Thứ Bảy, 28/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng “bài toán” phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội năm 2026

Phạm Vinh

28/03/2026, 15:08

Với mục tiêu xây dựng 28.500 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để giải quyết các khó khăn hiện tại từ việc quy hoạch quỹ đất đến tháo gỡ vướng mắc pháp lý và huy động nguồn vốn…

TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng “bài toán” phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội năm 2026 - Ảnh minh họa.

Chiều 27/3, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026-2030.

QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VẪN CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC

Theo đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng tăng, Thành phố đã đặt ra mục tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Thành phố đã triển khai nhiều dự án ngay từ đầu năm 2026 với 2 dự án đã khởi công và 11 dự án đang thi công. Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp.

Một trong những giải pháp quan trọng mà TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện là quy hoạch quỹ đất dành cho nhà ở xã hội. Hiện tại, Thành phố có khoảng 400 ha đất dành cho mục đích này và dự kiến sẽ bổ sung thêm 1.000 ha đến năm 2040. Việc quy hoạch quỹ đất không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhà ở xã hội mà còn giúp đảm bảo tính bền vững và lâu dài của các dự án.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đang nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Các vấn đề như xác định chi phí bồi thường, cơ chế thanh toán khi thu hồi quỹ đất 20%, và quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư đang được xem xét và giải quyết. Việc này không chỉ giúp các dự án được triển khai nhanh chóng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, Thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông thừa nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như thủ tục hành chính còn rườm rà; quá trình xử lý hồ sơ của một số sở, ngành còn chậm, nhất là trong các lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, môi trường, quy hoạch và đất đai, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án…

Theo đó, lãnh đạo Thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan cần khẩn trương rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản chia sẻ một thách thức lớn khác mà TP. Hồ Chí Minh đang phải đối mặt là vấn đề vốn. Dù có sự hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách với lãi suất ổn định, nhưng nguồn vốn vẫn còn hạn chế. Điều này đã khiến nhiều dự án bị đình trệ do không đủ nguồn lực tài chính để tiếp tục triển khai. Để giải quyết vấn đề này, Thành phố đang tìm kiếm các giải pháp huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả sự tham gia của các tổ chức Công đoàn và các doanh nghiệp tư nhân.

TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Ngoài ra, việc cải cách thủ tục hành chính cũng là một trong những giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội. UBND TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội xuống còn tối đa 154 ngày, giảm hơn 50% so với trước đây. Điều này không chỉ giúp các dự án được triển khai nhanh chóng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của TP. Hồ Chí Minh đối với công tác phát triển nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, Thứ trưởng đề nghị Thành phố cần hành động quyết liệt và cụ thể hơn nữa. Trong đó, cần khẩn trương phê duyệt dự án, cấp phép xây dựng và tổ chức khởi công các dự án; thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện; giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND Thành phố xây dựng kế hoạch và giải pháp phát triển nhà ở xã hội một cách chi tiết, hiệu quả.

Đồng thời, Thành phố cần tăng cường làm việc với các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành 11.000 căn từ 13 dự án đã khởi công nhằm đảm bảo chỉ tiêu đề ra trong năm 2026. Các sở, ngành liên quan cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo nguyên tắc “vướng ở đâu, gỡ ở đó”; tích cực mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng và chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở xã hội.

Thứ trưởng cũng đề nghị Thành phố sớm kiện toàn Quỹ phát triển nhà ở trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính; đồng thời, hoàn thiện kế hoạch chi tiết phát triển nhà ở xã hội theo từng năm trong giai đoạn 2026–2030, làm cơ sở tổ chức triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Tối 27/3, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Cường đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, triển khai 30.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Hai bên cùng nghiên cứu các hình thức đầu tư phù hợp, loại hình sản phẩm nhà ở xã hội (bao gồm cho thuê, cho thuê mua, mua) theo quy định; nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy việc triển khai các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động…

Từ khóa:

gỡ vướng pháp lý huy động vốn nhà ở xã hội phát triển nhà ở xã hội quy hoạch quỹ đất TP. Hồ Chí Minh

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy