Xét xử sơ thẩm vụ đưa, nhận hối lộ hơn 71 tỷ để "tuồn" thuốc vào bệnh viện

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và Công ty cổ phần dược Sơn Lâm.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1962, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược LanQ) và Phạm Văn Cách (SN 1967, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bị cáo Thân Đức Lại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và 14 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ của các bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế bị xét xử về tội Nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm về các tội danh trên.

CỰU CHỦ TỊCH HĐQT ĐƯA HỐI LỘ HƠN 71 TỶ ĐỒNG

Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 71 tỷ đồng để được tạo điều kiện cung cấp thuốc vào các bệnh viện, trung tâm y tế.

Trong đó, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc - Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền nhiều nhất là hơn 47 tỷ đồng.

Cáo buộc thể hiện, từ năm 2017-2023, Công ty Sơn Lâm đã trúng thầu, ký kết, thực hiện 10 hợp đồng cung cấp dược liệu cho Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, giá trị hơn 232 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc đã yêu cầu bị cáo Phạm Văn Cách chi tiền “hoa hồng” từ 20% - 25%/hóa đơn mua bán. Thời điểm đưa tiền là sau mỗi đợt thanh toán hoặc khi bị cáo Lộc cần tiền gấp.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm còn đưa tiền cho các bị cáo khác là lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên; Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên); Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào; Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Lâm Đồng; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên...

Tại tòa, bị cáo Phạm Văn Cách khai nhận lý do phải chi “hoa hồng” là muốn được tạo thuận lợi cho công việc.

Theo lời trình bày của bị cáo Cách, tùy từng đơn vị, việc thỏa thuận “hoa hồng” được thực hiện với giám đốc hoặc trưởng khoa - những người có thẩm quyền trong việc thanh quyết toán hợp đồng.

Các bị cáo tại tòa ngày 27/1.

Việc chi “hoa hồng” dựa trên tình hình thị trường, nếu giá thuốc cao, lợi nhuận nhiều thì chi nhiều, giá xuống thì ít hơn. Số tiền chi "hoa hồng" là do các cơ sở y tế đưa ra, nếu thấy có lợi nhuận, bị cáo Cách sẽ đồng ý.

Ngoài ra, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền bị cáo buộc đưa hối lộ 700 triệu đồng cho bị cáo Thân Đức Lại (Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang - cũ) nhằm được tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cáo buộc thể hiện, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền nhiều lần chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thúy Kim, Kế toán trưởng Công ty LanQ đưa tiền cho bị cáo Thân Đức Lại vào đầu mỗi quý, số tiền từ 7 triệu đồng – 60 triệu đồng/quý.

CHIẾM ĐOẠT HƠN 18,1 TỶ ĐỒNG TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bên cạnh hành vi đưa hối lộ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách còn bị truy tố về việc chiếm đoạt hơn 18,1 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội.

Cáo trạng nêu rõ, Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ (viết tắt là Bệnh viện LanQ) thuộc sở hữu của Công ty LanQ. Năm 2019, Công ty LanQ ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.

Theo quy định, Bệnh viện LanQ được tự tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc. Do đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã bàn bạc và thống nhất với bị cáo Phạm Văn Cách: Công ty LanQ sẽ tổ chức đấu thầu, Công ty Sơn Lâm hỗ trợ thủ tục hồ sơ cho Công ty LanQ, đảm bảo Công ty Sơn Lâm trúng thầu với giá cao, thanh toán được nhiều tiền từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.

Quá trình thực hiện, hai bên xây dựng giá, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhờ đối tác tham gia với vai trò “quân xanh”. Kết quả là Công ty Sơn Lâm trúng thầu. Năm 2020, hai bên ký hợp đồng mua bán thuốc trị giá hơn 54 tỷ đồng, sau đó nâng lên hơn 64,8 tỷ đồng.

Các luật sư tham gia tố tụng tại tòa.

Theo hợp đồng, Công ty Sơn Lâm phải cung cấp toàn bộ vị thuốc cho Công ty LanQ. Thực tế, Công ty LanQ chỉ mua một số lượng rất ít vị thuốc của Công ty Sơn Lâm, còn lại mua của Công ty Cổ phần Đông dược Hà Nội CQB.

Vì vậy, các bị cáo thỏa thuận hợp thức hóa hồ sơ. Công ty Sơn Lâm vẫn xuất hóa đơn bán hàng theo giá trúng thầu, lập phiếu xuất kho, cung cấp bao bì, nhãn mác cho Công ty LanQ để hợp thức đầu vào cho số vị thuốc mua của Công ty CQB.

Công ty Sơn Lâm sẽ được hưởng 18% trên tổng giá trị hóa đơn xuất khống (chưa tính thuế VAT).

Sau khi hợp thức hóa đơn đầu vào thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ làm hồ sơ và đã được thanh toán hơn 40 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 18,1 tỷ đồng từ việc mua bán thuốc.

Tại tòa, chiều 27/1, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền khai nhận Bảo hiểm xã hội đã tạm ứng cho Công ty LanQ 40 tỷ đồng nhưng thực tế bị cáo mua thuốc nhiều hơn số tiền 54 tỷ đồng. Bị cáo đề nghị tòa án xem xét bị cáo không chiếm đoạt tiền. Theo bị cáo, Công ty LanQ đã mua thuốc có chất lượng tốt hơn hoặc tương đương với Công ty Sơn Lâm.