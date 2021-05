HoSE thanh khoản kỷ lục trong tháng 4, giao dịch khối ngoại dưới 10%

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4/2021, chỉ số VN-Index đạt mức 1239,39 điểm, tăng 4,02% so với tháng 3/2021 và tăng 12,28% so với cuối năm 2020; VNAllshare đạt 1243,28 điểm, tăng 7,27% so với tháng 3/2021 và tăng 20,43% so với cuối năm 2020; VN30 đạt 1312,28 điểm, tăng 9,7% so với cuối tháng 3/2021 và tăng 22,55% so với cuối năm 2020.

Các chỉ số ngành ghi nhận sự tăng trưởng nhiều trong tháng gồm: ngành nguyên vật liệu (VNMAT) tăng 16,2%; ngành tài chính (VNFIN) tăng 10,55% và ngành bất động sản (VNREAL) tăng 10,47%.



Bên cạnh đó, tháng 4 cũng ghi nhận sự sụt giảm của ngành năng lượng (VNENE) với mức giảm 10,03%, ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) giảm 5,04% và ngành hàng tiêu dùng thiết yếu (VNCONS) giảm 2,95%.

Trong tháng 4/2021, thanh khoản thị trường đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay với tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng đạt trên 14,51 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt trên 366.944 tỷ đồng.



Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt trên 18.347 tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt trên 725,93 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng tăng lần lượt 18,68% về giá trị và 12,95% về khối lượng so với tháng trước, tăng 47,41% về giá trị và 22,72% về khối lượng so với cuối năm 2020.

Cũng trong tháng 4, tổng khối lượng Chứng quyền có bảo đảm giao dịch trong tháng đạt trên 506,38 triệu Chứng quyền, tương đương tổng giá trị đạt trên 2.327 tỷ đồng. So với tháng trước, thanh khoản chứng quyền có bảo đảm đã bứt phá trở lại với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 25,31 triệu CW tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 116,35 tỷ đồng, tăng lần lượt 29,09% và 51,5% so với tháng trước.

Về giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài, trong tháng 4/2021, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 69.661 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng với giá trị hơn 751 tỷ đồng, giảm 93,87% so với tháng trước.

Theo đó, Top 5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất gồm: STB với 836.030.600 cổ phiếu; ROS với 818.049.900 cổ phiếu; FLC với 686.743.300 cổ phiếu; HQC với 514.584.700 co và HPG với 495.277.600 cổ phiếu.

Top 5 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất gồm: HPG là gần 26.393 tỷ đồng; STB là gần 19.012 tỷ đồng; VHM là gần 13.933 tỷ đồng; CTG gần 13.082 tỷ đồng; VPB là 12.454 tỷ đồng.

Top 5 cổ phiếu có giá trị giao dịch mua ròng lớn nhất gồm: VIC là hơn 1.129 tỷ đồng; VHM là gần 1.050 tỷ đồng; NVL là 915 tỷ đồng; STB là 782,5 tỷ đồng và MSN là 762,3 tỷ đồng.

Quy mô thị trường trên HOSE tính đến hết ngày 29/04/2021, có 511 mã chứng khoán giao dịch trong đó gồm: 391 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ quỹ đóng, 07 mã chứng chỉ quỹ ETF, 79 mã chứng quyền có bảo đảm và 31 mã trái phiếu niêm yết. Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết đạt hơn 102,5 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,64 triệu tỷ đồng, tăng 4,12% so với tháng trước, đạt khoảng 73,87% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành).

Về hoạt động niêm yết mới và đấu giá, trong tháng 4/2021, trên HOSE không có cổ phiếu niêm yết mới.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công văn số 713/UBCK-PTTT về việc chuyển giao dịch cổ phiếu từ Sở GDCK TP.HCM sang Sở GDCK Hà Nội, HOSE đã có thông báo chính thức chuyển giao dịch cổ phiếu cho 5 mã gồm LAF, TVB, PAN, BSI, ASG. Như vậy, tổng cộng đã có 11 mã cổ phiếu thực hiện chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX.

Cũng trong tháng này, đã có 12 mã CW mới giao dịch, tổng khối lượng niêm yết mới đạt 2 triệu CW. Kể từ ngày đầu tiên chính thức giao dịch, đã có 338 mã CW trên 25 cổ phiếu cơ sở của 9 tổ chức phát hành được niêm yết và giao dịch.

Về hoạt động đấu giá, HOSE đã tổ chức thành công 1 đợt chào bán của Công ty Cổ phần Bất Động sản Khải Hoàn Land với tổng khối lượng bán được là 160.000.000 cổ phần tương đương giá trị cổ phần bán được đạt gần 231 tỷ đồng.