Tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, nâng tỷ lệ nội địa hóa ngành cơ khí, chế biến chế tạo
MMinh Huy
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Ngành công nghiệp cơ khí, chế biến chế tạo tại TP. Hồ Chí Minh đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng để thúc đẩy nội địa hóa. Trong bối cảnh đó, các hoạt động kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ và tìm kiếm nhà cung cấp tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt...
Theo báo cáo của Thống kê TP. Hồ Chí Minh, trong quý 1/2026, chỉ
số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, ngành cơ khí là một trong những ngành công nghiệp
nền tảng của Thành phố với mức tăng trưởng 11,3%, phản ánh xu hướng chuyển dịch từ
gia công sang sản xuất công nghệ cao, ứng dụng tự động hóa và sản xuất thông
minh. Cùng với đó, các doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường kết nối
chuỗi cung ứng nhằm nâng cao giá trị sản xuất.
Đà tăng trưởng này tạo nền tảng để TP. Hồ Chí Minh hướng tới
mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa của các ngành công nghiệp chủ lực lên 40 - 45%, đồng
thời phát triển các sản phẩm chiến lược gắn với công nghệ mới. Tuy nhiên, để hiện
thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến
nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của chuỗi
cung ứng toàn cầu.
Trong xu thế đó, sáng ngày 1/76, Triển lãm quốc tế lần thứ 22 về Cơ
khí chính xác và Sản xuất chế tạo (MTA Vietnam 2026) chính thức khai mạc. Triển lãm do Informa Markets Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 1 - 4/7/2026 tại
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.
MTA Vietnam 2026 có quy mô 13.200 m2, quy tụ hơn 450 thương hiệu đến từ hơn 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Ấn Độ, Canada, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Trung Quốc, Ý,... Triển lãm giới thiệu các công nghệ và giải pháp mới trong lĩnh vực cơ khí - chế tạo; thúc đẩy kết nối thương mại, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng.
Ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh (trái); Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh (phải), phát biểu tại sự kiện.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công
Thương TP. Hồ Chí Minh, cho biết triển lãm năm nay được tổ chức đồng thời với
các hoạt động xúc tiến công nghiệp hỗ trợ, quy tụ khoảng 800 gian hàng. Đây là cơ hội để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của TP. Hồ
Chí Minh và cả nước kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp FDI, chuỗi cung ứng
và đối tác quốc tế. Đồng thời, sự kiện cũng giúp doanh nghiệp cập nhật chính
sách, xu hướng công nghệ mới, tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng và tham
gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Ở góc độ quốc tế, ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại
TP. Hồ Chí Minh, đánh giá triển lãm có
ý nghĩa thiết thực khi thu hút các nhà mua hàng là doanh nghiệp Nhật Bản cùng
nhiều doanh nghiệp FDI đang tìm kiếm đối tác tại Việt Nam, qua đó tạo thêm cơ hội
kết nối và hợp tác kinh doanh.
Phát triển công nghiệp hỗ trợ là nền tảng
quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và góp phần thực hiện mục
tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045".
Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh.
Theo ông Ono Masuo, các hoạt động diễn ra đồng thời sẽ giúp doanh nghiệp Việt
Nam tiếp cận công nghệ, máy móc hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng
tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Các công nghệ và thiết bị cơ khí - chế tạo thu hút đông đảo khách tham quan tại triển lãm.
Ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh (HASI), cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi trở thành điểm đến quan trọng trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều tập đoàn quốc tế tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, bán dẫn và sản xuất xanh, mở ra dư địa để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng, công nghệ, quản trị, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Đồng thời, cần chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực để tăng sức cạnh tranh.
“Sự phát triển bền vững của hệ sinh thái công nghiệp phụ thuộc vào mạng lưới nhà cung cấp nội địa đủ mạnh, cùng sự đồng hành của cơ quan quản lý, các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp FDI và các đối tác quốc tế”, ông Điền nhấn mạnh.
Dưới góc độ doanh nghiệp Nhật Bản, ông Mitsutoshi Okeba, Trưởng Đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP. Hồ Chí Minh, lưu ý rằng mặc dù Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Nhật Bản, song tỷ lệ thu mua nội địa vẫn là một trong những thách thức lớn.
"Việt Nam hiện đã thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản nhờ quy mô thị trường ngày càng mở rộng và tăng trưởng kinh tế tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa trong hoạt động mua sắm, cung ứng vẫn còn thấp", ông Mitsutoshi Okeba nêu thực tế.
Theo khảo sát về điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản ở nước ngoài do JETRO công bố tháng 11/2025, tỷ lệ mua sắm nội địa tại Việt Nam đạt 38,1%. Tuy nhiên, nếu chỉ tính hoạt động mua sắm từ doanh nghiệp Việt Nam, tỷ lệ này chỉ đạt 18,3%, thấp hơn Thái Lan (26,8%) và Indonesia (24,4%).
Để thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, JETRO tổ chức thường niên Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ (Supporting Industry Show), luân phiên tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với doanh nghiệp Nhật Bản là bên mua và doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung ứng. Ông Okeba kỳ vọng các sự kiện sẽ mở rộng cơ hội kết nối giao thương, góp phần thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào
chuỗi giá trị toàn cầu, MTA Vietnam 2026 tích hợp ba chương trình giao thương
trọng điểm. Trong đó, chương trình hợp tác giữa Tổ chức Xúc tiến thương mại
Nhật Bản (JETRO) tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư
TP. Hồ Chí Minh (ITPC) và Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ (CISID) quy
tụ hơn 44 doanh nghiệp tiêu biểu, tạo cơ hội để các nhà cung ứng Việt Nam từng
bước chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bên cạnh đó, Hội nghị Tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ 2026 (SFS
2026), do Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các
Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA) và Khu công nghệ cao TP. Hồ
Chí Minh (SHTP) tổ chức, tạo không gian kết nối trực tiếp giữa các tập đoàn FDI
và doanh nghiệp trong nước.
Song song đó, Cụm gian hàng TP. Hồ Chí Minh do ITPC phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh (HASI) tổ chức cũng trở thành không gian giới thiệu năng lực sản xuất và cung ứng của doanh nghiệp nội địa, góp phần gia tăng cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt.
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