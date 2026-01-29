HOSE năm 2025: VN-Index chinh phục mốc 1.784 điểm, vốn hóa thị trường đạt trên 72% GDP

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn lịch sử đối với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) khi chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng hơn 40%, hệ thống công nghệ thông tin mới vận hành thông suốt và quy mô vốn hóa thị trường bứt phá mạnh mẽ. Sự tích cực này hứa hẹn sẽ tiếp diễn trong năm 2026 khi Việt Nam được thăng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp bởi FTSE Russell…

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, HOSE đã ghi nhận sự tăng trưởng đồng bộ cả về điểm số, thanh khoản lẫn quy mô niêm yết, tạo đà tâm lý tích cực cho lộ trình phát triển trong năm 2026.

QUY MÔ VỐN HÓA VÀ THANH KHOẢN TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC

Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm vào ngày 31/12/2025, chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức 1.784,49 điểm. So với thời điểm cuối năm 2024, chỉ số này đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 40,87%. Song hành cùng đà tăng của chỉ số, quy mô thị trường cũng được mở rộng đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu tại HOSE tại thời điểm cuối năm đạt 8,31 triệu tỷ đồng, tăng 59,57% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, con số này tương đương khoảng 72,18% GDP ước tính năm 2024, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của kênh dẫn vốn chứng khoán đối với nền kinh tế.

Không chỉ tăng về điểm số, thanh khoản thị trường trong năm 2025 cũng ghi nhận sự sôi động chưa từng có. Thống kê cho thấy, khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân năm 2025 đạt 1,1 tỷ chứng khoán/ngày, tương ứng với giá trị giao dịch (GTGD) bình quân đạt 26.582 tỷ đồng/ngày. So với kết quả thực hiện của năm 2024, thanh khoản năm 2025 đã tăng 36,9% về khối lượng và 42,4% về giá trị giao dịch.

Nguồn: HOSE.

Dữ liệu chi tiết về diễn biến giao dịch các tháng trong năm cho thấy xu hướng tăng trưởng bền vững. Khởi đầu tháng 1/2025 với VN-Index ở mức 1.265,05 điểm và vốn hóa hơn 5,27 triệu tỷ đồng, thị trường đã liên tục chinh phục các mốc cao mới. Giai đoạn bùng nổ nhất được ghi nhận vào Quý 3/2025, đặc biệt là tháng 8/2025 khi giá trị giao dịch bình quân đạt đỉnh 49.556 tỷ đồng/phiên và khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1,75 tỷ chứng khoán/phiên. Đây cũng là thời điểm chỉ số VN30 và VNAllShare thiết lập các vùng điểm số cao, phản ánh dòng tiền lớn tham gia mạnh mẽ vào thị trường.

Về hoạt động niêm yết, tính đến ngày 31/12/2025, sàn HOSE có 400 mã cổ phiếu, 22 mã chứng chỉ quỹ (trong đó bao gồm 04 chứng chỉ quỹ đóng và 18 quỹ ETF) và 259 mã chứng quyền có bảo đảm (CW) đang được niêm yết và giao dịch. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt 207,24 tỷ chứng khoán, với tổng giá trị niêm yết đạt 2,05 triệu tỷ đồng. So với cuối năm 2024, cả khối lượng và giá trị niêm yết đều ghi nhận mức tăng trưởng 22,7%.

Nguồn: HOSE.

Công tác phát triển hàng hóa mới trên thị trường tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm 2025, HOSE đã cấp quyết định niêm yết mới cho 17 doanh nghiệp. Trong đó, đã đưa vào giao dịch 14 mã cổ phiếu với khối lượng 13,34 tỷ cổ phiếu; 02 mã chứng chỉ quỹ ETF với khối lượng 11,2 triệu chứng chỉ quỹ và 463 mã CW với khối lượng 3,5 tỷ CW.

Hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán tiếp tục khẳng định hiệu quả. Tổng giá trị huy động vốn thông qua các đợt phát hành và niêm yết bổ sung trong năm 2025 đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, góp phần cung ứng nguồn vốn trung và dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp niêm yết mở rộng sản xuất kinh doanh.

DẤU ẤN HỆ THỐNG KRX VÀ CÁC DANH HIỆU CAO QUÝ

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong bức tranh hoạt động của HOSE năm 2025 là việc đưa vào vận hành chính thức hệ thống công nghệ thông tin mới.

Cụ thể, vào ngày 05/05/2025, hệ thống công nghệ thông tin TTCK Việt Nam do nhà thầu KRX cung cấp đã được HOSE cùng các đơn vị thụ hưởng chính thức đưa vào vận hành. Kể từ thời điểm "Go-live" đến nay, HOSE đã tổ chức vận hành hệ thống giao dịch và các hệ thống nghiệp vụ khác đảm bảo an toàn, thông suốt. Năng lực hệ thống mới đã đáp ứng đầy đủ và an toàn đối với quy mô lệnh hiện tại, với mức bình quân đạt 1,5 triệu lệnh/ngày, giải quyết triệt để các vấn đề về nghẽn lệnh từng xảy ra trong quá khứ và tạo nền tảng hạ tầng vững chắc cho sự bùng nổ thanh khoản trong năm.

Nguồn: HOSE.

Ghi nhận những nỗ lực trong suốt chặng đường phát triển, ngày 28/07/2025, tại Lễ kỷ niệm 25 năm hoạt động Thị trường Chứng khoán Việt Nam và Ra mắt hệ thống Công nghệ thông tin mới, HOSE đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp trao Bằng khen cho HOSE vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản vốn, đóng góp nổi bật trong việc tổ chức vận hành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là sự ghi nhận quý báu của lãnh đạo Chính phủ đối với hành trình phát triển bền vững của Sở.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, UBND TP. Hồ Chí Minh đã trao Cờ truyền thống và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho tập thể và các cá nhân thuộc HOSE. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã thay mặt lãnh đạo Thành phố trao tặng các danh hiệu này, khẳng định vị thế của HOSE trong sự phát triển kinh tế - tài chính chung của Thành phố cũng như cả nước.

TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ HẠT NHÂN CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN

Bước sang năm 2026, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được của năm 2025, HOSE đặt ra phương hướng hoạt động với mục tiêu xuyên suốt là tổ chức vận hành hệ thống giao dịch và các hệ thống nghiệp vụ ổn định, an toàn, thông suốt, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường.

Theo đó, HOSE xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai:

Thứ nhất, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin TTCK Việt Nam và các hệ thống phụ trợ. Đồng thời, Sở sẽ nghiên cứu và áp dụng các tính năng mới, tiện ích giao dịch mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thứ hai, triển khai phương án nâng cấp năng lực hệ thống giao dịch và các hệ thống công nghệ thông tin liên quan. Nhiệm vụ này nhằm chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng quy mô thanh khoản và yêu cầu phát triển của thị trường trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang hướng tới các tiêu chuẩn nâng hạng.

Thứ ba, tăng cường năng lực quản lý, giám sát. HOSE sẽ chú trọng công tác đảm bảo quản lý đồng bộ, hiệu quả đối với thị trường cổ phiếu niêm yết, qua đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và duy trì kỷ cương thị trường.

Thứ tư, nâng cao chất lượng và số lượng hàng hóa niêm yết. Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện thông qua việc tổ chức, sắp xếp lại thị trường cổ phiếu; đẩy mạnh nâng cao nhận thức và thực hành về các tiêu chuẩn Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, HOSE sẽ triển khai cơ chế IPO gắn với niêm yết để rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu vào giao dịch, đồng thời tiếp tục cải tiến và phát triển các bộ chỉ số mới.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành. Sở sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng trong mọi hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của HOSE trong kỷ nguyên số.

Với nền tảng vững chắc về hạ tầng công nghệ đã được thiết lập trong năm 2025 cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô vốn hóa, HOSE đang đứng trước những cơ hội lớn để tiếp tục khẳng định vai trò là hạt nhân của thị trường vốn Việt Nam trong năm tài chính 2026.