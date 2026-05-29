Thanh Hóa khởi tố 2 vụ án vi phạm kiểu dáng công nghiệp

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố hai vụ án, khởi tố hai bị can về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 4.000 mặt hàng thời trang giả mạo các thương hiệu xa xỉ và thể thao nổi tiếng thế giới, với tổng giá trị hàng hóa các đối tượng đã bán ra thị trường ước tính lên tới hơn 30 tỷ đồng...

Ngày 27/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố thông tin về việc khởi tố hai vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1993, trú tại phường Đông Quang và Trịnh Đình Nam, sinh năm 1994, trú tại phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa, về tội danh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả của quá trình trinh sát, theo dõi kéo dài của lực lượng chức năng nhằm triệt phá các đường dây kinh doanh hàng giả, hàng nhái hoạt động tinh vi trên địa bàn tỉnh.

HAI ĐƯỜNG DÂY HÀNG GIẢ BỊ TRIỆT PHÁ

Trong vụ việc đầu tiên, vào ngày 16/5/2026, lực lượng chức năng đã bất ngờ tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của Nguyễn Thị Hiền nằm trên đường Tây Sơn, phường Đông Quang. Đây là địa điểm được đối tượng sử dụng làm nơi tập kết, lưu trữ và đóng gói hàng hóa trước khi giao cho khách hàng trên khắp cả nước.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn ba nghìn sản phẩm thời trang các loại, bao gồm túi xách, khăn choàng, kính mắt và nhiều phụ kiện khác mang nhãn hiệu của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới như Louis Vuitton, MLB, Dior, Chanel và Gucci.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Điều đáng chú ý là toàn bộ số hàng hóa này đều không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp và đã được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng để chuyển đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận đã bắt đầu thực hiện hành vi buôn bán hàng giả từ đầu năm 2025 sau khi quan sát thấy nhu cầu sử dụng các mặt hàng hiệu giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng ngày càng tăng cao. Đối tượng đã chủ động tìm kiếm nguồn hàng từ các đầu mối chuyên cung cấp hàng nhái, hàng giả với giá rất rẻ, sau đó rao bán với giá cao gấp nhiều lần để thu lợi bất chính.

Chỉ một ngày sau vụ triệt phá kho hàng của Hiền, vào ngày 17/5/2026, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và tiến hành kiểm tra cửa hàng thời trang mang tên “Nam Vũ Luxury” tọa lạc tại số 141 đường Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành. Chủ cửa hàng được xác định là Trịnh Đình Nam, một đối tượng cũng đang bị theo dõi do có nhiều biểu hiện nghi vấn trong hoạt động kinh doanh.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả kiểm tra cho thấy cửa hàng này đang bày bán công khai hàng loạt mặt hàng quần áo, giày dép, dây thắt lưng và các loại phụ kiện thời trang giả mạo các nhãn hiệu đắt tiền như Hermès, Burberry, Louis Vuitton, Nike và Adidas. Tương tự như vụ việc trước, Nam cũng không thể xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ hợp lệ nào liên quan đến nguồn gốc của số hàng hóa đang kinh doanh tại cửa hàng.

Việc liên tiếp triệt phá thành công hai đường dây kinh doanh hàng giả chỉ trong vòng hai ngày đã cho thấy quyết tâm cao độ của lực lượng Công an Thanh Hóa trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái trên địa bàn tỉnh.

THỦ ĐOẠN TINH VI VÀ CẢNH BÁO TỪ CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, nhận định: các đối tượng buôn bán hàng giả đã triệt để lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử để thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi và khó kiểm soát. Chúng tạo lập hàng loạt tài khoản ảo trên các nền tảng như Facebook, TikTok và Zalo, thường xuyên tổ chức các buổi livestream bán hàng và đăng tải video quảng cáo sản phẩm với những lời giới thiệu hấp dẫn, đánh trúng tâm lý người tiêu dùng.

Những cụm từ mỹ miều như “hàng cao cấp”, “full box”, “xả kho giá rẻ”, “hàng hiệu giá ưu đãi” hay “hàng order chính hãng” được các đối tượng sử dụng một cách triệt để nhằm tạo lòng tin cho khách hàng, khiến không ít người lầm tưởng mình đang mua được những sản phẩm chính hãng với mức giá hời.

Cơ quan chức năng đấu tranh với hành vi vi phạm kiểu dáng công nghiệp. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội của các đối tượng cũng hết sức chuyên nghiệp. Hầu hết các giao dịch mua bán, trao đổi thông tin với khách hàng đều chỉ diễn ra trên không gian mạng, hạn chế tối đa việc gặp mặt trực tiếp. Khi có khách đặt mua, hàng hóa sẽ được vận chuyển thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh, giúp các đối tượng dễ dàng qua mặt sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.

Chính sự tiện lợi và tính ẩn danh của các giao dịch trực tuyến đã tạo điều kiện cho loại tội phạm này phát triển và ngày càng có chiều hướng gia tăng phức tạp. Những đối tượng này triệt để đánh vào tâm lý sính hàng hiệu nhưng lại muốn mua với giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, biến đó thành miếng mồi béo bở để thu lợi bất chính một cách dễ dàng.

Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác trước những lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời mời chào mua hàng hiệu với mức giá rẻ bất thường hoặc các chương trình sale sâu, thanh lý hàng tồn kho không rõ nguồn gốc. Khi có nhu cầu mua sắm, người dân nên ưu tiên lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng, nguồn gốc xuất xứ minh bạch và có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái để được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, qua đó góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.