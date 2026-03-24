Huế khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực nhà ở và công nghiệp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Theo thông tin từ
UBND thành phố Huế, địa phương sẽ triển khai hàng loạt dự án quan trọng trong
các dịp 26/3 và 30/4/2026. Các công trình tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu
như nhà ở xã hội, đô thị và sản xuất công nghiệp, góp phần hoàn thiện hạ tầng,
nâng cao chất lượng đời sống người dân và mở rộng dư địa thu hút đầu tư.
KHỞI CÔNG LOẠT DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI, ĐÔ THỊ
Trong dịp 26/3, thành phố Huế tổ chức động thổ và khởi công
nhiều dự án nhà ở quy mô lớn. Nổi bật là dự án nhà ở xã hội Bàu Vá tại phường
Thủy Xuân với diện tích khoảng 8.674 m2, quy mô khoảng 454 căn hộ, tổng vốn đầu
tư khoảng 530 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội,
đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân.
Cùng thời điểm, dự án nhà ở xã hội Chân Mây tại khu đô thị
Chân Mây có diện tích gần 18.800 m2, quy mô khoảng 460 căn hộ, tổng vốn đầu tư
hơn 578 tỷ đồng cũng được triển khai. Công trình hướng tới phục vụ nhu cầu chỗ ở
cho người lao động tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.
Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất
trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương với diện tích hơn 17.200 m2, tổng
mức đầu tư khoảng 1.192 tỷ đồng sẽ bổ sung thêm hàng trăm căn hộ và nhà ở liền
kề, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực trung tâm.
Dịp 30/4, Huế tiếp tục khởi công các dự án quy mô lớn như
khu đô thị sinh thái Thanh Toàn tại phường Thanh Thủy, có diện tích hơn 56 ha,
tổng vốn đầu tư khoảng 4.316 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển đồng bộ,
hiện đại, kết hợp không gian sống và các tiện ích công cộng.
Cùng với đó, tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại khu
vực Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu với diện tích hơn 182.600 m2, tổng mức đầu tư khoảng
4.280 tỷ đồng sẽ hình thành trung tâm thương mại và khu ở cao cấp tại khu đô thị
mới An Vân Dương.
MỞ RỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TĂNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨUọng Ở lĩnh vực công nghiệp, Huế triển khai các dự án sản xuất tại
Khu công nghiệp Tứ Hạ. Trong đó, dự án sản xuất đồ bảo hộ và sản phẩm vệ sinh
cá nhân có tổng vốn đầu tư khoảng 92,5 tỷ đồng, công suất dự kiến lên tới hơn
223 triệu sản phẩm mỗi năm, hướng tới phục vụ cả thị trường trong nước và xuất
khẩu.
Một dự án khác là nhà máy sản xuất rơle, máy biến dòng, biến
áp và linh kiện điện tử với tổng mức đầu tư khoảng 260 tỷ đồng, công suất hàng
chục triệu sản phẩm mỗi năm. Dự án góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp
điện – điện tử, nâng cao năng lực sản xuất công nghệ cao của địa phương.
Hà Nội: Giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025
Một số loại hình bất động sản ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ. Trong đó, tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025, còn Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%...
RiverSpa Townshop nâng tầm giá trị sống tại thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld
Dòng sản phẩm RiverSpa, thuộc tiểu khu Maroc, phân khu Sông Town, thuộc thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld Cam Ranh là một bước nâng cấp đột phá về không gian sống - nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu sức khỏe, đón đầu xu hướng “bespoke wellness” (chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa) đang bùng nổ trên toàn cầu.
Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá vật liệu xây dựng
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi tới các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia...
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững
Ngày 24/03/2026, khu đô thị sinh thái LA Home chính thức được trao chứng nhận công trình xanh EDGE, khẳng định mục tiêu phát triển không gian sống bền vững và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cư dân LA Home.
Đông Bắc TP.HCM tăng giá: Chuộng dự án hiện hữu, nâng tiêu chuẩn mua nhà
Sau sáp nhập, hiện tượng “giá căn hộ Bình Dương cũ” nhìn bề ngoài là câu chuyện về giá, nhưng phần lõi lại là sự thay đổi của chuẩn thị trường. Và Đông Bắc TP.HCM trở thành nơi phản ứng nhanh nhất, vì vừa có lực cầu lớn, vừa là “cửa ngõ” kết nối vào lõi đô thị.
