Hợp tác năng lượng Việt Nam – Nga: Từ dầu khí truyền thống đến điện gió ngoài khơi
Hà Lê
25/03/2026, 09:23
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft – đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, trao đổi các định hướng mở rộng hợp tác năng lượng Việt Nam – Nga từ dầu khí truyền thống sang các lĩnh vực mới, trong đó có điện gió ngoài khơi và dự án tại nước thứ ba.
Chiều 24/3 (giờ địa phương), tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.
Cùng dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Alexander Novak; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và các thành viên đoàn công tác.
Công ty Zarubezhneft là một trong những đối tác năng lượng lâu năm và quan trọng của Việt Nam. Doanh nghiệp này có hơn 40 năm hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam thông qua hai liên doanh là Vietsovpetro tại Việt Nam và Rusvietpetro tại Liên bang Nga, hoạt động trong các lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò địa chất và khai thác dầu khí.
MỞ RỘNG HỢP TÁC TỪ DẦU KHÍ TRUYỀN THỐNG SANG NĂNG LƯỢNG MỚI
Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Zarubezhneft đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các dự án hợp tác tại Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời nêu các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Zarubezhneft khẳng định hai bên đã nỗ lực triển khai các văn kiện ký kết nhân chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025, trong đó có nội dung kéo dài thời hạn và mở rộng khu vực thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga.
Đánh giá tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai nước còn rất lớn, lãnh đạo Zarubezhneft đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam sang các lĩnh vực mới, trong đó có chương trình phát triển điện gió ngoài khơi. Doanh nghiệp Nga đề cập khả năng triển khai dự án trang trại điện gió ngoài khơi với công suất khoảng 1 GW, cũng như nghiên cứu thực hiện các dự án hợp tác chung tại nước thứ ba.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak khẳng định hợp tác năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam – Nga, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò then chốt. P
hó Thủ tướng Nga đánh giá cao các văn kiện được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm, sự phát triển và mở rộng hoạt động của các liên doanh dầu khí giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc hai bên ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Phó Thủ tướng Alexander Novak nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.
HOÀN TẤT KHUNG PHÁP LÝ, THÚC ĐẨY DỰ ÁN CỤ THỂ, HIỆU QUẢ
Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Zarubezhneft trong hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua; đồng thời cảm ơn phía Nga đã đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện cho ngành dầu khí Việt Nam và Petrovietnam phát triển, từng bước trở thành tập đoàn hoạt động đa quốc gia.
Thủ tướng khẳng định hợp tác năng lượng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Nga, có tầm nhìn dài hạn và mang ý nghĩa chiến lược đối với cả hai nước.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bên liên quan trong việc hoàn tất đàm phán, ký kết các Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về Vietsovpetro và Rusvietpetro, cũng như Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực dầu khí về mở rộng vùng hoạt động thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Liên bang Nga.
Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng cụ thể giữa các doanh nghiệp. Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao việc các bên hoàn tất đàm phán, ký kết các văn kiện này, coi đây là dấu mốc quan trọng trong triển khai các Nghị định thư và Hiệp định liên Chính phủ đã được ký kết.
Với tinh thần hợp tác phải mang lại sản phẩm và kết quả cụ thể, Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft phối hợp với Petrovietnam tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư vào các dự án thăm dò, khai thác dầu khí mới tại Việt Nam và Liên bang Nga, bảo đảm tuân thủ pháp luật mỗi nước, hài hòa lợi ích và hiệu quả đầu tư.
Đối với đề xuất cung cấp dầu, khí và sản phẩm dầu khí cho Việt Nam trên cơ sở dài hạn, ổn định, cũng như xây dựng hệ thống kho dự trữ dầu tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft phối hợp với Petrovietnam và các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng dự án phù hợp với quy định pháp luật, chiến lược và quy hoạch phát triển ngành năng lượng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.
Thủ tướng cũng hoan nghênh đề xuất của Zarubezhneft về chương trình phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, đề nghị các đối tác Nga phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam và Vietsovpetro để tiếp tục hoàn thiện đề xuất, trình các cấp có thẩm quyền của hai nước xem xét, quyết định.
Đồng thời, Thủ tướng nhất trí thúc đẩy hợp tác dầu khí Việt Nam – Nga tại nước thứ ba, đề nghị các bên khẩn trương trao đổi, sớm triển khai các hoạt động cụ thể.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo an ninh và nghị viện Liên bang Nga
08:32, 25/03/2026
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga: Hướng tới các dự án hợp tác cụ thể
08:25, 25/03/2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu về năng lượng hạt nhân, tàu điện ngầm của Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo an ninh và nghị viện Liên bang Nga
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Thư ký Hội đồng An ninh Nga và hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga, trao đổi các định hướng thúc đẩy quan hệ song phương toàn diện.
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga: Hướng tới các dự án hợp tác cụ thể
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 24/3 (giờ địa phương), tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Nga, cùng lãnh đạo hai Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại thông qua các dự án cụ thể, hiệu quả.
Trung ương Đảng bàn về thực hiện Nghị quyết phòng, chống tham nhũng
Ngày 24/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu về năng lượng hạt nhân, tàu điện ngầm của Nga
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Bảo tàng Năng lượng nguyên tử và Trung tâm Điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moskva. Đây là hai lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung phát triển.
Tạo đà bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân, cải thiện hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh, hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò tiên phong, kiến tạo...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: