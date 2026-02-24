Thứ Ba, 24/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Huế chuyển mình thành đô thị thông minh điều hành trực tuyến

Nguyễn Thuấn

24/02/2026, 14:41

Với hơn 1,3 triệu tài khoản và trên 50 dịch vụ tiện ích, nền tảng Hue-S cùng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) đang từng bước định hình mô hình đô thị thông minh của thành phố Huế theo hướng kết nối, lấy người dân làm trung tâm và điều hành dựa trên dữ liệu số.

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) của thành phố Huế vận hành hệ thống theo dõi, tổng hợp dữ liệu thời gian thực.
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) của thành phố Huế vận hành hệ thống theo dõi, tổng hợp dữ liệu thời gian thực.

HỆ SINH THÁI SỐ LẤY NGƯỜI DÂN LÀM TRUNG TÂM

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) và nền tảng Hue-S tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh của thành phố Huế. Sau nhiều năm triển khai, Hue-S đã phát triển thành một hệ sinh thái số quy mô lớn với hơn 1,3 triệu tài khoản, trong đó có trên 900.000 tài khoản người dân được xác thực qua VNeID.

Hiện nền tảng này cung cấp hơn 50 dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các tiện ích trải rộng từ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện, nước, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, du lịch thông minh đến các công cụ giám sát nhiệm vụ, hệ thống làm việc số phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước. Không chỉ dừng lại ở một ứng dụng công nghệ, Hue-S dần trở thành kênh tương tác số quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người dân Huế.

Với định hướng lấy người dân làm trung tâm, dịch vụ Phản ánh hiện trường trên Hue-S đã phát huy hiệu quả rõ nét. Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 183.000 phản ánh, tỷ lệ xử lý đạt trên 98%, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 92%. Tổng đài 19001075 cũng đã tiếp nhận và xử lý gần 38.000 cuộc gọi, trở thành một kênh thông tin hỗ trợ kịp thời, tin cậy trên không gian số.

Song song với nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, Hue-S còn mở rộng năng lực hỗ trợ quản lý đô thị. Hệ thống hiện kết nối gần 700 camera giám sát cùng 29 giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ các bài toán về giao thông, trật tự đô thị, an toàn xã hội, phòng chống cháy rừng và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Giao diện nền tảng Hue-S với các tiện ích dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Giao diện nền tảng Hue-S với các tiện ích dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dữ liệu từ Hue-S đã hỗ trợ lực lượng công an xác minh, truy vết hơn 826 vụ việc có dấu hiệu hình sự, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, hệ thống phát hiện 2.096 sự vụ nghi cháy rừng, xác minh 214 vụ và cảnh báo 463 vụ đốt rơm rạ, cho thấy vai trò ngày càng rõ của công nghệ số trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐIỀU HÀNH TRỰC TUYẾN BẰNG DỮ LIỆU

Đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Huế đã phát triển nhiều chức năng quản trị số trọng tâm trên nền tảng Hue-S như nền tảng làm việc số, hệ thống giám sát nhiệm vụ, tương tác hai cấp, họp không giấy tờ. Các công cụ này góp phần tăng cường kết nối giữa cấp thành phố với xã, phường và giữa các sở, ban, ngành, bảo đảm thông tin điều hành được thông suốt.

Đáng chú ý, Nền tảng Báo cáo số đã xây dựng hơn 100 báo cáo trên nhiều lĩnh vực, với hơn 400 bảng điều khiển (dashboard) và khoảng 3.000 biểu đồ. Hệ thống này hỗ trợ lãnh đạo các cấp theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Việc kết nối nền tảng làm việc số với tài khoản Zalo Official Account giúp thông tin, chỉ đạo được truyền tải nhanh chóng, kịp thời và đồng bộ.

Hue-S cũng được sử dụng để tổ chức các cuộc thi, hội thi trực tuyến của thành phố, tạo môi trường học tập, tìm hiểu và tương tác minh bạch, thuận tiện cho người dân, kể cả ở khu vực vùng sâu, vùng xa, qua đó từng bước hình thành hạ tầng giáo dục số của địa phương.

Theo các tổ chức quốc tế như International Telecommunication Union (ITU), International Organization for Standardization (ISO) và World Bank, tiến trình phát triển đô thị thông minh thường trải qua 5 giai đoạn: số hóa, kết nối, dữ liệu, lấy người dân làm trung tâm và bền vững, thích ứng.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tham quan tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) thành phố Huế
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tham quan tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) thành phố Huế

Đối chiếu với các tiêu chí này, đô thị thông minh của thành phố Huế đã hoàn thành giai đoạn 2 – “Thành phố kết nối”, thể hiện ở ba trụ cột chính gồm: kết nối dữ liệu và hình thành kho dữ liệu số liên thông với dữ liệu quốc gia; kết nối IOC với hệ thống IoT, camera, cảm biến phục vụ quản lý đô thị và phòng chống thiên tai; kết nối hiệu quả giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp thông qua nền tảng Hue-S.

Việc hoàn thành giai đoạn 2 là cơ sở để thành phố Huế chuyển sang giai đoạn 3 – điều hành trực tuyến bằng dữ liệu số, phù hợp với Luật Dữ liệu năm 2024 và Nghị định số 269/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Huế sẽ tiệm cận giai đoạn 5 – đô thị thông minh bền vững, thích ứng, trong đó giai đoạn 3, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, được xác định là giai đoạn then chốt.

Để đạt mục tiêu này, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như hoàn thiện thể chế, coi dữ liệu là tài nguyên và căn cứ pháp lý cho điều hành; nâng cao nhận thức, kỹ năng số; đầu tư hạ tầng số đi trước; xây dựng chiến lược dữ liệu số, thúc đẩy kinh tế dữ liệu; hình thành các kịch bản điều hành dựa trên phân tích dữ liệu; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các giải pháp đô thị thông minh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng cho chặng đường tiếp theo. Thành phố xác định phát triển đô thị thông minh là quá trình lâu dài, đòi hỏi tư duy đổi mới, năng lực thích ứng và quyết tâm hành động bền bỉ của cả hệ thống chính trị.

Kiến tạo hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao

07:53, 19/02/2026

Kiến tạo hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao

Đề xuất bổ sung 5G vào Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

09:48, 21/02/2026

Đề xuất bổ sung 5G vào Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Từ khóa:

chuyển đổi số dịch vụ công trực tuyến đô thị thông minh Huế hệ sinh thái số nền tảng Hue-S quản lý đô thị thông minh

Đọc thêm

Hỗ trợ của Nhà nước phải tới đích cuối cùng là thị trường

Hỗ trợ của Nhà nước phải tới đích cuối cùng là thị trường

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ xác định chuỗi giá trị khoa học công nghệ hoàn chỉnh là từ khoa học tới công nghệ, từ công nghệ tới sản phẩm, từ sản phẩm tới sản xuất và từ sản xuất tới thị trường...

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai ứng dụng phần mềm công nghệ GIS để đánh số và gắn biển số nhà, nhằm tạo ra một hệ thống quản lý đồng bộ, hiệu quả và hiện đại hơn…

Dữ liệu là “lá chắn” cho cuộc chiến chống lừa đảo

Dữ liệu là “lá chắn” cho cuộc chiến chống lừa đảo

Là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), nhận định “cuộc chiến” chống lừa đảo trực tuyến đang ngày càng khốc liệt hơn. Chúng ta đang chạy chậm hơn tội phạm và nếu không kết nối dữ liệu, “cuộc chiến” này sẽ càng trở nên khó khăn...

Hội đồng Hòa bình cân nhắc phát hành stablecoin neo USD để tái thiết Gaza

Hội đồng Hòa bình cân nhắc phát hành stablecoin neo USD để tái thiết Gaza

Ở thời điểm hiện tại, stablecoin cho Gaza vẫn chỉ dừng ở mức đề xuất. Nhưng nếu được triển khai, đây có thể trở thành một trong những thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về việc tái thiết một nền kinh tế hậu xung đột dựa trên hạ tầng đô la kỹ thuật số...

DeepSeek có thể đã

DeepSeek có thể đã "vượt rào" cấm của Mỹ, huấn luyện AI trên chip tốt nhất của Nvidia

Mô hình AI dự kiến ra mắt ngay trong tuần tới của DeepSeek được nghi vấn có thể đào tạo trên nền tảng chip Blackwell, dòng chip AI cao cấp nhất hiện nay của Nvidia.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá trứng ở Mỹ giảm gần một nửa, người chăn nuôi lao đao

Thế giới

2

Các mức khí thải ô tô áp dụng từ 1/3/2026

Kinh tế xanh

3

Cạnh tranh lãi suất huy động trực tuyến tăng nhiệt

Tài chính

4

Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn

Chứng khoán

5

Dịp Tết tại các bệnh viện tuyến cuối: Gia tăng ca bệnh do tai nạn sinh hoạt

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy