Huế chuyển mình thành đô thị thông minh điều hành trực tuyến

Với hơn 1,3 triệu tài khoản và trên 50 dịch vụ tiện ích, nền tảng Hue-S cùng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) đang từng bước định hình mô hình đô thị thông minh của thành phố Huế theo hướng kết nối, lấy người dân làm trung tâm và điều hành dựa trên dữ liệu số.

HỆ SINH THÁI SỐ LẤY NGƯỜI DÂN LÀM TRUNG TÂM

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) và nền tảng Hue-S tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh của thành phố Huế. Sau nhiều năm triển khai, Hue-S đã phát triển thành một hệ sinh thái số quy mô lớn với hơn 1,3 triệu tài khoản, trong đó có trên 900.000 tài khoản người dân được xác thực qua VNeID.

Hiện nền tảng này cung cấp hơn 50 dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các tiện ích trải rộng từ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện, nước, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, du lịch thông minh đến các công cụ giám sát nhiệm vụ, hệ thống làm việc số phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước. Không chỉ dừng lại ở một ứng dụng công nghệ, Hue-S dần trở thành kênh tương tác số quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người dân Huế.

Với định hướng lấy người dân làm trung tâm, dịch vụ Phản ánh hiện trường trên Hue-S đã phát huy hiệu quả rõ nét. Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 183.000 phản ánh, tỷ lệ xử lý đạt trên 98%, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 92%. Tổng đài 19001075 cũng đã tiếp nhận và xử lý gần 38.000 cuộc gọi, trở thành một kênh thông tin hỗ trợ kịp thời, tin cậy trên không gian số.

Song song với nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, Hue-S còn mở rộng năng lực hỗ trợ quản lý đô thị. Hệ thống hiện kết nối gần 700 camera giám sát cùng 29 giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ các bài toán về giao thông, trật tự đô thị, an toàn xã hội, phòng chống cháy rừng và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Giao diện nền tảng Hue-S với các tiện ích dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dữ liệu từ Hue-S đã hỗ trợ lực lượng công an xác minh, truy vết hơn 826 vụ việc có dấu hiệu hình sự, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, hệ thống phát hiện 2.096 sự vụ nghi cháy rừng, xác minh 214 vụ và cảnh báo 463 vụ đốt rơm rạ, cho thấy vai trò ngày càng rõ của công nghệ số trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐIỀU HÀNH TRỰC TUYẾN BẰNG DỮ LIỆU

Đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Huế đã phát triển nhiều chức năng quản trị số trọng tâm trên nền tảng Hue-S như nền tảng làm việc số, hệ thống giám sát nhiệm vụ, tương tác hai cấp, họp không giấy tờ. Các công cụ này góp phần tăng cường kết nối giữa cấp thành phố với xã, phường và giữa các sở, ban, ngành, bảo đảm thông tin điều hành được thông suốt.

Đáng chú ý, Nền tảng Báo cáo số đã xây dựng hơn 100 báo cáo trên nhiều lĩnh vực, với hơn 400 bảng điều khiển (dashboard) và khoảng 3.000 biểu đồ. Hệ thống này hỗ trợ lãnh đạo các cấp theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Việc kết nối nền tảng làm việc số với tài khoản Zalo Official Account giúp thông tin, chỉ đạo được truyền tải nhanh chóng, kịp thời và đồng bộ.

Hue-S cũng được sử dụng để tổ chức các cuộc thi, hội thi trực tuyến của thành phố, tạo môi trường học tập, tìm hiểu và tương tác minh bạch, thuận tiện cho người dân, kể cả ở khu vực vùng sâu, vùng xa, qua đó từng bước hình thành hạ tầng giáo dục số của địa phương.

Theo các tổ chức quốc tế như International Telecommunication Union (ITU), International Organization for Standardization (ISO) và World Bank, tiến trình phát triển đô thị thông minh thường trải qua 5 giai đoạn: số hóa, kết nối, dữ liệu, lấy người dân làm trung tâm và bền vững, thích ứng.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tham quan tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) thành phố Huế

Đối chiếu với các tiêu chí này, đô thị thông minh của thành phố Huế đã hoàn thành giai đoạn 2 – “Thành phố kết nối”, thể hiện ở ba trụ cột chính gồm: kết nối dữ liệu và hình thành kho dữ liệu số liên thông với dữ liệu quốc gia; kết nối IOC với hệ thống IoT, camera, cảm biến phục vụ quản lý đô thị và phòng chống thiên tai; kết nối hiệu quả giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp thông qua nền tảng Hue-S.

Việc hoàn thành giai đoạn 2 là cơ sở để thành phố Huế chuyển sang giai đoạn 3 – điều hành trực tuyến bằng dữ liệu số, phù hợp với Luật Dữ liệu năm 2024 và Nghị định số 269/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Huế sẽ tiệm cận giai đoạn 5 – đô thị thông minh bền vững, thích ứng, trong đó giai đoạn 3, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, được xác định là giai đoạn then chốt.

Để đạt mục tiêu này, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như hoàn thiện thể chế, coi dữ liệu là tài nguyên và căn cứ pháp lý cho điều hành; nâng cao nhận thức, kỹ năng số; đầu tư hạ tầng số đi trước; xây dựng chiến lược dữ liệu số, thúc đẩy kinh tế dữ liệu; hình thành các kịch bản điều hành dựa trên phân tích dữ liệu; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các giải pháp đô thị thông minh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng cho chặng đường tiếp theo. Thành phố xác định phát triển đô thị thông minh là quá trình lâu dài, đòi hỏi tư duy đổi mới, năng lực thích ứng và quyết tâm hành động bền bỉ của cả hệ thống chính trị.