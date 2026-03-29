Trang chủ Bất động sản

Huế: Triển khai dự án nhà ở gần 1.200 tỷ đồng tại trung tâm thành phố

Nguyễn Thuấn

29/03/2026, 18:26

Dự án Vlasta Premier - Phú Hội được khởi công tại trung tâm thành phố Huế với quy mô 2 tòa căn hộ và 7 dãy nhà liền kề, dự kiến cung cấp 482 căn hộ cùng 55 căn nhà, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 1.800 người...

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi côn dự án
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi côn dự án

Sáng 29/3, tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế diễn ra lễ khởi công dự án Vlasta Premier - Phú Hội. Dự án Vlasta Premier - Phú Hội được triển khai trên trục đường Trần Cao Vân – Nguyễn Tri Phương, thuộc khu vực trung tâm của thành phố Huế.

Dự án nằm tại khu vực giao thoa giữa hai không gian đô thị đặc trưng của Huế: phía Bắc sông Hương là khu di sản, phía Nam là khu đô thị hiện đại. Vị trí này không chỉ mang giá trị kết nối mà còn tạo điều kiện phát triển các loại hình thương mại – dịch vụ, đặc biệt khi nằm trong khu vực phố đi bộ trung tâm, thuận lợi cho các hoạt động trải nghiệm văn hóa và du lịch.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án có quy mô hơn 17.213 m2, tổng mức đầu tư khoảng 1.192 tỷ đồng. Quy hoạch gồm 2 tòa tháp căn hộ và 7 dãy nhà liền kề, cung cấp ra thị trường khoảng 482 căn hộ chung cư cùng 55 căn nhà liền kề, đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 1.800 người.

Phối cảnh dự án
Phối cảnh dự án

Vlasta Premier - Phú Hội được định vị ở phân khúc cao cấp, hướng tới xây dựng không gian sống hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn gắn với yếu tố văn hóa đặc trưng của Huế. Dự án tích hợp nhiều tiện ích nội khu như hồ bơi, phòng tập gym, khu chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ đi kèm, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh: dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn tạo điểm nhấn về kiến trúc, nâng cao chất lượng không gian đô thị và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, nhân lực, tổ chức thi công đúng kế hoạch; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, các sở, ngành và chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian triển khai dự án.

Xây dựng 2 bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản dành cho doanh nghiệp và cá nhân

TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng “bài toán” phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội năm 2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Xây dựng 2 bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản dành cho doanh nghiệp và cá nhân

Xây dựng 2 bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản dành cho doanh nghiệp và cá nhân

TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng “bài toán” phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội năm 2026

TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng “bài toán” phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội năm 2026

The Zenith Hải Phòng: Tâm điểm giao thoa giữa trục giáo dục, hạ tầng và dòng tiền cho thuê

The Zenith Hải Phòng: Tâm điểm giao thoa giữa trục giáo dục, hạ tầng và dòng tiền cho thuê

Hà Nội: Thị trường văn phòng thay đổi sau 10 năm tăng trưởng

Hà Nội: Thị trường văn phòng thay đổi sau 10 năm tăng trưởng

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

