Hơn 75% bệnh viện đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Nhật Dương

08/04/2026, 10:03

Bộ Y tế ghi nhận tính đến nay, toàn quốc đã có hơn 75% các bệnh viện công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Đối với các địa phương, hâu hết đã có kế hoạch triển khai...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Chỉ thị vừa ban hành về việc đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông và chuyển đổi số lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử bước đầu mang lại lợi ích cụ thể cho người bệnh, các cơ sở y tế, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công tác chuyên môn, quản lý, điều hành tại đơn vị.

Đến nay, theo ghi nhận của Bộ Y tế, đã có hơn 75% các bệnh viện trên toàn quốc công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Hầu hết các địa phương đã có kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế.

Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chưa đáp ứng chất lượng, cũng như chưa hoàn toàn thay thế hồ sơ bệnh án giấy tại đơn vị.

Để khắc phục các tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh và bảo đảm hoàn thành có chất lượng trong việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị các đơn vị thuộc Bộ; đơn vị y tế thuộc các Bộ, ngành; Sở Y tế các địa phương; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần xem triển khai hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cốt lõi tại cơ sở.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp công tác này và ưu tiên các nguồn lực, quyết liệt triển khai để bảo đảm hoàn thành có chất lượng đối với hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị.

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế; y tế các Bộ, ngành tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc cơ quan chủ quản của đơn vị để ưu tiên bố trí nguồn lực, đảm bảo hoàn thành việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được yêu cầu rà soát, đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, huy động và bổ sung các nguồn lực để bảo đảm việc hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

Trong đó, yêu cầu các bệnh viện (bao gồm bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân) không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy từ ngày 1/1/2027.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế soát, cập nhật và bổ sung các nội dung hướng dẫn về chuyên môn có liên quan, nhằm bảo đảm việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở kịp thời, đúng tiến độ.

