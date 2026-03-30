Quảng Ninh hướng tới là đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế của Việt Nam

Đô thị Quảng Ninh trong tương lai được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, du lịch chất lượng cao tầm khu vực và quốc tế; phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và thương mại xuyên biên giới…

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo báo cáo của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (đơn vị tư vấn), phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu Vân Đồn, Cô Tô. Quy mô nghiên cứu bao gồm diện tích đất liền hơn 6.231 km2 cùng phần diện tích biển được xác định theo quy định. Thời hạn quy hoạch được xác định theo các giai đoạn đến năm 2030, 2040, 2050 và tầm nhìn đến năm 2075.

Dự kiến quy mô dân số toàn tỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 2,1 - 2,2 triệu người; đến 2050 khoảng 2,35 - 3,81 triệu người và đến 2075 khoảng 3,66 - 4,69 triệu người.

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc, đồng thời là đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế của Việt Nam.

“Quy hoạch cũng định hướng phát triển Quảng Ninh theo mô hình đô thị đa trung tâm, trong đó, Hạ Long giữ vai trò hạt nhân, các khu vực như Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái và các khu kinh tế ven biển, cửa khẩu là các cực phát triển quan trọng, góp phần tăng cường liên kết vùng với tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đô thị Quảng Ninh trong tương lai được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, du lịch chất lượng cao tầm khu vực và quốc tế; phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và thương mại xuyên biên giới”, đại diện đơn vị tư vấn chia sẻ.

Cũng theo đơn vị tư vấn, nhiệm vụ quy hoạch đề ra nhiều nội dung nghiên cứu trọng tâm, gồm: rà soát, kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt; dự báo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; định hướng tổ chức không gian phát triển theo mô hình tích hợp giữa đô thị, biển đảo, biên giới và di sản; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức...

Sau khi nghe báo cáo của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, các đại biểu đã tập trung góp ý nhằm hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch, trong đó, đề nghị làm rõ cơ sở dự báo tăng trưởng dân số; đánh giá đầy đủ việc kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt; xác định rõ định hướng phát triển hệ thống giao thông, các tuyến cao tốc, điểm dừng nghỉ và yêu cầu quản lý phát triển không gian đô thị…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch, trong đó cần bổ sung các ý tưởng phát triển mới, đánh giá toàn diện hiện trạng đô thị Quảng Ninh theo tiêu chí đô thị loại I, làm rõ tính chất đô thị biển, kinh tế biển và vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của địa phương. Đồng thời, cần xác định rõ mô hình phát triển và cấu trúc đô thị, nghiên cứu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp, đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư nhằm bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

“Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt để UBND tỉnh Quảng Ninh sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định”, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn lưu ý.