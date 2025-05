HoSE: Hệ thống KRX đã kết nối thông suốt, vận hành ổn định và an toàn

Sáng ngày 05/5/2025, Nhà thầu KRX, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), cùng các thành viên thị trường đã chính thức vận hành Hệ thống công nghệ thông tin mới (Hệ thống KRX). Hệ thống công nghệ thông tin mới sẽ cung cấp một nền tảng công nghệ tích hợp, đồng bộ cho toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong thông báo phát đi chiều tối ngày 5/5, HoSE cho biết, theo đánh giá sơ bộ từ phía nhà thầu, các đơn vị vận hành, trong ngày giao dịch đầu tiên, Hệ thống KRX đã kết nối thông suốt, vận hành ổn định và an toàn.

Từ phía các thành viên thị trường, trong đầu phiên sáng có 2 công ty chứng khoán liên hệ với Sở để hỗ trợ đối chiếu dữ liệu và sau đó đã phối hợp xử lý kịp thời. Nhà thầu và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và phối hợp tích cực với các thành viên thị trường để đảm bảo Hệ thống mới hoạt động thông suốt hiệu quả, nhất là trong giai đoạn đầu ổn định hệ thống.

"Hệ thống KRX được vận hành an toàn, thông suốt là nỗ lực và thành quả chung của toàn thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam... Với nhiều tính năng mới được tích hợp, đây là một bước tiến mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển và phục vụ tốt hơn doanh nghiệp, nhà đầu tư, là cơ hội để triển khai các sản phẩm mới, cũng như hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường", Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhấn mạnh.

Việc đưa vào vận hành hệ thống KRX được kỳ vọng sẽ giúp tâm lý nhà đầu tư tích cực, cải thiện thanh khoản trên thị trường. Theo Chứng khoán Yuanta, chỉ số VN-Index có xác suất tăng 46% với mức tăng trung bình 1,32% trong tháng 5 từ năm 2000-2024.

Như vậy có thể thấy, thị trường cũng chịu tác động từ hiệu ứng Sell in May, nhưng còn tùy thuộc thị trường đang ở giai đoạn nào. Hiện nay, có thể thấy xu hướng trung hạn của thị trường chứng khoán toàn cầu đã tích cực trở lại cho nên hiệu ứng Sell in May có thể giảm tác động như đã từng xảy ra trong quá khứ.