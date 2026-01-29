Hơn 9.400 bản án liên quan đến lao động được công bố công khai

Đến thời điểm tháng 1/2026 gần 2 triệu bản án, quyết định được số hóa và được Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án...

Trong số 2 triệu bản án vừa nêu, có trên 387.000 bản án hình sự được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngành, án dân sự trên 399.000, hôn nhân và gia đình gần 955.000, kinh doanh thương mại là 35.426, hành chính là 24.542, lao động là 9.475.

Cùng với đó, trên 137.000 quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính và 214 quyết định tuyên bố phá sản được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án.

Theo TAND Tối cao, với mục đích giúp mọi công dân, cơ quan, tổ chức dễ tìm kiếm, tra cứu nội dung bản án, quyết định đã được tòa án công bố và có thể đóng góp ý kiến, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin TAND Tối cao.

Việc công khai bản án góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại và đáng tin cậy bởi quá trình này giúp các vụ án trở nên dễ tra cứu, minh bạch hóa công lý và giảm thiểu các thủ tục rườm rà.

Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện, việc công khai bản án, quyết định lên Cổng thông tin TAND Tối cao đã bước đầu đi vào nề nếp, mang lại những hiệu quả thiết thực đối với công tác chung của TAND các cấp.

Đây là một trong những cơ chế hiện hữu để Nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của TAND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử.

Việc công khai bản án, quyết định của tòa án cũng góp phần đảm bảo quyền con người theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật, cụ thể là thông tin về hoạt động xét xử của tòa án.

Thông qua việc các bản án, quyết định của tòa án được đăng tải sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho người dân tiếp cận. Người dân được biết kết quả xét xử những vụ án nghiêm trọng, những vụ, việc nổi cộm của xã hội. Qua đó, có đóng góp, phản hồi thể hiện thái độ của dư luận đối với công tác xét xử của tòa án.

Đặc biệt, việc đảm bảo quyền con người còn thể hiện ở quy định các bản án, quyết định được công bố thì các thông tin về nhân thân, bí mật đời tư, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh… đều phải được mã hóa hoặc không công bố những bản án, quyết định có người tham gia tố tụng chưa đủ 18 tuổi.

Công khai bản án, quyết định của tòa án là biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tòa án, đặc biệt là đội ngũ thẩm phán.