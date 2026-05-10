Huế thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch tâm linh với tỉnh Miền Trung Sri Lanka
Nguyễn Thuấn
10/05/2026, 10:00
Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Huế vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Chính quyền tỉnh Miền Trung Sri Lanka nhằm trao đổi định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch tâm linh và xúc tiến thương mại...
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế
Nguyễn Khắc Toàn đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế nổi bật của địa phương;
đồng thời nhấn mạnh Huế hiện là một trong bảy thành phố trực thuộc Trung ương của
Việt Nam, định hướng phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái
và thông minh.
Theo lãnh đạo thành phố Huế, địa phương sở hữu hệ thống hạ tầng
ngày càng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường đầu tư thuận lợi
và đang thu hút nhiều dự án trong và ngoài nước. Là Cố đô của Việt Nam, Huế hiện
có 8 di sản được UNESCO công nhận cùng hệ thống di tích, di sản cấp quốc gia và
cấp tỉnh phong phú.
Bên cạnh đó, Huế còn được biết đến là thành phố Festival đặc
trưng của Việt Nam, hướng tới xây dựng thương hiệu ở tầm quốc tế. Thành phố đồng
thời là trung tâm Phật giáo lớn của cả nước với hơn 800 cơ sở Phật giáo, có Học
viện Phật giáo Việt Nam và hệ thống đào tạo Phật học bài bản.
Nhiều hoạt động gắn với văn hóa Phật giáo như Tuần lễ Phật đản,
lễ Vu Lan hay các lễ hội ẩm thực chay được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo
người dân và du khách, mở ra tiềm năng lớn để phát triển du lịch tâm linh.
Ngoài lợi thế về văn hóa và di sản, Huế còn sở hữu vị trí địa
lý thuận lợi với hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường sắt, hàng
không và đường biển. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có công suất phục
vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm. Các khu vực cảng biển như Chân Mây, Thuận
An và Phong Điền cùng vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai – hệ đầm phá lớn nhất
Đông Nam Á – được đánh giá có nhiều dư địa để phát triển kinh tế biển và du lịch
sinh thái.
Tại cuộc gặp, lãnh đạo thành phố Huế bày tỏ mong muốn thúc đẩy
hợp tác với tỉnh Miền Trung Sri Lanka thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn
lãnh đạo, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và hợp tác chuyên ngành. Hai bên cũng hướng
tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bảo tồn di sản, phát
triển du lịch tâm linh, đào tạo Phật học, xúc tiến thương mại và nông nghiệp
công nghệ cao.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc tỉnh Miền Trung Sri
Lanka Sarath Abeyakoon đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội
của Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng, đặc biệt sau quá trình khắc
phục hậu quả chiến tranh và thiên tai.
Theo Thống đốc Sarath Abeyakoon, giữa Huế và tỉnh Miền Trung
Sri Lanka có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, giáo dục cũng như y tế
chuyên sâu. Đây là nền tảng quan trọng để hai địa phương xây dựng mối quan hệ hợp
tác lâu dài và bền vững trong tương lai.
Tỉnh Miền Trung Sri Lanka là một trong những địa phương có
vai trò quan trọng về kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch của nước này. Thủ
phủ của tỉnh là Kandy – cố đô của Sri Lanka, được UNESCO công nhận là Di sản
văn hóa thế giới từ năm 1988.
Địa phương này nổi tiếng với nhiều di sản văn hóa và tôn
giáo như Sigiriya, Nuwara Eliya, Adam's Peak và đặc biệt là Chùa Xá lợi Răng Phật
– một trong những địa điểm linh thiêng bậc nhất của Phật giáo. Hằng năm, lễ hội
Esala Perahera thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tham dự.
Về định hướng thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ báo cáo cấp
có thẩm quyền của mỗi nước để xem xét, tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác
(MOU) chính thức tại thành phố Huế nhân dịp đoàn lãnh đạo và đoàn nghệ thuật tỉnh
Miền Trung Sri Lanka sang tham dự các hoạt động của Festival Huế trong thời
gian tới.
Điện Biên: Đột phá thể chế, "hợp lực" khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc
Từ mô hình “6 nhà” với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng “lõm sóng”, phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…
Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới
Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Điện Biên năm 2026, địa phương đã chào đón hơn 750 đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham dự. Sự kiện ghi nhận 22 nhà đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng; đồng thời 11 nhà đầu tư được trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: