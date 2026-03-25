Hợp tác năng lượng Việt Nam – Nga: Từ dầu khí truyền thống đến điện gió ngoài khơi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft – đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, trao đổi các định hướng mở rộng hợp tác năng lượng Việt Nam – Nga từ dầu khí truyền thống sang các lĩnh vực mới, trong đó có điện gió ngoài khơi và dự án tại nước thứ ba.

Chiều 24/3 (giờ địa phương), tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Cùng dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Alexander Novak; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và các thành viên đoàn công tác.

Công ty Zarubezhneft là một trong những đối tác năng lượng lâu năm và quan trọng của Việt Nam. Doanh nghiệp này có hơn 40 năm hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam thông qua hai liên doanh là Vietsovpetro tại Việt Nam và Rusvietpetro tại Liên bang Nga, hoạt động trong các lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò địa chất và khai thác dầu khí.

MỞ RỘNG HỢP TÁC TỪ DẦU KHÍ TRUYỀN THỐNG SANG NĂNG LƯỢNG MỚI

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Zarubezhneft đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các dự án hợp tác tại Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời nêu các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Zarubezhneft khẳng định hai bên đã nỗ lực triển khai các văn kiện ký kết nhân chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025, trong đó có nội dung kéo dài thời hạn và mở rộng khu vực thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Công ty Zarubezhneft. Ảnh: TTXVN

Đánh giá tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai nước còn rất lớn, lãnh đạo Zarubezhneft đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam sang các lĩnh vực mới, trong đó có chương trình phát triển điện gió ngoài khơi. Doanh nghiệp Nga đề cập khả năng triển khai dự án trang trại điện gió ngoài khơi với công suất khoảng 1 GW, cũng như nghiên cứu thực hiện các dự án hợp tác chung tại nước thứ ba.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak khẳng định hợp tác năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam – Nga, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò then chốt. P

hó Thủ tướng Nga đánh giá cao các văn kiện được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm, sự phát triển và mở rộng hoạt động của các liên doanh dầu khí giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc hai bên ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak chứng kiến ký kết hợp tác giữa Petrovietnam (PVN) và Zarubezhneft (Nga). Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Alexander Novak nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.

HOÀN TẤT KHUNG PHÁP LÝ, THÚC ĐẨY DỰ ÁN CỤ THỂ, HIỆU QUẢ

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Zarubezhneft trong hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua; đồng thời cảm ơn phía Nga đã đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện cho ngành dầu khí Việt Nam và Petrovietnam phát triển, từng bước trở thành tập đoàn hoạt động đa quốc gia.

Thủ tướng khẳng định hợp tác năng lượng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Nga, có tầm nhìn dài hạn và mang ý nghĩa chiến lược đối với cả hai nước.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bên liên quan trong việc hoàn tất đàm phán, ký kết các Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về Vietsovpetro và Rusvietpetro, cũng như Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực dầu khí về mở rộng vùng hoạt động thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak, Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft Sergei Kudryashov và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng cụ thể giữa các doanh nghiệp. Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao việc các bên hoàn tất đàm phán, ký kết các văn kiện này, coi đây là dấu mốc quan trọng trong triển khai các Nghị định thư và Hiệp định liên Chính phủ đã được ký kết.

Với tinh thần hợp tác phải mang lại sản phẩm và kết quả cụ thể, Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft phối hợp với Petrovietnam tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư vào các dự án thăm dò, khai thác dầu khí mới tại Việt Nam và Liên bang Nga, bảo đảm tuân thủ pháp luật mỗi nước, hài hòa lợi ích và hiệu quả đầu tư.

Đối với đề xuất cung cấp dầu, khí và sản phẩm dầu khí cho Việt Nam trên cơ sở dài hạn, ổn định, cũng như xây dựng hệ thống kho dự trữ dầu tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft phối hợp với Petrovietnam và các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng dự án phù hợp với quy định pháp luật, chiến lược và quy hoạch phát triển ngành năng lượng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Thủ tướng cũng hoan nghênh đề xuất của Zarubezhneft về chương trình phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, đề nghị các đối tác Nga phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam và Vietsovpetro để tiếp tục hoàn thiện đề xuất, trình các cấp có thẩm quyền của hai nước xem xét, quyết định.

Đồng thời, Thủ tướng nhất trí thúc đẩy hợp tác dầu khí Việt Nam – Nga tại nước thứ ba, đề nghị các bên khẩn trương trao đổi, sớm triển khai các hoạt động cụ thể.