Xây dựng 2 bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản dành cho doanh nghiệp và cá nhân

Trước yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch và chuyên nghiệp của thị trường bất động sản, việc xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn chung cho hoạt động môi giới đang trở thành đòi hỏi cấp thiết…

Ngày 28/3, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam vừa tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam (VREB).

Tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Quỳnh, Phó Tổng thư ký VARS, cho biết Bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam được xây dựng như một hệ thống tiêu chuẩn nghề nghiệp, nhằm đánh giá năng lực hoạt động của các chủ thể tham gia hoạt động môi giới bất động sản trên thị trường.

GÓP Ý QUA THỰC TIỄN TRIỂN KHAI

Theo đó, VREB được cấu trúc thành hai bộ tiêu chuẩn chính. Cụ thể, bộ tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp môi giới bất động sản gồm 10 nhóm tiêu chuẩn: pháp lý; đạo đức nghề nghiệp; tổ chức và quản trị; quy trình và nghiệp vụ môi giới; tài chính và năng lực kinh doanh; nguồn nhân lực; cơ sở hạ tầng; công nghệ và truyền thông; chăm sóc khách hàng; trách nhiệm xã hội. Còn bộ tiêu chuẩn dành cho cá nhân môi giới bất động gồm 6 nhóm tiêu chuẩn: pháp lý và tuân thủ; đạo đức nghề nghiệp; kiến thức chuyên môn; kỹ năng môi giới; năng lực hành nghề thực tế; chất lượng dịch vụ và phát triển nghề nghiệp.

Tuy nhiên, để VREB thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đại diện VARS cho rằng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến đóng góp, nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với hoạt động của thị trường…

Các đại biểu là cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà môi giới góp ý tại hội thảo.

Từ định hướng này, bà Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản EximRS, đề xuất một số nội dung liên quan đến bộ tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp môi giới bất động sản.

Cụ thể, về tiêu chuẩn pháp lý của doanh nghiệp môi giới, việc tuân thủ các quy định là yêu cầu bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp. Đây là điều kiện nền tảng và cần thực hiện đầy đủ.

Về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, cần áp dụng cho cả doanh nghiệp lẫn cá nhân hành nghề. Bởi lẽ, đạo đức nghề nghiệp đóng vai trò định hướng hành vi, khi được đặt làm nền tảng, người làm nghề sẽ có xu hướng hành xử đúng mực, tuân thủ nguyên tắc và quy định.

Về tài chính và năng lực kinh doanh, bà Cẩm Tú đánh giá năng lực tài chính là yếu tố quan trọng quyết định khả năng vận hành ổn định, cũng như mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp môi giới. Nếu không đảm bảo năng lực tài chính hoặc kiểm soát không tốt, thị trường có thể phát sinh những hành vi sai lệch. Vì vậy, tiêu chí đánh giá năng lực tài chính cần xây dựng chặt chẽ và kỹ lưỡng.

Góp ý về bộ tiêu chuẩn dành cho cá nhân môi giới bất động sản, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng văn phòng đại diện VARS tại địa phương, cho rằng hiện nay, dự thảo đang xây dựng 6 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, có thể cân nhắc rút gọn thành 3 để bảo đảm tính đơn giản, dễ hiểu và thuận tiện triển khai trong thực tế. Ba tiêu chí đó gồm: tuân thủ pháp luật, hiệu quả công việc và đạo đức nghề nghiệp.

Đối với tiêu chí tuân thủ pháp luật, theo ông Lợi có thể hiểu rằng môi giới cá nhân cần có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Khi sở hữu chứng chỉ đồng nghĩa với việc người môi giới đã được đào tạo kiến thức chuyên môn, kiến thức pháp luật và các kỹ năng cơ bản liên quan. Vì vậy, không nhất thiết phải tách ra quá nhiều tiêu chí nhỏ, bởi những nội dung này đã tích hợp trong quá trình đào tạo và cấp chứng chỉ.

Đối với tiêu chí hiệu quả công việc hoặc hiệu quả giao dịch, ông Lợi nhận định năng lực hành nghề thực tế nên được đánh giá dựa trên kết quả cụ thể của người môi giới, ví dụ như số lượng giao dịch thành công trong một thời gian nhất định (tháng, quý). Đây là tiêu chí phản ánh trực tiếp năng lực làm việc và khả năng phục vụ khách hàng của môi giới.

Đối với tiêu chí đạo đức nghề nghiệp, dưới góc nhìn của ông Lợi, tiêu chí này rất quan trọng và cần dành trọng số cao nhất, khoảng 50% trong tổng điểm đánh giá.

Ở tầm nhìn rộng hơn, ông Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cho rằng việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn cần tham khảo các mô hình có lịch sử phát triển lâu đời trên thế giới. Những hệ thống này đã tồn tại hàng trăm năm và được phân định rõ giữa tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp, tổ chức và tiêu chuẩn dành cho cá nhân hành nghề. Ngoài ra, thế giới cũng phân tách rất rành mạch giữa nhóm điều kiện cứng và nhóm điều kiện mềm.

CHUẨN HÓA VÀ NÂNG TẦM NGHỀ NGHIỆP

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, việc xây dựng bộ tiêu chuẩn nhằm hướng tới chuẩn hóa chuẩn hóa và nâng tầm nghề môi giới bất động sản. Đây vừa là bộ tiêu chí đánh giá, vừa là hệ quy chiếu chung của toàn thị trường và quan trọng hơn là nền tảng tạo dựng niềm tin cho khách hàng và xã hội, xóa bỏ những định kiến về nghề môi giới bất động sản.

Đồng quan điểm, ông Lê Văn Khoa, Ban đối ngoại và hợp tác quốc tế, Thiên Khôi Group, cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc hoàn thiện và triển khai bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam. Ông nhận định việc xây dựng bộ tiêu chí là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nghề môi giới ngày càng đòi hỏi tính chuẩn mực cao, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và thị trường.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Hồng Phú, Phó trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, (Bộ Xây dựng), cho rằng cơ bản các nội dung phù hợp nhưng thiên về định tính, do đó, cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các chỉ số đo lường cụ thể, nhằm nâng cao khả năng đánh giá hiệu quả hành nghề cũng như phân định rõ mức độ chuyên nghiệp của môi giới bất động sản. Đồng thời, tiêu chí đạo đức nghề nghiệp nên được lượng hóa rõ hơn.

“Tôi cơ bản đồng tình với đề xuất thí điểm trước khi triển khai rộng khắp; khuyến khích tinh thần tự nguyện rồi dần trở thành yêu cầu bắt buộc và thành tiêu chí đánh giá cao với nghề môi giới bất động sản”, ông Phú bày tỏ.