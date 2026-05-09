Huế thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hướng tới trung tâm công nghệ miền Trung

Với nhiều giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và tăng cường ứng dụng công nghệ vào quản lý, sản xuất, Huế đang tăng tốc trên hành trình xây dựng trung tâm khoa học công nghệ của khu vực miền Trung.

Chiều 8/5, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Hoàng Minh dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND thành phố Huế về công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

HUẾ HƯỚNG ĐẾN TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KHU VỰC

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế Nguyễn Xuân Sơn cho biết, thời gian qua, thành phố đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo định hướng phát triển, Huế đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm khoa học, công nghệ lớn của khu vực và cả nước, đồng thời hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo của miền Trung.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đã chú trọng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ; tăng cường nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

UBND thành phố Huế cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu nhiều nội dung mới liên quan đến Nghị định số 101/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư; hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia; cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; quỹ đầu tư mạo hiểm và hướng dẫn mua, phổ biến sáng chế, sáng kiến.

TĂNG LIÊN KẾT ĐỂ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Theo Thứ trưởng, trong quá trình triển khai thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương để tháo gỡ hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Hoàng Minh đề nghị thành phố Huế tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ; tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, địa phương cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số luôn được xác định là động lực quan trọng để Huế phát triển nhanh và bền vững.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, thời gian tới Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đồng thời, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai các chính sách mới, kết nối nguồn lực, chuyên gia và các chương trình, dự án nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn.