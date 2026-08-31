Huế Wonderverse Music Fest 2026: Đại nhạc hội hút khách du lịch

Với chủ đề “City Awakening – Đánh thức Di sản”, lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Huế, hướng tới xây dựng một sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên, nơi các giá trị di sản văn hóa được kết nối với âm nhạc đương đại, công nghệ trình diễn, du lịch và công nghiệp sáng tạo.
Tâm điểm của đêm khai mạc là đại nhạc hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Mỹ Tâm là nghệ sĩ biểu diễn chính, cùng Hiếu thứ hai, Phương Mỹ Chi, MONO và nhiều nghệ sĩ, DJ khác.
Không đơn thuần là một chương trình âm nhạc, “Di sản Thức giấc” được xây dựng như một hành trình kể chuyện bằng âm thanh, hình ảnh và công nghệ. Những chất liệu về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam được đưa vào không gian trình diễn hiện đại, tạo cách tiếp cận mới đối với di sản.
Trên sân khấu, âm nhạc đương đại được kết hợp cùng ánh sáng, màn hình LED, visual mapping, interactive media và nhiều hiệu ứng trình diễn. Sự hòa quyện giữa âm thanh và hình ảnh tạo nên một không gian nghệ thuật đa giác quan, giúp khán giả, đặc biệt là giới trẻ, có thêm một cách trải nghiệm văn hóa Huế.
Một điểm nhấn xuyên suốt lễ hội là Long Mã – linh vật chính thức của Huế Wonderverse Music Fest. Lấy cảm hứng từ hình tượng linh vật trong văn hóa Huế, Long Mã được tái hiện bằng nghệ thuật thị giác và công nghệ trình diễn, trở thành biểu tượng cho hành trình “Đánh thức Di sản”.
Bên cạnh sân khấu chính, lễ hội còn mở ra các không gian trải nghiệm văn hóa, công nghệ, sáng tạo và ẩm thực. Cách tổ chức này góp phần mở rộng lễ hội từ một chương trình biểu diễn đơn thuần thành không gian trải nghiệm tổng hợp, nơi di sản được đưa vào đời sống đương đại bằng nhiều hình thức.
Điểm đáng chú ý của Huế Wonderverse Music Fest không chỉ nằm ở quy mô của một đêm đại nhạc hội mà còn ở định hướng xây dựng thương hiệu lễ hội trong dài hạn.
Theo Ban Tổ chức, Huế Wonderverse Music Fest được định hướng phát triển thành một IP (tài sản sở hữu trí tuệ) văn hóa – âm nhạc quốc tế của thành phố Huế, với chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030 và tổ chức thường niên.
Đây được xem là hướng đi nhằm tạo thêm sản phẩm văn hóa – du lịch mới cho Huế, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế đêm và công nghiệp sáng tạo. Khi âm nhạc, công nghệ, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và du lịch được kết nối trong cùng một hệ sinh thái, lễ hội có thể tạo thêm lý do để du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và tiếp tục quay trở lại.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang cho rằng những giá trị di sản văn hóa của Huế có sức sống bền bỉ, được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong dòng chảy đó, lịch sử và nghệ thuật không ngừng gặp gỡ, tiếp nối và sáng tạo để kể những câu chuyện mới về vùng đất Cố đô.
Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Huế Wonderverse International Music Fest là một minh chứng cho cách tiếp cận mới này. Lễ hội được xây dựng để mở ra không gian trải nghiệm, nơi di sản gặp gỡ công nghệ và nghệ thuật đương đại; đồng thời được định vị là thương hiệu sở hữu trí tuệ, tổ chức thường niên và hướng tới thế hệ trẻ.
“Huế Wonderverse” vì thế không chỉ hướng đến việc tạo ra một sự kiện giải trí mới, mà còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo tại thành phố Huế.
Lễ hội Di sản Âm nhạc Quốc tế Huế – Huế Wonderverse Music Fest 2026 diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Hà Huy Tập, phục vụ người dân và du khách trong những ngày trước và trong dịp Quốc khánh 2/9.
Tối 28/8/2026, phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) chính thức khai trương Không gian Văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm tại trục cảnh quan lễ hội và Quảng trường biển Sầm Sơn. Đây là sản phẩm du lịch mới nhằm tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách, góp phần đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và mua sắm về đêm...
Từ Bắc chí Nam, nhiều địa phương đã lên kế hoạch tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc để chào mừng ngày Tết Độc lập, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều lựa chọn vui chơi, trải nghiệm ý nghĩa...
Đoàn tàu du lịch “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới” chính thức khai trương, mở ra tuyến kết nối dài khoảng 190 km giữa những điểm đến giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan của miền Trung...
MICE là loại hình du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm. Đây được xem là một trong những phân khúc quan trọng của du lịch cao cấp bởi du khách thường sử dụng nhiều dịch vụ trong cùng một hành trình...
IHG Hotels & Resorts (IHG) sẽ tiếp tục tìm kiếm những điểm đến mới tại các thị trường trọng điểm và từng bước giới thiệu những thương hiệu mới đến Việt Nam, trong đó, dự kiến có 4 khách sạn và resort hạng sang được khai trương trong 3-5 năm tới...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...