Hợp tác thủy sản Việt - Nga

Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, cùng với sự hỗ trợ từ các chính sách hợp tác, ngành thủy sản Việt Nam và Nga hứa hẹn sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai...

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, ngành thủy sản đang trở thành một trong những lĩnh vực chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Mới đây, một bước tiến quan trọng đã được ghi nhận, khi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và Hiệp hội Thủy sản Toàn Nga (VARPE) ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển thương mại và khoa học kỹ thuật thủy sản giữa hai quốc gia.

Sự kiện này diễn ra bên lề Diễn đàn Thủy sản toàn cầu và Triển lãm xuất khẩu hải sản Liên bang Nga lần thứ 8 tại thành phố St. Petersburg, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VASEP và VARPE có sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo cấp cao, bao gồm ông Ilya Shestakov, Giám đốc Cơ quan Thủy sản Liên bang Nga; ông German Zverev, Chủ tịch VARPE; và ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký VASEP.

Biên bản ghi nhớ này không chỉ mở rộng hợp tác doanh nghiệp mà còn đơn giản hóa thủ tục thương mại, nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm thủy sản, đồng thời thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ trong lĩnh vực thủy sản của hai quốc gia. Đây là một bước đi thiết thực nhằm kết nối Bắc Băng Dương và Đồng bằng sông Cửu Long, hình thành chuỗi cung ứng thủy sản bền vững giữa châu Á và châu Âu.

Ký kết thoả thuận hợp tác giữa VASEP và VARPE.

Theo ông Ilya Shestakov, Nga hiện là một cường quốc hàng hải với sản lượng đánh bắt khoảng 5 triệu tấn mỗi năm, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Thị trường châu Á, đặc biệt là Việt Nam, được xem là điểm đến tiềm năng cho xuất khẩu cá Nga. Biên bản hợp tác lần này sẽ tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động thương mại song phương cùng có lợi, mở ra nhiều cơ hội mới cho cả hai bên.

Ông German Zverev nhấn mạnh rằng Việt Nam, được mệnh danh là “nhà máy chế biến cá lớn nhất thế giới”, là thị trường đầy triển vọng cho ngư dân Nga. Nga sẵn sàng tăng cường xuất khẩu các sản phẩm như cá minh thái, cá tuyết, cá hồi, cua và các sản phẩm chế biến chất lượng cao, đồng thời mở cửa đón nhận các mặt hàng Việt Nam như tôm và cá ngừ. Điều này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn cung mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi công nghệ và kinh nghiệm giữa hai quốc gia.

Tổng Thư ký VASEP Nguyễn Hoài Nam cho biết VASEP và VARPE sẽ hợp tác thúc đẩy công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận bền vững và hệ thống truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường toàn cầu. Đây là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao uy tín và vị thế của ngành thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo thống kê, kim ngạch thương mại thủy sản giữa Việt Nam và Nga đã đạt 362 triệu USD vào năm 2024, và chỉ trong 8 tháng năm 2025, con số này đã vượt 212,4 triệu USD. Cả hai quốc gia đều nằm trong Top 10 nước xuất khẩu sản phẩm cá lớn nhất thế giới, đặc biệt thuộc Top 3 về xuất khẩu phi lê cá đông lạnh. Điều này cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của ngành thủy sản trong nền kinh tế mỗi nước.

Diễn đàn Thủy sản toàn cầu và Triển lãm xuất khẩu hải sản Liên bang Nga lần thứ 8 đã thu hút hơn 19.000 chuyên gia từ 76 quốc gia và 83 vùng miền của Nga tham dự.

Với chủ đề “Tiêu thụ cá và hải sản toàn cầu, động lực tăng trưởng, cơ hội mở rộng sản xuất”, diễn đàn đã trở thành nơi các bên liên quan thảo luận chiến lược, xu hướng và giải pháp cho ngành thủy sản. Chương trình nghị sự năm nay được xây dựng dựa trên những thách thức của ngành thủy sản cũng như những biến động của thị trường toàn cầu, kết hợp giữa định hướng chiến lược và các giải pháp thực tiễn cho ngành công nghiệp thủy sản và các lĩnh vực hạ tầng liên quan.

Đặc biệt, năm nay có 423 công ty đến từ 43 vùng miền của Nga và 13 quốc gia tham gia trưng bày tại Triển lãm xuất khẩu Hải sản. Triển lãm giới thiệu công nghệ và giải pháp tiên tiến trong nuôi trồng thủy sản của Liên bang Nga và các nước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển cho các doanh nghiệp trong ngành.