Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo an ninh và nghị viện Liên bang Nga

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Thư ký Hội đồng An ninh Nga và hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga, trao đổi các định hướng thúc đẩy quan hệ song phương toàn diện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, trong ngày 24/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu; hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đại diện nhiều đảng phái trong Đuma Quốc gia Nga.

TĂNG CƯỜNG TIN CẬY CHÍNH TRỊ, MỞ RỘNG HỢP TÁC AN NINH

Chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Liên bang Nga, Thư ký Hội đồng An ninh Sergey Shoigu bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng sau chuyến thăm Việt Nam vào tháng 12/2025; chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI. Thư ký Hội đồng An ninh Nga tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga phát triển tích cực thời gian qua, trên cơ sở các định hướng lớn do lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Nga; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Liên bang Nga đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm ổn định chính trị. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò của Hội đồng An ninh Nga trong việc tham mưu chiến lược, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững.

Thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trên cơ sở đó, Việt Nam coi trọng việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, phù hợp với lợi ích lâu dài của hai nước.

Hai bên cùng điểm lại những kết quả hợp tác thời gian qua, trao đổi các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, kinh tế – thương mại – đầu tư, năng lượng dầu khí, giao thông vận tải, khoa học – công nghệ, đào tạo nhân lực và giao lưu nhân dân.

Phía Nga khẳng định sẵn sàng phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, trong đó có các nội dung liên quan đến bảo đảm an ninh năng lượng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

ỦNG HỘ DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN 1 TẠI VIỆT NAM

Tại Trụ sở Đuma Quốc gia Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đại diện nhiều đảng phái trong Đuma Quốc gia Nga.

Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và bầu cử Quốc hội khóa XVI; khẳng định Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Các nghị sĩ Nga, dù thuộc nhiều đảng phái khác nhau, đều ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga cho biết cơ quan lập pháp Nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế – thương mại, năng lượng, giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga và các nghị sĩ Nga đối với quan hệ Việt Nam – Nga; nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thống nhất các định hướng lớn để nâng tầm hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới.

Hai bên ghi nhận hợp tác nghị viện Việt Nam – Nga thời gian qua phát triển tích cực, phối hợp hiệu quả cả trong khuôn khổ song phương và đa phương, đặc biệt thông qua các cơ chế hợp tác liên nghị viện.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát; tạo thuận lợi cho việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, hợp tác giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và du lịch.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về việc tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế – thương mại; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga sinh sống, học tập và làm việc ổn định, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định luôn mong muốn Việt Nam phát triển thịnh vượng và hết sức ủng hộ việc ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam, coi đây là một công trình quan trọng cho quá trình phát triển năng lượng của Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc của kinh tế Việt Nam trong những năm tới.

Trong không khí tin cậy, hai bên bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển sâu rộng, đáp ứng yêu cầu hợp tác trong bối cảnh mới.