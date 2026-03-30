Quảng Ninh hướng tới là đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế của Việt Nam

Phan Nam

30/03/2026, 14:21

Đô thị Quảng Ninh trong tương lai được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, du lịch chất lượng cao tầm khu vực và quốc tế; phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và thương mại xuyên biên giới…

Ảnh minh hoạ

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. 

Theo báo cáo của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (đơn vị tư vấn), phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu Vân Đồn, Cô Tô. Quy mô nghiên cứu bao gồm diện tích đất liền hơn 6.231 km2 cùng phần diện tích biển được xác định theo quy định. Thời hạn quy hoạch được xác định theo các giai đoạn đến năm 2030, 2040, 2050 và tầm nhìn đến năm 2075.

Dự kiến quy mô dân số toàn tỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 2,1 - 2,2 triệu người; đến 2050 khoảng 2,35 - 3,81 triệu người và đến 2075 khoảng 3,66 - 4,69 triệu người. 

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc, đồng thời là đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế của Việt Nam.

“Quy hoạch cũng định hướng phát triển Quảng Ninh theo mô hình đô thị đa trung tâm, trong đó, Hạ Long giữ vai trò hạt nhân, các khu vực như Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái và các khu kinh tế ven biển, cửa khẩu là các cực phát triển quan trọng, góp phần tăng cường liên kết vùng với tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đô thị Quảng Ninh trong tương lai được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, du lịch chất lượng cao tầm khu vực và quốc tế; phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và thương mại xuyên biên giới”, đại diện đơn vị tư vấn chia sẻ.

Cũng theo đơn vị tư vấn, nhiệm vụ quy hoạch đề ra nhiều nội dung nghiên cứu trọng tâm, gồm: rà soát, kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt; dự báo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; định hướng tổ chức không gian phát triển theo mô hình tích hợp giữa đô thị, biển đảo, biên giới và di sản; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức...

Sau khi nghe báo cáo của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, các đại biểu đã tập trung góp ý nhằm hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch, trong đó, đề nghị làm rõ cơ sở dự báo tăng trưởng dân số; đánh giá đầy đủ việc kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt; xác định rõ định hướng phát triển hệ thống giao thông, các tuyến cao tốc, điểm dừng nghỉ và yêu cầu quản lý phát triển không gian đô thị…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch, trong đó cần bổ sung các ý tưởng phát triển mới, đánh giá toàn diện hiện trạng đô thị Quảng Ninh theo tiêu chí đô thị loại I, làm rõ tính chất đô thị biển, kinh tế biển và vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của địa phương. Đồng thời, cần xác định rõ mô hình phát triển và cấu trúc đô thị, nghiên cứu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp, đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư nhằm bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

“Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt để UBND tỉnh Quảng Ninh sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định”, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn lưu ý.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI đã đề ra mục tiêu: “Xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới”. 

Trong quý 1/2026, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và sự  đồng thuận của nhân dân, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP của tỉnh dự kiến đạt 12,09% (kịch bản đề ra là 12,08%).

Nguồn: Thông tin tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 (ngày 27/3/2026).

Quảng Ninh đề xuất loạt cơ chế phát triển, Bộ Xây dựng cam kết hỗ trợ

11:23, 18/03/2026

Quảng Ninh đề xuất loạt cơ chế phát triển, Bộ Xây dựng cam kết hỗ trợ

Quảng Ninh mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

16:42, 23/01/2026

Quảng Ninh mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thẩm định dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh

15:55, 22/01/2026

Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thẩm định dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh

Môi giới bất động sản tại Việt Nam tăng nhanh nhưng thiếu chuẩn hóa

Môi giới bất động sản tại Việt Nam tăng nhanh nhưng thiếu chuẩn hóa

Lực lượng môi giới bất động sản tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thanh khoản và kết nối giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển về số lượng chưa đi kèm với chất lượng và tính chuyên nghiệp, khi tỷ lệ môi giới có chứng chỉ còn thấp, hoạt động thiếu chuẩn hóa và tiềm ẩn nhiều rủi ro….

Vinhomes: Top 10 Công ty uy tín ngành bất động sản năm 2026

Vinhomes: Top 10 Công ty uy tín ngành bất động sản năm 2026

Ngày 30/3/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) vừa được vinh danh trong danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2026, do Vietnam Report công bố. Đây là lần thứ 8 liên tiếp, Vinhomes đứng đầu thị trường, khẳng định danh tiếng, vị thế vững chắc và tầm vóc vượt trội của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á.

Hải Phòng: Vingroup trúng đấu giá hơn 51ha đất tại đảo Vũ Yên

Hải Phòng: Vingroup trúng đấu giá hơn 51ha đất tại đảo Vũ Yên

Tập đoàn Vingroup trúng đấu giá khu đất hơn diện tích hơn 51 ha tại đảo Vũ Yên với số tiền hơn 4.841 tỷ đồng để thực hiện dự án nhà ở thương mại…

Bài toán đầu tư hấp dẫn tại Hòa Lạc với căn hộ cao cấp chuẩn Nhật Legacy Hinoiri

Bài toán đầu tư hấp dẫn tại Hòa Lạc với căn hộ cao cấp chuẩn Nhật Legacy Hinoiri

Dòng tiền đầu tư bất động sản có xu hướng dịch chuyển về những tài sản gắn với nhu cầu thực, có khả năng khai thác ổn định và tăng trưởng bền vững. Với định hướng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ và đô thị tri thức quy mô lớn phía Tây Hà Nội, Hòa Lạc hội tụ đầy đủ các nền tảng này, trở thành điểm đến tiềm năng của dòng vốn đầu tư dài hạn.

Thanh Phú Centre Point: Đô thị giao thương mới tại Tây TP.HCM

Thanh Phú Centre Point: Đô thị giao thương mới tại Tây TP.HCM

Thanh Phú Centre Point được phát triển tại Bến Lức (Tây Ninh), định hướng trở thành đô thị tích hợp, nơi hội tụ giao thương, trải nghiệm và đời sống cộng đồng tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động"

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

