rẻ

Kinh tế số

5

Tập đoàn sản xuất bảng mạch Trung Quốc cán ngưỡng 470 triệu USD doanh thu tại Việt Nam

Kinh tế số

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy