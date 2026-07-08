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Huế phát động cuộc thi nhiếp ảnh, quảng bá điểm đến di sản bằng hình ảnh

N Nguyễn Thuấn

Những công trình di sản, lễ hội đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên cùng nhịp sống đời thường của người dân Huế sẽ trở thành nguồn cảm hứng tại Cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”, hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Festival Huế 2026...

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế, tại lễ phát động.
Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế, tại lễ phát động.

Chiều 8/7, Ban Tổ chức Festival Huế tổ chức họp báo công bố và phát động Cuộc thi nhiếp ảnh với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, môi trường sống cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô, đồng thời lan tỏa hình ảnh Huế – thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi họp báo, Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật nhiếp ảnh, lan tỏa những giá trị đặc sắc của vùng đất Cố đô, đồng thời xây dựng nguồn tư liệu hình ảnh có giá trị phục vụ công tác bảo tồn, quảng bá di sản, phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa của thành phố.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, đây cũng là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên ghi lại những khoảnh khắc chân thực, sáng tạo về một Huế vừa giàu truyền thống, vừa năng động, đổi mới và hội nhập.

Tại chương trình, ban tổ chức đã giới thiệu các nội dung chính của cuộc thi, định hướng sáng tác, thể lệ tham gia và kế hoạch triển khai. Các tác phẩm dự thi được kỳ vọng phản ánh sinh động vẻ đẹp của di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, đời sống con người, các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch cũng như nhịp sống hiện đại của thành phố Huế.

Trong khuôn khổ họp báo, Ban Tổ chức cũng trao đổi, giải đáp nhiều nội dung được các cơ quan báo chí quan tâm liên quan đến quy chế, tiêu chí chấm giải, định hướng nội dung và công tác tổ chức, tạo điều kiện để các tác giả và cơ quan truyền thông nắm bắt đầy đủ thông tin trước khi cuộc thi chính thức được triển khai.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi kỳ vọng thu hút đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước tham gia. Những tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn sẽ góp phần làm phong phú nguồn tư liệu hình ảnh về Huế, đồng thời trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh thành phố di sản đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/7 đến hết ngày 15/9/2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến thông qua website chính thức của cuộc thi tại website 5wphoto.com.

Cuộc thi có 16 giải thưởng với tổng giá trị 91 triệu đồng, gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 7 triệu đồng; cùng 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng, kèm Bằng chứng nhận và Huy tượng theo quy định. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trưng bày tại triển lãm dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026 tại thành phố Huế.

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