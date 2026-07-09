Hợp tác quốc tế giúp ngành cơ khí Việt Nam nâng cao nội lực
NNguyệt Hà
Chọn cỡ chữ
Hợp tác quốc tế sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp ngành cơ khí Việt Nam bứt phá công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn cao để tham gia sâu vào chuỗi giá trị và thị trường sản xuất toàn cầu…
Chia sẻ tại hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu
cho doanh nghiệp Việt Nam: Khai phá lợi thế về độ chính xác thông qua công nghệ
sản xuất của Italia” diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về Cơ khí chính xác và sản
xuất chế tạo (MTA Vietnam 2026) mới đây, PGS.TS Lê Kỳ Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), thẳng thắn nhìn nhận, sau hơn 80 năm phát triển, ngành cơ khí chế tạo Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể về quy mô, năng lực thiết kế tổng thể, doanh nghiệp đầu đàn. Tuy nhiên, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, từ đó tham gia đảm nhận các dự án lớn của quốc gia đang là áp lực lớn của ngành.
THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI TỪ HỢP TÁC
Theo PGS.TS Lê Kỳ Nam, áp lực để giải quyết bài toán đang lớn hơn bao giờ hết, khi nhu cầu
đầu tư cho các lĩnh vực như ô tô, năng lượng, điện gió, điện hạt nhân, LNG,
đường sắt và công nghiệp quốc phòng được dự báo sẽ tạo ra một thị trường rất
lớn trong những năm tới. Nếu doanh nghiệp cơ khí trong nước không đủ năng lực đáp ứng,
phần giá trị lớn nhất sẽ lại rơi vào tay các nhà cung cấp nước ngoài.
Trong bối cảnh đó, hợp tác với những quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ cơ khí chế tạo như Italia được xem là cơ hội quan trọng để tạo ra bước chuyển về chất cho ngành. Thay vì chỉ dừng lại ở việc nhập khẩu thiết bị, PGS.TS Lê Kỳ Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn các đối tác nước ngoài không chỉ bán máy móc, mà cần tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghiệp Việt Nam, từ giai đoạn tư vấn, xây dựng giải pháp công nghệ đến thiết kế tổng thể các dự án".
Cách
tiếp cận này xuất phát từ một nhận thức rõ ràng về giá trị thực sự của hợp tác
công nghệ. "Khi cùng tham gia từ đầu, doanh nghiệp không chỉ bán được
thiết bị mà còn bán được công nghệ, giải pháp và tri thức. Đó mới là giá trị
hợp tác bền vững", PGS.TS Lê Kỳ Nam khẳng định; đồng thời cho biết nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Trường Hải và các thành
viên của VAMI đang triển khai các dự án đầu tư quy mô hàng trăm ha với nhu
cầu rất lớn về công nghệ, thiết bị và giải pháp sản xuất.Đây chính là cơ sở thực tế để doanh nghiệp Italy thiết lập
quan hệ hợp tác dài hạn, thay vì chỉ tham gia ở giai đoạn cung ứng thiết bị đơn
lẻ.
VAMI sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt
Nam với Liên minh Máy công cụ và Công nghệ Italy tại Việt Nam (IMT Việt Nam) và
các doanh nghiệp Italy khác, nhằm kết nối nhu cầu đầu tư, khảo sát thị trường,
thúc đẩy hợp tác R&D và chuyển giao công nghệ.
Bên cạnh công nghệ sản xuất, PGS.TS Lê Kỳ Nam nhấn mạnh nhu cầu cấp bách trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn xanh từ thị trường châu Âu như ESG, dấu chân carbon, các hệ thống chứng nhận và tiêu chuẩn quản trị. Đây sẽ là yếu tố quyết định khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bởi dù có thể gia công chính xác đến từng micron, doanh nghiệp vẫn sẽ bị loại khỏi chuỗi cung ứng nếu không đáp ứng được yêu cầu về môi trường và quản trị. Tuy nhiên, không phải công nghệ nào đối tác cũng sẵn sàng chuyển giao. Vì vậy, bên cạnh hợp tác quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải đầu tư cho nghiên cứu, làm chủ công nghệ nền tảng.
Theo PGS.TS Lê Kỳ Nam, cơ khí chế tạo vẫn là ngành công
nghiệp gốc, là nền tảng của mọi ngành sản xuất và cần được nhìn nhận đúng với
vai trò chiến lược trong quá trình phát triển công nghiệp quốc gia. Do đó, hợp tác với
nước ngoài dù quan trọng, nhưng không thể thay thế hoàn toàn cho năng lực nội sinh.
NÂNG TẦM NỘI LỰC ĐỂ BỨT PHÁ CÙNG ĐỐI TÁC
Hiện nay, một số doanh nghiệp trong nước đã đủ năng lực sản xuất các
linh kiện, phụ tùng cơ khí chính xác và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, không ít doanh nghiệp đã xuất khẩu các sản phẩm cơ khí có độ chính xác cao sang
nhiều thị trường quốc tế, từ các chi tiết đơn lẻ đến những cụm sản phẩm hoàn
chỉnh.
Đơn cử như Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã đáp ứng
các tiêu chuẩn khắt khe để trở thành nhà cung cấp cho Boeing, bao gồm yêu cầu
về độ chính xác gia công, hệ thống quản lý chất lượng và các chứng nhận quốc
tế. Tuy nhiên, những doanh nghiệp đạt được trình độ này hiện vẫn là số ít,
trong khi Việt Nam cần mở rộng đáng kể lực lượng doanh nghiệp có đủ năng lực
đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.
"Câu
chuyện của Viettel, đặt cạnh mạng lưới hơn 60.000 doanh nghiệp cơ khí Italy,
cho thấy khoảng cách vẫn còn khá xa giữa những gì ngành cơ khí Việt Nam đã đạt
được và những gì cần đạt được để trở thành một trung tâm sản xuất có chiều sâu
công nghệ thực sự trong khu vực", PGS.TS Lê Kỳ Nam thẳng thắn nhìn nhận.
Nhận định điểm hạn chế hiện nay không
nằm ở năng lực kỹ thuật, mà ở quy mô và số lượng doanh nghiệp đạt chuẩn quốc tế, PGS.TS Lê Kỳ Nam cho biết nhiều doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện các đơn hàng xuất
khẩu trị giá vài triệu USD, nhưng số doanh nghiệp đủ năng lực tham gia sâu
vào chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn chưa nhiều. Đặc
biệt trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai nhiều dự án đầu tư công lớn như Metro,
đường sắt cao tốc, sân bay quy mô lớn, nếu không nhanh chóng nâng cao năng lực công
nghệ, doanh nghiệp cơ khí Việt Nam sẽ không có cơ hội chen chân.
Do đó,
việc đẩy mạnh hợp
tác với các doanh nghiệp cơ khí hàng đầu của Italia như Ficep, Ghiringhelli hay Losma... hứa hẹn sẽ giúp rút ngắn
phần nào khoảng cách về công nghệ, năng lực doanh nghiệp trong nước.
Tuy nhiên, PGS.TS Lê Kỳ Nam cũng lưu ý không nên quá trông chờ vào hỗ trợ, hợp tác, phần còn lại của bài toán nâng cấp
năng lực vẫn
phải do doanh nghiệp Việt Nam tự giải quyết, bằng chính năng lực nghiên cứu và
làm chủ công nghệ nền tảng của mình.
Chia sẻ tại hội thảo, bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italy tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết thế mạnh nổi bật của doanh nghiệp cơ khí
chế tạo Italy
là khả năng phát triển các giải pháp công nghệ "may đo", đáp ứng yêu
cầu riêng của từng nhà sản xuất, dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, trình độ
kỹ thuật cao và truyền thống lâu đời trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.
Italy hiện là nhà sản xuất máy công cụ lớn thứ 5 và nhà xuất khẩu lớn thứ 4 thế giới về máy công cụ, robot và hệ thống tự động hóa. Ngành máy móc và cơ điện tử của nước này quy tụ hơn 60.000 doanh nghiệp, tạo ra khoảng 148 tỷ euro doanh thu xuất khẩu mỗi năm. Đây là một hệ sinh thái công nghiệp có chiều sâu công nghệ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thập kỷ.
Đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường nhập khẩu
máy công cụ lớn và đang nổi lên như trung tâm sản xuất quan trọng của châu Á, bà Alessandra Tognonato nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế mới, ngành chế tạo cơ khí hai nước đang có nhiều cơ
hội mở rộng hợp tác công nghiệp theo
hướng chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển chuỗi giá trị.
Đồng tình, bà Barbara Colombo, Chủ
tịch IMT Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Ficep, nhận định với lịch sử đối tác 25 năm và nhu cầu thực tế của hai bên, thị trường cơ khí chế tạo Việt Nam có nền tảng vững chắc để
doanh nghiệp Italy mở rộng hợp tác công nghệ và đồng hành cùng quá trình nâng cấp
năng lực sản xuất của ngành cơ khí Việt Nam.
IMT Việt Nam là liên minh gồm 7 doanh
nghiệp hàng đầu của Italy trong lĩnh vực máy công cụ và cơ khí chế tạo, gồm: Buffoli Industries, Ficep, Gerardi, Ghiringhelli, Invernizzi, Losma và Rosa
Ermando.
Không chỉ là những phần quà được trao tận tay bà con nông dân trên khắp cả nước, chương trình "Hỗ trợ nhà nông vượt khó" của Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, đơn vị thành viên của Petrovietnam) còn mang theo một giá trị lớn hơn: Sự đồng hành đúng lúc, đúng nhu cầu và đúng với tinh thần sẻ chia mà doanh nghiệp luôn theo đuổi trong suốt hành trình phát triển cùng nền nông nghiệp Việt Nam.
Tà Xùa sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch như biển mây, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Tuy nhiên, để trở thành điểm đến hấp dẫn và phát triển bền vững, địa phương vẫn cần khắc phục những hạn chế về hạ tầng giao thông, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và tổ chức các hoạt động du lịch...
Việc ký kết hợp đồng tổng thầu EPC (Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng) và Hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án (PMC) thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dấu mốc quan trọng, đánh dấu Dự án chính thức bước vào giai đoạn triển khai thực hiện sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu về pháp lý, kỹ thuật, công nghệ và thu xếp nguồn lực đầu tư.
Trong bối cảnh các mỏ dầu khí chủ lực bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên, trong khi các phát hiện mới ngày càng nhỏ hơn, sâu hơn và tốn kém hơn để khai thác, việc tiếp tục hoàn thiện Luật Dầu khí được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý linh hoạt hơn cho hoạt động thượng nguồn, đồng thời mở rộng dư địa phát triển các ngành năng lượng mới từ biển, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.
Nhờ giá thế giới hạ nhiệt sau khi OPEC+ thống nhất tăng sản lượng khai thác, giá các mặt hàng xăng trong nước từ chiều 9/7 giảm đồng loạt 412 - 539 đồng/lít. Mức điều chỉnh này giúp ổn định thị trường bất chấp những căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự vẫn đang tiếp diễn…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.