Điểm danh top 5 quỹ cổ phiếu hiệu suất lên tới 74% vượt xa cả VN-Index trong năm 2026

Số lượng quỹ có hiệu suất vượt VN-Index và VN30 ở mức hạn chế (10/77 quỹ), và chỉ 40/77 quỹ ghi nhận hiệu suất cải thiện so với năm 2024.

Hiệu suất bình quân năm 2025 ở nhóm quỹ cổ phiếu tiếp tục ở mức cao dù kém xa VN-Index và tương đương mức trung bình trong trung và dài hạn. Trong khi đó, quỹ trái phiếu duy trì hiệu suất ổn định tiệm cận lãi suất tiết kiệm.

Theo thống kê của FiinTrade, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận mức sinh lời bình quân +18,2% trong năm 2025, tương đương mức trung bình hàng năm trong khung 3 năm và cao hơn rõ rệt so với trung bình 5 năm, cho thấy hiệu suất năm 2025 nằm ở vùng tương đối thuận lợi xét trong trung hạn.

Tuy nhiên, mức sinh lời này vẫn kém xa VN-Index (+40,9%), do đà tăng của thị trường tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn mang tính dẫn dắt (họ Vin và Gelex), trong khi nhiều quỹ mở không nắm giữ hoặc chỉ phân bổ ở mức hạn chế các cổ phiếu này.

Các quỹ ETF ngoại quy mô lớn và ETF tham chiếu theo VN30 có hiệu suất vượt trội, nhờ danh mục có tỷ trọng cao ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt như VIC, VHM, SHB và VJC. Bên cạnh yếu tố danh mục, diễn biến thuận lợi của tỷ giá EUR/VND và USD/VND cũng đóng vai trò hỗ trợ bổ sung đối với hiệu suất của các quỹ ETF ngoại.

Ngược lại, nhóm quỹ mở và các ETF tham chiếu VNDiamond đạt mức tăng thấp hơn do ảnh hưởng từ diễn biến kém tích cực của FPT, PNJ và ACB.

Trên khung thời gian trung và dài hạn, nhóm quỹ mở cổ phiếu ghi nhận mức lợi nhuận kép bình quân hàng năm trong khung thời gian 3 năm (dao động trong khoảng 20 – 28%) và 5 năm (quanh 10 – 17%) cao hơn đáng kể so với nhóm quỹ đóng. Điều này phản ánh lợi thế từ khả năng tái cơ cấu danh mục linh hoạt của nhóm quỹ mở trong bối cảnh thị trường biến động mạnh ở một số giai đoạn 2021-2025. Trong khi đó, quỹ đóng chịu ảnh hưởng bởi hạn chế về thanh khoản và điều chỉnh danh mục, khiến mức sinh lời dài hạn thấp hơn so với quỹ mở.

Nhóm quỹ Trái phiếu duy trì hiệu suất ổn định ở mức +5,4%, thấp hơn so với trung bình 3 năm và 5 năm và gần như tương đương với lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại.

Có 14/25 quỹ Trái phiếu có mức tăng trưởng thấp hơn so với năm 2024, đáng chú ý là quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) với mức sinh lời chỉ đạt +4,6% trong năm 2025, kém xa so với hiệu suất +14,5% của năm 2024, chủ yếu do ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện 237 tỷ đồng, đồng thời chịu áp lực rút ròng lớn (hơn 4 nghìn tỷ đồng).

Ngược lại, phần lớn các quỹ trái phiếu quy mô lớn như ABBF, VFF, DCIP và DCBF duy trì hiệu suất tương đối ổn định, song dòng tiền nhìn chung ở trạng thái rút ròng hoặc vào ròng nhẹ.

Dù mức sinh lời bình quân của các quỹ Trái phiếu trong năm 2025 ở mức +5,4% và tiệm cận với mức lãi suất tiết kiệm, song lợi nhuận kép bình quân hàng năm trong 3 năm và 5 năm của phần lớn các quỹ Trái phiếu duy trì ở mức 7 – 10%, cao hơn đáng kể so với lãi suất tiết kiệm (5,3%). Mức chênh lệch này cho thấy lợi thế của quỹ Trái phiếu khi nhìn trên khung thời gian dài hơn, do các quỹ đã tận dụng tốt giai đoạn lợi suất cao và điều kiện tái đầu tư thuận lợi trong các năm 2022–2023.

Nhóm quỹ Cân bằng đạt hiệu suất +11,0% năm 2025, tương đối đồng đều qua các năm, phản ánh hiệu quả của chiến lược phân bổ tài sản linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động và phân hóa mạnh.

Trong năm 2025, chênh lệch hiệu suất giữa các quỹ không quá lớn giữa các quỹ Cân bằng, với phần lớn các quỹ đạt mức sinh lời quanh 11%.

So với năm 2024, hiệu suất năm 2025 kém đi ở 8/11 quỹ Cân bằng, tập trung chủ yếu ở các quỹ có quy mô NAV >100 tỷ đồng. Đáng chú ý là quỹ Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF) với hiệu suất đạt +10,8%, kém xa mức +17,9% của năm 2024 do nắm giữ tỷ trọng cao các cổ phiếu có mức tăng trưởng thấp (PNJ, HPG). Dù vậy, quỹ vẫn hút ròng hơn 485 tỷ đồng trong năm 2025, dẫn đầu nhóm quỹ Cân bằng.

Ở chiều ngược lại, quỹ Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF) cải thiện hiệu suất lên +5,7%, cao hơn so với +3,3% năm 2024, nhờ gia tăng tỷ trọng tiền mặt trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tăng vào cuối năm 2025.