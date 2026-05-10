Huế thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch tâm linh với tỉnh Miền Trung Sri Lanka

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Huế vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Chính quyền tỉnh Miền Trung Sri Lanka nhằm trao đổi định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch tâm linh và xúc tiến thương mại...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế nổi bật của địa phương; đồng thời nhấn mạnh Huế hiện là một trong bảy thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam, định hướng phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và thông minh.

Theo lãnh đạo thành phố Huế, địa phương sở hữu hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường đầu tư thuận lợi và đang thu hút nhiều dự án trong và ngoài nước. Là Cố đô của Việt Nam, Huế hiện có 8 di sản được UNESCO công nhận cùng hệ thống di tích, di sản cấp quốc gia và cấp tỉnh phong phú.

Bên cạnh đó, Huế còn được biết đến là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, hướng tới xây dựng thương hiệu ở tầm quốc tế. Thành phố đồng thời là trung tâm Phật giáo lớn của cả nước với hơn 800 cơ sở Phật giáo, có Học viện Phật giáo Việt Nam và hệ thống đào tạo Phật học bài bản.

Nhiều hoạt động gắn với văn hóa Phật giáo như Tuần lễ Phật đản, lễ Vu Lan hay các lễ hội ẩm thực chay được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách, mở ra tiềm năng lớn để phát triển du lịch tâm linh.

Ngài Sarath B.S Abayakoon, Thống đốc tỉnh Miền Trung Sri Lanka tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Ngoài lợi thế về văn hóa và di sản, Huế còn sở hữu vị trí địa lý thuận lợi với hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có công suất phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm. Các khu vực cảng biển như Chân Mây, Thuận An và Phong Điền cùng vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai – hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á – được đánh giá có nhiều dư địa để phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo thành phố Huế bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với tỉnh Miền Trung Sri Lanka thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và hợp tác chuyên ngành. Hai bên cũng hướng tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bảo tồn di sản, phát triển du lịch tâm linh, đào tạo Phật học, xúc tiến thương mại và nông nghiệp công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc tỉnh Miền Trung Sri Lanka Sarath Abeyakoon đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng, đặc biệt sau quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh và thiên tai.

Theo Thống đốc Sarath Abeyakoon, giữa Huế và tỉnh Miền Trung Sri Lanka có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, giáo dục cũng như y tế chuyên sâu. Đây là nền tảng quan trọng để hai địa phương xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững trong tương lai.

Tỉnh Miền Trung Sri Lanka là một trong những địa phương có vai trò quan trọng về kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch của nước này. Thủ phủ của tỉnh là Kandy – cố đô của Sri Lanka, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1988.

Địa phương này nổi tiếng với nhiều di sản văn hóa và tôn giáo như Sigiriya, Nuwara Eliya, Adam's Peak và đặc biệt là Chùa Xá lợi Răng Phật – một trong những địa điểm linh thiêng bậc nhất của Phật giáo. Hằng năm, lễ hội Esala Perahera thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tham dự.

Về định hướng thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi nước để xem xét, tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) chính thức tại thành phố Huế nhân dịp đoàn lãnh đạo và đoàn nghệ thuật tỉnh Miền Trung Sri Lanka sang tham dự các hoạt động của Festival Huế trong thời gian tới.