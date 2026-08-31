Huế Wonderverse Music Fest 2026: Đại nhạc hội hút khách du lịch

Tối 30/8, tại Quảng trường Hà Huy Tập, thành phố Huế, Lễ hội Di sản Âm nhạc Quốc tế Huế – Huế Wonderverse Music Fest 2026 chính thức khai mạc bằng chương trình nghệ thuật “Di sản Thức giấc”, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 1/9.

Đông đảo khán giả có mặt tại Quảng trường Hà Huy Tập để thưởng thức đêm nhạc “Di sản Thức giấc”.Ảnh: UBND TP Huế

Với chủ đề “City Awakening – Đánh thức Di sản”, lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Huế, hướng tới xây dựng một sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên, nơi các giá trị di sản văn hóa được kết nối với âm nhạc đương đại, công nghệ trình diễn, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế tặng hoa và bảng tri ân các nhà tài trợ, đồng hành cũng Lễ hội. Ảnh: UBND TP Huế

Tâm điểm của đêm khai mạc là đại nhạc hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Mỹ Tâm là nghệ sĩ biểu diễn chính, cùng Hiếu thứ hai, Phương Mỹ Chi, MONO và nhiều nghệ sĩ, DJ khác.

Các nghệ sĩ Việt Nam cùng tạo nên một đêm nhạc nhiều màu sắc tại Huế. Ảnh: UBTP Huế

Không đơn thuần là một chương trình âm nhạc, “Di sản Thức giấc” được xây dựng như một hành trình kể chuyện bằng âm thanh, hình ảnh và công nghệ. Những chất liệu về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam được đưa vào không gian trình diễn hiện đại, tạo cách tiếp cận mới đối với di sản.

Không gian Quảng trường Hà Huy Tập rực sáng trong đêm khai mạc Huế Wonderverse Music Fest 2026. Ảnh: UBND TP Huế

Trên sân khấu, âm nhạc đương đại được kết hợp cùng ánh sáng, màn hình LED, visual mapping, interactive media và nhiều hiệu ứng trình diễn. Sự hòa quyện giữa âm thanh và hình ảnh tạo nên một không gian nghệ thuật đa giác quan, giúp khán giả, đặc biệt là giới trẻ, có thêm một cách trải nghiệm văn hóa Huế.

Khán giả hào hứng hòa mình vào những tiết mục âm nhạc trên sân khấu lễ hội. Ảnh: UBND TP Huế

Một điểm nhấn xuyên suốt lễ hội là Long Mã – linh vật chính thức của Huế Wonderverse Music Fest. Lấy cảm hứng từ hình tượng linh vật trong văn hóa Huế, Long Mã được tái hiện bằng nghệ thuật thị giác và công nghệ trình diễn, trở thành biểu tượng cho hành trình “Đánh thức Di sản”.

Một trong những điểm nhấn tại lễ hội là hình tượng Long Mã – linh vật chính thức của Huế Wonderverse Music Fest. Ảnh: UBND TP Huế

Bên cạnh sân khấu chính, lễ hội còn mở ra các không gian trải nghiệm văn hóa, công nghệ, sáng tạo và ẩm thực. Cách tổ chức này góp phần mở rộng lễ hội từ một chương trình biểu diễn đơn thuần thành không gian trải nghiệm tổng hợp, nơi di sản được đưa vào đời sống đương đại bằng nhiều hình thức.

Công nghệ visual mapping góp phần tái hiện những câu chuyện văn hóa trên sân khấu. Ảnh: UBND TP Huế

Điểm đáng chú ý của Huế Wonderverse Music Fest không chỉ nằm ở quy mô của một đêm đại nhạc hội mà còn ở định hướng xây dựng thương hiệu lễ hội trong dài hạn.

Theo Ban Tổ chức, Huế Wonderverse Music Fest được định hướng phát triển thành một IP (tài sản sở hữu trí tuệ) văn hóa – âm nhạc quốc tế của thành phố Huế, với chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030 và tổ chức thường niên.

Công nghệ visual mapping góp phần tái hiện những câu chuyện văn hóa trên sân khấu. Ảnh: UBND TP Huế

Đây được xem là hướng đi nhằm tạo thêm sản phẩm văn hóa – du lịch mới cho Huế, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế đêm và công nghiệp sáng tạo. Khi âm nhạc, công nghệ, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và du lịch được kết nối trong cùng một hệ sinh thái, lễ hội có thể tạo thêm lý do để du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và tiếp tục quay trở lại.

Sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và hình ảnh tạo nên không gian trình diễn đa giác quan. Ảnh: UBND TP Huế

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang cho rằng những giá trị di sản văn hóa của Huế có sức sống bền bỉ, được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong dòng chảy đó, lịch sử và nghệ thuật không ngừng gặp gỡ, tiếp nối và sáng tạo để kể những câu chuyện mới về vùng đất Cố đô.

Những chất liệu văn hóa truyền thống được đưa vào các tiết mục trình diễn hiện đại. Ảnh: UBND TP Huế

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Huế Wonderverse International Music Fest là một minh chứng cho cách tiếp cận mới này. Lễ hội được xây dựng để mở ra không gian trải nghiệm, nơi di sản gặp gỡ công nghệ và nghệ thuật đương đại; đồng thời được định vị là thương hiệu sở hữu trí tuệ, tổ chức thường niên và hướng tới thế hệ trẻ.

Du khách có thêm một trải nghiệm mới khi đến Huế trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: UBND TP Huế

“Huế Wonderverse” vì thế không chỉ hướng đến việc tạo ra một sự kiện giải trí mới, mà còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo tại thành phố Huế.

Lễ hội Di sản Âm nhạc Quốc tế Huế – Huế Wonderverse Music Fest 2026 diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Hà Huy Tập, phục vụ người dân và du khách trong những ngày trước và trong dịp Quốc khánh 2/9.