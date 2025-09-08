HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF, ASP, OGC, JVC và HAS

Tất cả các cổ phiếu này bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2025 là con số âm...

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE); cổ phiếu ASP của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha; JVC của CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật; OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương và cổ phiếu HAS của CTCP Hacisco.

Theo đó, HOSE thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF theo Quyết định số 253/QĐ-SGDHCM ngày 19/04/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2025 là -3.245,2 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, cổ phiếu ASP của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha cũng bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 là số âm (âm hơn 5 tỷ đồng), cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo hợp nhất đã soát xét, ASP ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 5,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ gần 27 tỷ so với cùng kỳ nguyên nhân là do ảnh hưởng tổn thất từ việc giải thể công ty con và môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn do cạnh tranh gay gắt.

Trước đó, HOSE cũng đã có một loạt quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với 3 mã cổ phiếu JVC, OGC và HAS.

Nguyên nhân do cả 3 doanh nghiệp này đều đang lỗ lũy kế theo BCTC soát xét bán niên 2025. Cụ thể, tính đến 30/06/2025, JVC của CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ghi nhận lỗ lũy kế gần 980 tỷ đồng; OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương ghi nhận lỗ lũy kế là 2.472,10 tỷ đồng và HAS của CTCP Hacisco lỗ hơn 11 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu JVC, ngày 05/04/2023, HOSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu JVC từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 07/04/2023 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2022 là 21,76 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 là -1.099,98 tỷ đồng căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.

Đến ngày 04/04/2025, JVC nhận được thông báo giữ nguyên diện cảnh báo theo quyết định số 155/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2023 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024 của JVC là số âm căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.

Cũng theo JVC, hiện tại, công ty đã ký phân phối độc quyền sản phẩm Micro Vention (MVI) và chính thức phân phối ra thị trường. Đây là sản phẩm hàng đầu về can thiệp mạch não và đã có sẵn thị trường lớn ở Việt Nam. JVC cho biết, trong thời gian qua, công ty cũng đã trúng những gói thầu lớn tại các bệnh viện hàng đầu như: Gói thầu Vật tư can thiệp mạch thần kinh tại Bệnh viện Bạch Mai, Gói thầu cung cấp bổ sung vật tư y tế cấy ghép và sử dụng đồng bộ theo thiết bị Chợ Rẫy.

Ngoài MVI, Công ty có định hướng phát triển mạnh mảng can thiệp, và hiện tại cũng đang trong những vòng đàm phán cuối để đưa về sản phẩm với một số đối tác khác về mảng can thiệp đã có thị trường ở Việt Nam. Theo JVC, nếu thành công sẽ mang lại doanh thu lớn và đột phá về thiết bị lớn, công ty cũng đã chính thức ký kết với UI (đơn vị có đầy đủ dải sản phẩm chẩn đoán hình ảnh) để mở rộng dải sản phẩm công nghệ cao theo xu hướng y tế mới.

Đối với cổ phiếu OGC, hiện cổ phiếu này đang thuộc diện cảnh báo do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024 là -2.448,63 tỷ đồng. Cũng theo OGC, năm 2024 là năm thứ ba liên tiếp mà Tập đoàn ghi nhận các khoản lợi nhuận sau thuế với mức lần lượt cho năm 2022, 2023 và 2024 tương ứng là 59 tỷ đồng, 141 tỷ đồng và 215 tỷ đồng - trong khi tổng doanh thu hàng năm đều đạt trên 1.000 tỷ.

Ngày 27/6/2025, OGC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu tổng doanh thu 1.125 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 61 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm ghi nhận khoản lỗ 45 tỷ đồng, tương đương 88% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 63% so với kế hoạch bán niên và không ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch năm 2025 của công ty.

OGC cho biết định hướng của công ty trong thời gian tới là sẽ tiếp tục tập trung vào tái cơ cấu toàn diện các khoản đầu tư, tài sàn hiện có với để tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi là bất động sản. Công ty đã và đang thực hiện các phương án tái khở động một số dự án bất động sản để tạo động lực tăng trường trong các năm tiếp theo.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HAS của Công ty Cổ phần HACISCO tại ngày 31/12/2024 là âm 10,78 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2025 giảm, còn âm 10,77 tỷ đồng; đến quý 2/2025, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính quý 2 của HAS chỉ lãi hơn 16 triệu đồng - do đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2025 là âm 10,756 tỷ đồng.