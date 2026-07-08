Huế mạnh tay xử lý các dự án chậm tiến độ, nhà thầu đối mặt nguy cơ bị thay thế

Trước tình trạng thi công chưa đạt yêu cầu tại Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế, lãnh đạo UBND thành phố Huế yêu cầu tăng tốc thi công, ấn định thời hạn hoàn thành cuối cùng vào ngày 15/8/2026. Đồng thời, thành phố cũng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế hiện đang chậm tiến độ theo kế hoạch đã đề ra

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế và Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đồng thời đưa ra nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Tại Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế, theo báo cáo của chủ đầu tư, khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 75% và nhà thầu cam kết hoàn thành công trình trước ngày 31/7/2026.

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế nhận định tiến độ thực tế chỉ đạt khoảng 55%, thấp hơn đáng kể so với báo cáo và chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trên cơ sở đánh giá khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn, lãnh đạo UBND thành phố quyết định gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến ngày 15/8/2026 và khẳng định đây là lần gia hạn cuối cùng. Các đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, quyết tâm hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đề nghị nhà thầu thi công hoàn thành công trình vào ngày 15/8/2026

Để kiểm soát chặt chẽ tiến độ, UBND thành phố yêu cầu thành lập ngay Tổ công tác theo dõi, giám sát thi công hằng ngày tại công trường. Sau 7 ngày sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với đơn vị thi công, lãnh đạo thành phố yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, bảo đảm khối lượng thực hiện tối thiểu đạt 1% mỗi ngày.

Đáng chú ý, nếu sau 7 ngày nhà thầu không đạt khối lượng theo yêu cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị sẽ triển khai các biện pháp xử lý theo hợp đồng, bao gồm tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật nhằm không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế cũng yêu cầu các đơn vị tuyệt đối bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình thi công.

Đồng thời, các đơn vị liên quan được giao khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, các hợp đồng xây lắp, hợp đồng tư vấn quản lý dự án, giám sát, thiết kế, hồ sơ thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng công trình cùng các nội dung điều chỉnh, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Qua đó, thành phố sẽ xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan đối với việc để dự án chậm tiến độ, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế kiểm tra tiến độ Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài. Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo và kiểm tra hiện trường, ông yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công cùng các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Các nhà thầu được yêu cầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công các hạng mục còn lại, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nhằm bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã cam kết.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài được phê duyệt năm 2023, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong 4 năm. Dự án có tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng và được khởi công ngày 20/1/2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra tiến độ Dự án Đường Tố Hữu đi sân bay Phú Bài

Tuyến đường có chiều dài khoảng 9,59 km, điểm đầu tại khu E, Khu đô thị mới An Vân Dương và điểm cuối tại nút giao đường Thuận Hóa với Quốc lộ 1, thuộc phường Phú Bài. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối trung tâm thành phố Huế với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của địa phương.