Huế thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hướng tới trung tâm công nghệ miền Trung
Nguyễn Thuấn
09/05/2026, 08:28
Với nhiều giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và tăng cường ứng dụng công nghệ vào quản lý, sản xuất, Huế đang tăng tốc trên hành trình xây dựng trung tâm khoa học công nghệ của khu vực miền Trung.
Chiều 8/5, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng
Hoàng Minh dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND thành phố Huế về công tác phát
triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi
số trên địa bàn.
HUẾ HƯỚNG ĐẾN TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KHU VỰC
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
thành phố Huế Nguyễn Xuân Sơn cho biết, thời gian qua, thành phố đã tập trung
triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo định hướng phát triển, Huế đặt mục tiêu trở thành một
trong những trung tâm khoa học, công nghệ lớn của khu vực và cả nước, đồng thời
hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo của miền Trung.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đã chú trọng phát
triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số trong
quản lý nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ; tăng cường nghiên cứu
khoa học gắn với thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
UBND thành phố Huế cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp
tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai
các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động khoa học công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và
Công nghệ đã giới thiệu nhiều nội dung mới liên quan đến Nghị định số
101/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; công tác thẩm định
công nghệ các dự án đầu tư; hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia; cơ chế
hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; quỹ đầu tư mạo hiểm và hướng dẫn mua, phổ biến
sáng chế, sáng kiến.
TĂNG LIÊN KẾT ĐỂ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy
tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Theo Thứ trưởng, trong quá trình triển khai thực tế vẫn còn
nhiều khó khăn, vướng mắc cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa
phương để tháo gỡ hiệu quả.
Thứ trưởng Hoàng Minh đề nghị thành phố Huế tiếp tục ưu tiên
nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ
sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ; tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý
nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, địa phương cần chú trọng phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao, nghiên cứu hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo phù hợp
với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang khẳng định,
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số luôn được xác định là động
lực quan trọng để Huế phát triển nhanh và bền vững.
Theo lãnh đạo UBND thành phố, thời gian tới Huế sẽ tiếp tục
hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu,
ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp
khởi nghiệp.
Đồng thời, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan
tâm, hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai các chính sách mới,
kết nối nguồn lực, chuyên gia và các chương trình, dự án nhằm thúc đẩy phát triển
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn.
Các phân tích sơ bộ cho thấy chương trình hạt nhân của bang Saskatchewan (Canada) có thể tạo ra hàng nghìn việc làm kỹ thuật và chuyên môn chất lượng cao, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp địa phương trong các lĩnh vực dầu khí, khai khoáng, chế tạo,...
Với kinh nghiệm nghiệm 80 năm vận hành công nghệ hạt nhân riêng, Canada không chỉ có công nghệ, mà còn sở hữu hệ sinh thái công nghiệp, nguồn uranium, kinh nghiệm đào tạo và năng lực vận hành, cho thấy nước này là đối tác phù hợp với Việt Nam...
Với cơ chế tài chính phù hợp, Việt Nam có thể dung hòa lợi ích giữa Nhà nước, người tiêu dùng và nhà đầu tư quốc tế, qua đó biến nhu cầu vốn khổng lồ thành động lực tăng trưởng dài hạn cho chiến lược phát triển điện hạt nhân quy mô nhỏ...
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các công ty này đã cung cấp ảnh vệ tinh, qua đó giúp Tehran tấn công các lực lượng của Mỹ tại Trung Đông…
Trong một thế giới nơi con người kết nối nhiều hơn qua màn hình nhưng lại ngày càng cô đơn trong đời thực, một dạng quan hệ mới đang dần hình thành: Trò chuyện, chia sẻ và gắn bó cảm xúc với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo…
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: