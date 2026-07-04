Thanh Hóa thí điểm nhiều sản phẩm du lịch mới

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức ban hành kế hoạch phát triển du lịch biển năm 2026, trọng tâm là việc tổ chức thí điểm hàng loạt sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến.

Kế hoạch này hướng tới mục tiêu nâng cao hình ảnh, xây dựng thương hiệu du lịch biển Thanh Hóa theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, văn minh và thân thiện, từng bước đưa địa phương trở thành trung tâm du lịch biển trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ.

​Theo phương án được phê duyệt, công tác truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch sẽ tập trung vào chiến dịch truyền thông số mang tên “Check-in biển Thanh Hóa 2026”. Song song với đó, tỉnh sẽ xây dựng hệ thống các điểm check-in, đẩy mạnh truyền thông trực quan tại các bãi biển và tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế các sản phẩm du lịch biển đặc trưng.

​Đáng chú ý, Thanh Hóa sẽ tập trung xây dựng sản phẩm du lịch biển theo hướng thí điểm khai thác 2 tour du lịch cố định. Trong đó, tour nội vùng Sầm Sơn sẽ kết nối các điểm đến gồm Đền Độc Cước, Hòn Trống Mái, Chùa Cô Tiên, Tượng đài con tàu Tập kết ra Bắc, Quảng trường biển và Chợ Cột Đỏ.

Đối với tour nội tỉnh, địa phương đưa ra 2 phương án lựa chọn: phương án 1 kết nối lộ trình Sầm Sơn - Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ - Khu di tích Lam Kinh; phương án 2 kết nối tuyến Sầm Sơn - Bảo tàng tỉnh - Khu di tích Lam Kinh.

​Nhiều sản phẩm du lịch và không gian trải nghiệm mới cũng sẽ lần đầu tiên được đưa vào vận hành thí điểm. Tiêu biểu là không gian chợ hải sản với chủ đề “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”, không gian trải nghiệm ngư nghiệp trên bờ với chủ đề “Chạm nhịp sống làng chài”, cùng hệ thống không gian văn hóa, phố đi bộ và chợ đêm tại các khu du lịch biển.

Ngoài ra, chuỗi hoạt động giải trí, thể thao sôi động cũng được tổ chức định kỳ như các đêm nhạc “Chill bên biển” trên cầu cảng Hải Tiến, Festival Diều Sầm Sơn lần thứ nhất với chủ đề “Bay cùng gió biển Sầm Sơn”, Giải Marathon “Sầm Sơn mở rộng” và Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa mở rộng năm 2026.

​Thông qua kế hoạch này, tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tài nguyên biển cũng như hệ thống hạ tầng, tuyến đường bộ ven biển kết nối liên vùng nhằm mở rộng không gian phát triển.

Việc tăng cường liên kết giữa các khu du lịch biển với các điểm di tích trọng điểm trong tỉnh được xác định là giải pháp cốt lõi để phát triển du lịch theo hướng bốn mùa, giảm thiểu tính mùa vụ, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.