Huế đạt mức tăng trưởng GRDP cao nhất nhiều năm

Nguyễn Thuấn

26/09/2025, 09:21

9 tháng qua, kinh tế Huế khởi sắc với GRDP tăng 9,7 - 10,2%, hàng loạt chỉ số quan trọng như xuất khẩu, du lịch, công nghiệp đều tăng trưởng mạnh

Thành phố Huế
Thành phố Huế

UBND thành phố Huế vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2025. Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, GRDP 9 tháng của thành phố ước tăng 9,7 - 10,2%, mức cao nhất trong nhiều năm.

Lĩnh vực du lịch ghi nhận gần 5 triệu lượt khách, tăng 67%, doanh thu hơn 9.600 tỷ đồng. Công nghiệp tăng trưởng 17,5%, nhiều sản phẩm tăng đột biến: ô tô gấp 5,9 lần, găng tay tăng 16 lần, điện sản xuất tăng 60%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ gần 48.850 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế La Phúc Thành thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tại phiên họp. Ảnh: Lê Thọ
Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế La Phúc Thành thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tại phiên họp. Ảnh: Lê Thọ

Một trong những điểm sáng nổi bật là kim ngạch xuất khẩu đạt 1,13 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nhập khẩu cũng tăng 17,4%, phản ánh sự mở rộng và gắn kết mạnh mẽ của Huế với thị trường quốc tế. Đây được xem là mức tăng trưởng ấn tượng, đóng góp quan trọng vào bức tranh chung của nền kinh tế thành phố. Bên cạnh xuất khẩu, các chỉ số kinh tế khác cũng đạt mức tăng cao.

Trong lĩnh vực đầu tư công, Huế giải ngân vốn đạt 74,3% kế hoạch, vượt xa mức bình quân cả nước (46,3%). Thành phố đã cấp mới 40 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó có 9 dự án FDI. Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng quan trọng đang được tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục để khởi công, khánh thành, đặc biệt nhân dịp các sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm giải phóng Huế, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hiện Huế đang tập trung hỗ trợ để khởi công, khánh thành 6 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng của thành phố Huế ước đạt 10.649 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 11.949,9 tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán. Ngoài ra, các chuyên đề quan trọng cũng được thảo luận tại phiên họp như hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, triển khai nền tảng số Hue-S, bảo đảm trật tự đô thị, giao thông và trật tự công cộng.

Trong phần thảo luận, các địa phương nêu nhiều vướng mắc cần tháo gỡ, như bất cập trong việc xác định nhân khẩu hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, tình trạng chậm trễ hồ sơ đất đai, thủ tục hành chính còn phức tạp. Một số kiến nghị được đưa ra gồm hỗ trợ cán bộ làm việc tại Trung tâm Hành chính công, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm đời sống, sản xuất cho người dân.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh quý IV là giai đoạn “nước rút”, có ý nghĩa quyết định để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% theo Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ. Trọng tâm là vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn sau sắp xếp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khởi công, khánh thành các dự án lớn.

Song song, thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, hỗ trợ các dự án động lực như Kim Long Motor, Kanglongda cùng ngành dệt may, bia, điện. UBND thành phố cũng chỉ đạo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2026; khẩn trương triển khai các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Từ khóa:

du lịch GRDP huế kinh tế xuất khẩu

