Huế khai thác lợi thế di sản, kinh tế biển để tăng tốc phát triển
Nguyễn Thuấn
15/05/2026, 09:17
Từ thế mạnh di sản cố đô đến tiềm năng kinh tế biển và logistics, thành phố Huế kỳ vọng hình thành các cơ chế đặc thù đủ mạnh để mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...
UBND thành
phố Huế vừa tổ chức buổi làm việc về tình hình và kết quả xây dựng Đề án cơ chế,
chính sách đặc thù tạo đột phá phát triển thành phố. Các cơ chế được đề xuất tập
trung vào phát huy lợi thế riêng có về di sản, văn hóa, du lịch, kinh tế biển,
logistics và các mô hình kinh tế mới nhằm tạo nền tảng để Huế phát triển nhanh,
bền vững sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo báo cáo
tại cuộc họp, Đề án đang được xây dựng nhằm hình thành các cơ chế, chính sách đủ
mạnh để tạo không gian phát triển mới cho Huế trong giai đoạn mới. Nội dung dự
thảo tập trung nhận diện rõ vị thế, tiềm năng và đặc trưng riêng có của Huế để
xây dựng nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Đơn vị tư vấn
cho biết, các nhóm cơ chế, chính sách được đề xuất tập trung vào những lĩnh vực
có lợi thế nổi trội như di sản, văn hóa, sinh thái, du lịch, y tế chuyên sâu,
giáo dục, kinh tế biển, logistics và khu vực Chân Mây - Lăng Cô. Đề án cũng đặt
mục tiêu chuyển từ tư duy “đô thị có di sản” sang “đô thị di sản tạo tăng trưởng”,
lấy giá trị di sản và văn hóa làm động lực phát triển kinh tế.
Tại buổi làm
việc, các đại biểu tập trung góp ý vào nhiều nội dung lớn liên quan đến tính đặc
thù và khả năng tạo động lực phát triển của các cơ chế, chính sách. Nhiều ý kiến
cho rằng Huế cần có những cơ chế ở tầm chiến lược, khác biệt so với các địa
phương khác, phù hợp với mô hình đô thị di sản có mật độ di sản dày đặc và giàu
bản sắc văn hóa.
Các đại biểu
nhấn mạnh, Huế sở hữu hệ thống di sản vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu có
giá trị quốc gia và quốc tế, cùng với cảnh quan, con người và lối sống đặc
trưng. Đây là lợi thế cạnh tranh riêng có cần được cụ thể hóa thành các cơ chế
phát triển phù hợp để tạo sức bật mới cho thành phố.
Bên cạnh đó,
nhiều ý kiến đề xuất tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hãng lữ hành để xây
dựng các tour, tuyến và sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn Huế nhằm thu hút du
khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Một số ý kiến
cũng đề cập việc nghiên cứu thí điểm mô hình đối tác công tư PPP trong lĩnh vực
công nghiệp văn hóa; đồng thời phát triển các mô hình kinh tế mới như kinh tế
xanh, kinh tế số và kinh tế chăm sóc để tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành
phố trong thời gian tới.
Tại buổi làm
việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đề nghị đơn vị tư vấn cùng
các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để tiếp tục rà soát, hoàn thiện
Đề án theo hướng trọng tâm, trọng điểm và sát với yêu cầu phát triển của thành
phố trong giai đoạn mới.
Ông Nguyễn
Khắc Toàn nhấn mạnh, Đề án cần lựa chọn những cơ chế thật sự “sắc, rõ”, mang lại
hiệu quả thiết thực, tránh dàn trải; trong đó tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh
như đô thị di sản, hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, kinh tế biển,
logistics, y tế chuyên sâu và các mô hình kinh tế mới.
Theo lãnh đạo
thành phố Huế, các cơ chế, chính sách đặc thù phải phát huy tối đa lợi thế
riêng có của địa phương, qua đó tạo nền tảng để Huế phát triển nhanh, bền vững,
xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương và là đô thị di sản đặc trưng của
Việt Nam.
PCI 2025: Khi cải cách trở thành động lực tăng trưởng
Trong hành trình phát triển kinh tế Việt Nam, năng lực điều hành địa phương không chỉ tạo ra môi trường đầu tư mà còn quyết định tốc độ tăng trưởng của cả một nền kinh tế.
TP.Hồ Chí Minh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến kênh ô nhiễm
TP.Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống khu vực nội đô khi chuẩn bị triển khai dự án cải tạo rạch Ông Bầu và rạch Chín Xiểng với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Đây là những tuyến kênh ô nhiễm nặng của Thành phố, thuộc hai phường 5 và 6, quận Gò Vấp cũ (nay là phường An Nhơn).
Nghệ An phê duyệt 11 mỏ đất, cát phục vụ thi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy
UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt 10 mỏ đất san lấp và 1 mỏ cát, sỏi trên sông Lam vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy...
Giữa áp lực giá vật liệu và chi phí thi công tăng cao, hai dự án bệnh viện quy mô lớn tại Quảng Trị vẫn đang được khẩn trương triển khai. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ công trình...
Đồng Nai sẽ phát triển khu đô thị cửa ngõ phía Tây sân bay Long Thành theo mô hình đô thị sân bay tích hợp giao thông (TOD), quy mô hơn 6.300 ha, dự kiến thu hút khoảng 400.000 – 450.000 người vào năm 2045...
