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Sắc màu Việt – Nhật hội tụ tại không gian trưng bày ở Huế

N Nguyễn Thuấn

Điểm nhấn tại không gian trưng bày là khu vực triển lãm ảnh về Huế và quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế với các đối tác Nhật Bản.

Không gian trưng bày Việt Nam – Nhật Bản khai mạc sáng 5/9 tại Nhà hát Sông Hương, thành phố Huế. Ảnh: UBND TP Huế
Không gian trưng bày Việt Nam – Nhật Bản khai mạc sáng 5/9 tại Nhà hát Sông Hương, thành phố Huế. Ảnh: UBND TP Huế

Trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật năm 2026, sáng 5/9, tại Nhà hát Sông Hương, thành phố Huế tổ chức khai mạc Không gian trưng bày, triển lãm ảnh và sản phẩm đặc trưng Việt Nam – Nhật Bản. Đây là hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm, tiềm năng của các địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp hai nước.

Với quy mô 30 gian hàng tiêu chuẩn, không gian trưng bày quy tụ đại diện 45 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Nhật Bản, cùng các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, doanh nghiệp thành phố Huế và các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn tham quan không gian trưng bày các sản phẩm. Ảnh: UBND TP Huế
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn tham quan không gian trưng bày các sản phẩm. Ảnh: UBND TP Huế

Tại các gian hàng, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh và tiềm năng phát triển của từng địa phương, doanh nghiệp được giới thiệu đa dạng, từ các sản phẩm hàng hóa đến những nét văn hóa, đặc trưng vùng miền.

Không gian trưng bày thu hút đại diện các địa phương và doanh nghiệp hai nước tham gia. Ảnh: UBND TP Huế
Không gian trưng bày thu hút đại diện các địa phương và doanh nghiệp hai nước tham gia. Ảnh: UBND TP Huế

Không gian trưng bày được kỳ vọng trở thành cầu nối trực tiếp giữa địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua hoạt động giới thiệu sản phẩm, trao đổi thông tin và gặp gỡ trực tiếp, các bên có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại.

Không gian trưng bày quy mô 30 gian hàng tiêu chuẩn. Ảnh: UBND TP Huế
Không gian trưng bày quy mô 30 gian hàng tiêu chuẩn. Ảnh: UBND TP Huế

Đây cũng là dịp để các địa phương giới thiệu lợi thế, tiềm năng và định hướng phát triển, qua đó tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản.

Đại diện các địa phương Việt Nam và Nhật Bản giới thiệu sản phẩm đặc trưng tại các gian hàng. Ảnh: UBND TP Huế
Đại diện các địa phương Việt Nam và Nhật Bản giới thiệu sản phẩm đặc trưng tại các gian hàng. Ảnh: UBND TP Huế

Điểm nhấn tại không gian trưng bày là khu vực triển lãm ảnh về Huế và quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế với các đối tác Nhật Bản. Những hình ảnh, dấu ấn tiêu biểu trong quá trình giao lưu, hợp tác được giới thiệu, góp phần làm nổi bật mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa Huế với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Sản phẩm đặc trưng của các địa phương được giới thiệu đến đại biểu và khách tham quan. Ảnh: UBND TP Huế
Sản phẩm đặc trưng của các địa phương được giới thiệu đến đại biểu và khách tham quan. Ảnh: UBND TP Huế

Thông qua triển lãm, hình ảnh Huế - đô thị di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam - được giới thiệu đến đại biểu, doanh nghiệp và khách tham quan. Những giá trị về văn hóa, di sản, con người cùng tiềm năng phát triển của Huế được kết nối với thông tin về môi trường đầu tư, kinh doanh và định hướng mở rộng hợp tác quốc tế.

Các sản phẩm được trưng bày đa dạng, góp phần quảng bá thế mạnh của địa phương. Ảnh: UBND TP Huế
Các sản phẩm được trưng bày đa dạng, góp phần quảng bá thế mạnh của địa phương. Ảnh: UBND TP Huế

Với Huế, Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng. Vì vậy, việc kết hợp quảng bá sản phẩm, triển lãm hình ảnh, giới thiệu môi trường đầu tư và kết nối doanh nghiệp tại cùng một không gian được xem là kênh xúc tiến trực tiếp, thiết thực.

Không gian Việt Nam – Nhật Bản góp phần tăng cường kết nối giữa các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: UBND TP Huế
Không gian Việt Nam – Nhật Bản góp phần tăng cường kết nối giữa các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: UBND TP Huế

Không gian Việt Nam – Nhật Bản không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày mà còn hướng tới tạo dựng các kết nối đa chiều, giúp địa phương và doanh nghiệp hai nước hiểu rõ hơn về nhu cầu, lợi thế và cơ hội hợp tác của nhau.

Không gian trưng bày trở thành điểm giao lưu giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.Ảnh: UBND TP Huế
Không gian trưng bày trở thành điểm giao lưu giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.Ảnh: UBND TP Huế

Qua đó, hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, mở rộng kết nối đầu tư, thương mại và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản.

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