Hơn 9.900 phạm nhân được đặc xá năm 2026

Trả lời họp báo, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết trong số 9.950 phạm nhân được đặc xá năm 2026 có 133 phạm nhân thuộc các vụ án, vụ việc thuộc Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Chiều 30/5, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026.

Theo ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và truyền thống nhân văn của dân tộc, lấy con người làm trung tâm.

Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm minh. Mục tiêu cuối cùng của công lý không chỉ là trừng phạt mà còn giáo dục, cảm hóa và phục hồi những giá trị tốt đẹp của con người.

Chính sách đặc xá đã đem lại kết quả tích cực. Những người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực tham gia sản xuất, chấp hành tốt pháp luật và trở thành công dân tốt, củng cố niềm tin xã hội vào giá trị nhân văn.

Mọi hồ sơ đều được thẩm định chặt chẽ, bảo đảm chính xác, công bằng. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá, ngày 26/5/2026, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đây không chỉ là niềm vui của những người được đặc xá và gia đình họ mà còn là minh chứng cho sự hiệu quả của chính sách hình sự nhân đạo, sự nỗ lực trong công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

“Đề nghị các ngành, chính quyền địa phương, tổ chức doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng toàn thể nhân dân tiếp tục đồng hành hỗ trợ những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, để mỗi người trở về đều có thể trở thành một câu chuyện thành công”, ông Cấn Đình Tài nhấn mạnh.

Trả lời báo chí, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của nhà nước, tha tù trước thời hạn cho các đối tượng chấp hành án phạt tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ án phạt tù nhân sự kiện trọng đại của đất nước.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết thêm trong số 9.950 phạm nhân có 133 phạm nhân là thuộc các vụ án, vụ việc thuộc Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, theo số liệu tổng hợp có 644 phạm nhân thuộc nhóm tội xâm phạm về kinh tế, chức vụ; có 63 phạm nhân là người nước ngoài gồm 56 phạm nhân nam, 7 phạm nhân nữ với các quốc tịch khác nhau.

Về quy trình xét duyệt trong công tác đặc xá được thực hiện theo hướng dẫn số 33 của Hội đồng tư vấn đặc xá. Sau khi có quyết định của Chủ tịch nước, tất cả cơ sở giam giữ trong công an, quân đội đều quán triệt triển khai qua hệ thống truyền thanh, dán công khai hướng dẫn tại các cơ sở giam giữ và thông tin để phạm nhân biết về đối tượng, tiêu chuẩn.

Trên cơ sở tiêu chuẩn, phạm nhân sẽ rà soát, đối chiếu để có đơn đề nghị, các tổ đội bình xét, cơ sở giam giữ họp, tổ thẩm định liên ngành xem xét, Ban chỉ đạo của Bộ Công an tiến hành họp xét sau đó gửi xin ý kiến các bộ, ngành, các thành viên Hội đồng tư vấn để rà soát. Quy trình được triển khai công khai, chặt chẽ, minh bạch theo hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá.