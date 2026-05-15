Huế khai thác lợi thế di sản, kinh tế biển để tăng tốc phát triển

Từ thế mạnh di sản cố đô đến tiềm năng kinh tế biển và logistics, thành phố Huế kỳ vọng hình thành các cơ chế đặc thù đủ mạnh để mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...

UBND thành phố Huế vừa tổ chức buổi làm việc về tình hình và kết quả xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá phát triển thành phố. Các cơ chế được đề xuất tập trung vào phát huy lợi thế riêng có về di sản, văn hóa, du lịch, kinh tế biển, logistics và các mô hình kinh tế mới nhằm tạo nền tảng để Huế phát triển nhanh, bền vững sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Đề án đang được xây dựng nhằm hình thành các cơ chế, chính sách đủ mạnh để tạo không gian phát triển mới cho Huế trong giai đoạn mới. Nội dung dự thảo tập trung nhận diện rõ vị thế, tiềm năng và đặc trưng riêng có của Huế để xây dựng nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đơn vị tư vấn cho biết, các nhóm cơ chế, chính sách được đề xuất tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế nổi trội như di sản, văn hóa, sinh thái, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục, kinh tế biển, logistics và khu vực Chân Mây - Lăng Cô. Đề án cũng đặt mục tiêu chuyển từ tư duy “đô thị có di sản” sang “đô thị di sản tạo tăng trưởng”, lấy giá trị di sản và văn hóa làm động lực phát triển kinh tế.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung góp ý vào nhiều nội dung lớn liên quan đến tính đặc thù và khả năng tạo động lực phát triển của các cơ chế, chính sách. Nhiều ý kiến cho rằng Huế cần có những cơ chế ở tầm chiến lược, khác biệt so với các địa phương khác, phù hợp với mô hình đô thị di sản có mật độ di sản dày đặc và giàu bản sắc văn hóa.

Các đại biểu nhấn mạnh, Huế sở hữu hệ thống di sản vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu có giá trị quốc gia và quốc tế, cùng với cảnh quan, con người và lối sống đặc trưng. Đây là lợi thế cạnh tranh riêng có cần được cụ thể hóa thành các cơ chế phát triển phù hợp để tạo sức bật mới cho thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hãng lữ hành để xây dựng các tour, tuyến và sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn Huế nhằm thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Một số ý kiến cũng đề cập việc nghiên cứu thí điểm mô hình đối tác công tư PPP trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; đồng thời phát triển các mô hình kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế chăm sóc để tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đề nghị đơn vị tư vấn cùng các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án theo hướng trọng tâm, trọng điểm và sát với yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, Đề án cần lựa chọn những cơ chế thật sự “sắc, rõ”, mang lại hiệu quả thiết thực, tránh dàn trải; trong đó tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như đô thị di sản, hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, kinh tế biển, logistics, y tế chuyên sâu và các mô hình kinh tế mới.

Theo lãnh đạo thành phố Huế, các cơ chế, chính sách đặc thù phải phát huy tối đa lợi thế riêng có của địa phương, qua đó tạo nền tảng để Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương và là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.