Huế vẽ lại “bản đồ du lịch” bằng 4 vùng đặc trưng

Thành phố Huế đang định hình lại hướng phát triển du lịch khi phân chia các không gian trải nghiệm theo từng vùng đặc trưng, từ sông nước, đầm phá đến miền núi và làng quê, qua đó tạo nên hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, mang đậm bản sắc địa phương...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 – 2027. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, gắn với cộng đồng dân cư địa phương.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu hình thành 4 cụm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng dựa trên các không gian đặc trưng, gồm: ven sông - ven đô; đầm phá - biển; miền núi - sinh thái rừng; nông nghiệp - làng quê. Việc phân vùng này không chỉ giúp khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch mà còn tạo nên những sản phẩm mang bản sắc riêng, tránh trùng lặp và tăng tính cạnh tranh.

Cụ thể, vùng Di sản – Sông Hương – làng nghề, nhà vườn Huế sẽ phát huy giá trị văn hóa truyền thống kết hợp cảnh quan đô thị. Vùng biển – đầm phá Tam Giang hướng đến trải nghiệm văn hóa làng chài, sinh kế ngư nghiệp. Vùng miền núi khai thác thế mạnh sinh thái suối thác và văn hóa bản địa; trong khi vùng nông nghiệp sinh thái gắn với trải nghiệm làng quê và các sản phẩm OCOP.

Du khách ăn tối và nghe ca Huế tại thuyền rồng trên sông Hương

Song song đó, thành phố sẽ rà soát, lựa chọn khoảng 10 – 12 xã, phường có tiềm năng để triển khai trong giai đoạn 2026 – 2027. Mục tiêu đặt ra là đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác tối thiểu từ 8 – 10 mô hình điểm đáp ứng các tiêu chí về hạ tầng, môi trường, an toàn và khả năng đón khách.

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là việc chú trọng xây dựng “câu chuyện sản phẩm” – yếu tố ngày càng được xem là chìa khóa để nâng cao giá trị trải nghiệm du lịch. Nội dung thuyết minh tại các điểm đến sẽ được chuẩn hóa, giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử và đời sống của cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, thành phố đặt mục tiêu khoảng 50% hộ dân tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch sẽ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Việc nâng cao kỹ năng phục vụ, đón tiếp không chỉ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và phát triển du lịch bền vững.

Tính đến hết quý 1/2026, toàn thành phố Huế có 887 cơ sở lưu trú với 14.075 phòng và 22.644 giường. Trong đó, 199 khách sạn chiếm 22,4% tổng số cơ sở lưu trú nhưng lại nắm giữ tới 60,5% số phòng. Đáng chú ý, phân khúc khách sạn từ 3 – 5 sao có 24 cơ sở với 3.430 phòng, chiếm tới 91,4% số phòng trong nhóm khách sạn có sao.

Cùng với đó, hệ thống doanh nghiệp lữ hành tiếp tục phát triển với 91 đơn vị hoạt động, trong đó có 65 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, 19 đơn vị lữ hành nội địa và 7 văn phòng, đại lý du lịch. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối tour, tuyến.