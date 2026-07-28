Nghệ An ban hành phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3245/QĐ-UBND phê duyệt phương án chấm điểm đối với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đây được xem là giải pháp mới nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ thi công cầu Kẻ Nính. Ảnh: Thanh Lê

Theo quyết định, phương án sẽ được chạy thử trong thời gian 3 tháng, từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026. Kết quả chấm điểm sẽ chính thức được áp dụng từ kỳ báo cáo tháng 10/2026.

Việc ban hành phương án chấm điểm nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân của các đơn vị được giao kế hoạch vốn, qua đó tạo động lực nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đáng chú ý, kết quả chấm điểm cả năm sẽ trở thành một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư công, đồng thời là căn cứ để các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân.

Ngoài ra, kết quả chấm điểm hằng tháng và hằng quý sẽ được sử dụng để biểu dương những đơn vị có kết quả giải ngân tốt, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo các đơn vị có tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu.

Theo phương án, việc chấm điểm phải bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất và phù hợp với bối cảnh giải ngân đầu tư công của cả nước. Công tác đánh giá được thực hiện định kỳ theo tháng, quý và cả năm.

Điểm số của từng đơn vị được xác định trên cơ sở kết quả giải ngân kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm, bao gồm nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách cấp xã. Kết quả giải ngân sẽ được so sánh với tỷ lệ giải ngân bình quân của toàn tỉnh; trường hợp tỷ lệ giải ngân của tỉnh thấp hơn mức bình quân cả nước thì lấy mức bình quân cả nước làm căn cứ đối chiếu. Riêng kỳ đánh giá cả năm sẽ căn cứ vào mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh tỷ lệ giải ngân, việc chấp hành chế độ báo cáo về giải ngân đầu tư công cũng là một tiêu chí quan trọng trong phương án chấm điểm.

Quyết định cũng quy định rõ các trường hợp được loại trừ khi tính nhiệm vụ giải ngân. Theo đó, phần kế hoạch vốn không còn nhu cầu sử dụng do tiết kiệm trong đấu thầu, không sử dụng chi phí dự phòng hoặc giảm sau quyết toán dự án hoàn thành sẽ được loại trừ nếu có văn bản xác nhận và áp dụng đối với kỳ chấm điểm cả năm.

Đối với các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền quyết định dừng thực hiện hoặc điều chuyển sang đơn vị khác, phần vốn liên quan sẽ được loại trừ ngay từ kỳ chấm điểm sau thời điểm có quyết định.

Đáng chú ý, phương án cũng quy định cách tính điểm đối với kế hoạch vốn được giao bổ sung sau ngày 30/9 nhằm bảo đảm công bằng trong đánh giá. Cụ thể, vốn được giao trong tháng 10 sẽ bắt đầu tính điểm từ kỳ báo cáo tháng 11 đối với một phần tư số vốn bổ sung; vốn giao trong tháng 11 sẽ được tính từ kỳ báo cáo tháng 12 đối với một phần năm số vốn bổ sung. Các khoản vốn được giao sau ngày 30/11 sẽ không đưa vào phương án chấm điểm giải ngân trong năm.

Một điểm mới khác là áp dụng cơ chế cộng, trừ điểm đối với hoạt động điều chuyển kế hoạch vốn. Theo đó, đơn vị có số vốn điều chuyển giảm sau khi bù trừ lớn hơn 50% tổng kế hoạch vốn sẽ bị trừ 5 điểm; trường hợp từ 50% trở xuống bị trừ 2 điểm. Ngược lại, đơn vị nhận điều chuyển vốn sau khi bù trừ lớn hơn 50% tổng kế hoạch vốn sẽ được cộng 5 điểm, còn từ 50% trở xuống được cộng 2 điểm.

Kết quả đánh giá giải ngân cả năm sẽ được thực hiện độc lập với kết quả chấm điểm hằng tháng và hằng quý. Căn cứ tổng số điểm đạt được, các đơn vị sẽ được xếp loại theo bốn mức gồm: giải ngân rất tốt, giải ngân tốt, giải ngân trung bình và giải ngân chưa tốt.

UBND tỉnh Nghệ An giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm đăng ký tiến độ giải ngân, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu. Các đơn vị cũng phải chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thường xuyên rà soát, đối chiếu và cập nhật số liệu kế hoạch vốn, kết quả giải ngân theo tuần, tháng và năm.

Đối với các trường hợp cần giải trình hoặc điều chỉnh kết quả chấm điểm cả năm, các đơn vị phải tính toán chính xác, chịu trách nhiệm về số liệu điều chỉnh và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu của Sở Tài chính.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn chi tiết chế độ báo cáo, phương pháp chấm điểm, đánh giá và phân loại kết quả giải ngân sau khi Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn; đồng thời tổ chức triển khai công tác chấm điểm và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hằng tháng, hằng quý và cả năm.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước khu vực XI được đề nghị chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, đối chiếu số liệu kế hoạch vốn và giải ngân, bảo đảm chính xác, kịp thời; định kỳ cung cấp số liệu giải ngân của từng chủ đầu tư cho Sở Tài chính để phục vụ công tác chấm điểm.