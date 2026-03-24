Huế khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm

Nguyễn Thuấn

24/03/2026, 15:35

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực nhà ở và công nghiệp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất thuộc đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương, phường Thuận Hóa, thành phố Huế được khởi công vào ngày 29/3/2026
Theo thông tin từ UBND thành phố Huế, địa phương sẽ triển khai hàng loạt dự án quan trọng trong các dịp 26/3 và 30/4/2026. Các công trình tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như nhà ở xã hội, đô thị và sản xuất công nghiệp, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống người dân và mở rộng dư địa thu hút đầu tư.

KHỞI CÔNG LOẠT DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI, ĐÔ THỊ

Trong dịp 26/3, thành phố Huế tổ chức động thổ và khởi công nhiều dự án nhà ở quy mô lớn. Nổi bật là dự án nhà ở xã hội Bàu Vá tại phường Thủy Xuân với diện tích khoảng 8.674 m2, quy mô khoảng 454 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 530 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân.

Cùng thời điểm, dự án nhà ở xã hội Chân Mây tại khu đô thị Chân Mây có diện tích gần 18.800 m2, quy mô khoảng 460 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 578 tỷ đồng cũng được triển khai. Công trình hướng tới phục vụ nhu cầu chỗ ở cho người lao động tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương với diện tích hơn 17.200 m2, tổng mức đầu tư khoảng 1.192 tỷ đồng sẽ bổ sung thêm hàng trăm căn hộ và nhà ở liền kề, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực trung tâm.

Dịp 30/4, Huế tiếp tục khởi công các dự án quy mô lớn như khu đô thị sinh thái Thanh Toàn tại phường Thanh Thủy, có diện tích hơn 56 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.316 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển đồng bộ, hiện đại, kết hợp không gian sống và các tiện ích công cộng.

Lễ động thổ Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu vào ngày 30/4/2026 
Cùng với đó, tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại khu vực Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu với diện tích hơn 182.600 m2, tổng mức đầu tư khoảng 4.280 tỷ đồng sẽ hình thành trung tâm thương mại và khu ở cao cấp tại khu đô thị mới An Vân Dương.

MỞ RỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TĂNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨUọng Ở lĩnh vực công nghiệp, Huế triển khai các dự án sản xuất tại Khu công nghiệp Tứ Hạ. Trong đó, dự án sản xuất đồ bảo hộ và sản phẩm vệ sinh cá nhân có tổng vốn đầu tư khoảng 92,5 tỷ đồng, công suất dự kiến lên tới hơn 223 triệu sản phẩm mỗi năm, hướng tới phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

ns Lễ khởi công/động thổ Dự án đầu tư sản xuất đồ bảo hộ và các sản phẩm vệ sinh cá nhân tại Khu công nghiệp Tứ Hạ vào ngày 30/4/2026 
Một dự án khác là nhà máy sản xuất rơle, máy biến dòng, biến áp và linh kiện điện tử với tổng mức đầu tư khoảng 260 tỷ đồng, công suất hàng chục triệu sản phẩm mỗi năm. Dự án góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện – điện tử, nâng cao năng lực sản xuất công nghệ cao của địa phương.

