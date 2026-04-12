Đồng Nai tăng tốc làm đường nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, kịp khởi công giữa năm 2026

Tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh mục tiêu hoàn tất các điều kiện cần thiết để khởi công vào giữa năm 2026.

Đây là tuyến giao thông có vai trò đặc biệt trong kết nối liên vùng, góp phần hình thành trục động lực mới giữa khu vực Đông Nam Bộ.

Theo kế hoạch, Đồng Nai đặt mục tiêu đến cuối tháng 6/2026 hoàn thành khoảng 70% công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ khởi công dự án, đồng thời hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2026.

Để đạt tiến độ này, địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các khâu từ kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đến lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Công tác giải phóng mặt bằng được xem là yếu tố quyết định, bởi đây là dự án quy mô lớn, đi qua nhiều khu vực có điều kiện địa hình và hiện trạng sử dụng đất phức tạp.

Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ phục vụ riêng tuyến đường kết nối cầu Mã Đà, mà còn nhằm đồng bộ với tiến độ chung của dự án đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tránh tình trạng triển khai thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung trong bối cảnh áp lực hoàn thành các mốc thời gian ngày càng lớn.

Tuyến đường kết nối cầu Mã Đà - Vành đai 4 được nghiên cứu điều chỉnh quy mô nhằm nâng cao năng lực khai thác trong dài hạn. Dự án được chia thành hai hợp phần chính, gồm đoạn cầu cạn dài khoảng 13 km đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai, và đoạn tuyến kết nối dài khoảng 31,5 km từ cầu cạn đến Vành đai 4; trong đó, phần cầu cạn dự kiến triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), đoạn đường kết nối sử dụng vốn đầu tư công.

Việc xây dựng cầu cạn xuyên qua khu bảo tồn được xem là giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế tác động đến môi trường, đồng thời bảo đảm tính liên tục của tuyến. Đây cũng là điểm đặc thù của dự án, đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật và tổ chức thi công.

Cầu Mã Đà, hạng mục quan trọng trong tổng thể tuyến kết nối, đã được động thổ xây dựng với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tạo tiền đề để triển khai đồng bộ toàn tuyến. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp từ khu vực Đồng Xoài (Bình Phước cũ) qua cầu Mã Đà, theo các tuyến ĐT.753, ĐT.761, ĐT.768 đến Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, hình thành hành lang giao thông liên hoàn giữa các địa phương trong khu vực.

Hiện nay, việc di chuyển từ khu vực Đồng Xoài đến Biên Hòa phải đi qua các tuyến đường hiện hữu dài khoảng 86 km với thời gian di chuyển từ 2 - 2,5 giờ do hạ tầng hạn chế và mật độ giao thông cao.

Khi tuyến đường kết nối cầu Mã Đà - Vành đai 4 hoàn thành, quãng đường dự kiến rút ngắn khoảng 13 km, thời gian di chuyển giảm xuống còn khoảng 1 - 1,5 giờ. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận tải mà còn giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tuyến đường này cùng với Vành đai 4 sẽ tạo thành mạng lưới giao thông liên kết vùng, kết nối các trung tâm công nghiệp, khu đô thị và khu vực cửa ngõ giao thương. Qua đó, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế cho cả khu vực Đông Nam Bộ.

Dự án cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư vào các khu vực dọc tuyến, đặc biệt là các khu công nghiệp và dịch vụ logistics, trong bối cảnh nhu cầu kết nối giữa các địa phương ngày càng gia tăng. Khi hoàn thành, tuyến đường góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội trong toàn vùng.