Hơn 75% bệnh viện đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Tại Chỉ thị vừa ban hành về việc đẩy mạnh
triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết thời gian
qua, công tác ứng dụng công nghệ thông và chuyển đổi số lĩnh vực khám bệnh, chữa
bệnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Trong đó, việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
bước đầu mang lại lợi ích cụ thể cho người bệnh, các cơ sở y tế, đồng thời góp
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công tác chuyên môn, quản lý, điều
hành tại đơn vị.
Đến nay, theo ghi nhận của Bộ Y tế, đã có hơn 75% các
bệnh viện trên toàn quốc công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Hầu hết các địa phương đã có kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo chỉ đạo của Bộ
Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế.
Tuy nhiên, hiện nay một số địa
phương, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chưa
đáp ứng chất lượng, cũng như chưa hoàn toàn thay thế hồ sơ bệnh án giấy tại đơn
vị.
Để khắc phục các tồn tại, tiếp tục
đẩy mạnh và bảo đảm hoàn thành có chất lượng trong việc triển khai hồ sơ bệnh
án điện tử theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị
các đơn vị thuộc Bộ; đơn vị y tế thuộc các Bộ, ngành; Sở Y tế các địa phương; các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh cần xem triển
khai hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cốt lõi tại cơ
sở.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu
trách nhiệm trực tiếp công tác này và ưu tiên các nguồn lực, quyết liệt triển
khai để bảo đảm hoàn thành có chất lượng đối với hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn
vị.
Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế; y tế các Bộ, ngành tham mưu, báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc cơ quan chủ quản của đơn vị để ưu tiên bố trí nguồn lực, đảm bảo
hoàn thành việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
thuộc thẩm quyền quản lý.
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được yêu cầu rà soát, đánh
giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, huy động và bổ sung các
nguồn lực để bảo đảm việc hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị
chậm nhất vào ngày 31/12/2026.
Trong đó, yêu cầu các bệnh
viện (bao gồm bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân) không sử dụng hồ sơ bệnh
án giấy từ ngày 1/1/2027.
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế
rà soát, cập nhật và bổ
sung các nội dung hướng dẫn về chuyên môn có liên quan, nhằm bảo đảm việc triển khai hồ sơ bệnh
án điện tử tại các cơ sở kịp thời, đúng tiến độ.