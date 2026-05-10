Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Huế thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch tâm linh với tỉnh Miền Trung Sri Lanka

Nguyễn Thuấn

10/05/2026, 10:00

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Huế vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Chính quyền tỉnh Miền Trung Sri Lanka nhằm trao đổi định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch tâm linh và xúc tiến thương mại...

Buổi làm việc giữa Thành phố Huế và tỉnh Miền Trung Sri Lanka.
Buổi làm việc giữa Thành phố Huế và tỉnh Miền Trung Sri Lanka.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế nổi bật của địa phương; đồng thời nhấn mạnh Huế hiện là một trong bảy thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam, định hướng phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và thông minh.

Theo lãnh đạo thành phố Huế, địa phương sở hữu hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường đầu tư thuận lợi và đang thu hút nhiều dự án trong và ngoài nước. Là Cố đô của Việt Nam, Huế hiện có 8 di sản được UNESCO công nhận cùng hệ thống di tích, di sản cấp quốc gia và cấp tỉnh phong phú.

Bên cạnh đó, Huế còn được biết đến là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, hướng tới xây dựng thương hiệu ở tầm quốc tế. Thành phố đồng thời là trung tâm Phật giáo lớn của cả nước với hơn 800 cơ sở Phật giáo, có Học viện Phật giáo Việt Nam và hệ thống đào tạo Phật học bài bản.

Nhiều hoạt động gắn với văn hóa Phật giáo như Tuần lễ Phật đản, lễ Vu Lan hay các lễ hội ẩm thực chay được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách, mở ra tiềm năng lớn để phát triển du lịch tâm linh.

Ngài Sarath B.S Abayakoon, Thống đốc tỉnh Miền Trung Sri Lanka tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND thành phố Huế.
Ngài Sarath B.S Abayakoon, Thống đốc tỉnh Miền Trung Sri Lanka tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Ngoài lợi thế về văn hóa và di sản, Huế còn sở hữu vị trí địa lý thuận lợi với hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có công suất phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm. Các khu vực cảng biển như Chân Mây, Thuận An và Phong Điền cùng vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai – hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á – được đánh giá có nhiều dư địa để phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo thành phố Huế bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với tỉnh Miền Trung Sri Lanka thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và hợp tác chuyên ngành. Hai bên cũng hướng tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bảo tồn di sản, phát triển du lịch tâm linh, đào tạo Phật học, xúc tiến thương mại và nông nghiệp công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc tỉnh Miền Trung Sri Lanka Sarath Abeyakoon đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng, đặc biệt sau quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh và thiên tai.

Theo Thống đốc Sarath Abeyakoon, giữa Huế và tỉnh Miền Trung Sri Lanka có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, giáo dục cũng như y tế chuyên sâu. Đây là nền tảng quan trọng để hai địa phương xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững trong tương lai.

Tỉnh Miền Trung Sri Lanka là một trong những địa phương có vai trò quan trọng về kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch của nước này. Thủ phủ của tỉnh là Kandy – cố đô của Sri Lanka, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1988.

Địa phương này nổi tiếng với nhiều di sản văn hóa và tôn giáo như Sigiriya, Nuwara Eliya, Adam's Peak và đặc biệt là Chùa Xá lợi Răng Phật – một trong những địa điểm linh thiêng bậc nhất của Phật giáo. Hằng năm, lễ hội Esala Perahera thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tham dự.

Về định hướng thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi nước để xem xét, tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) chính thức tại thành phố Huế nhân dịp đoàn lãnh đạo và đoàn nghệ thuật tỉnh Miền Trung Sri Lanka sang tham dự các hoạt động của Festival Huế trong thời gian tới.

Huế cấp mới 19 dự án, thu hút gần 14 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

08:42, 07/05/2026

Huế cấp mới 19 dự án, thu hút gần 14 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Huế tăng cường hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối với các địa phương Trung Quốc

14:39, 15/01/2026

Huế tăng cường hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối với các địa phương Trung Quốc

Huế tìm “đòn bẩy” cơ chế đặc thù cho giai đoạn 2026–2030

07:01, 27/04/2026

Từ khóa:

di sản văn hóa du lịch tâm linh hợp tác Việt Nam - Sri Lanka huế MOU hợp tác

Đọc thêm

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Từ mô hình “6 nhà” với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng “lõm sóng”, phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Điện Biên năm 2026, địa phương đã chào đón hơn 750 đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham dự. Sự kiện ghi nhận 22 nhà đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng; đồng thời 11 nhà đầu tư được trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng...

Hà Nội và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Hà Nội và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Hiện nay, tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) đang được đánh giá là một trong những nơi có thế mạnh về công nghệ xanh và phát triển bền vững và phù hợp với định hướng phát triển xanh mà Hà Nội đang hướng tới...

Bộ Xây dựng: Hơn 3.800 km cao tốc trên cả nước đã được đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật

Bộ Xây dựng: Hơn 3.800 km cao tốc trên cả nước đã được đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật

Vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hệ thống giao thông, đảm nhận khoảng 70–75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và khoảng 91% vận tải hành khách...

Đến năm 2030, hơn 95% dân số tiếp cận sân bay trong bán kính 100km

Đến năm 2030, hơn 95% dân số tiếp cận sân bay trong bán kính 100km

Bộ Xây dựng cho biết quá trình điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nghiên cứu bổ sung thêm một số sân bay mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có trên 95% dân số tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

2

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

3

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

4

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

5

Vietnam Airlines chốt ngày đại hội cổ đông 2026

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy