Huế và Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh gắn với môi trường

Trao đổi kinh nghiệm về xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ hiện đại gắn với xây dựng đô thị thông minh, buổi làm việc giữa tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Huế tập trung vào mô hình đầu tư, lựa chọn công nghệ và tổ chức vận hành theo hướng bền vững...

Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh vừa có buổi làm việc với UBND thành phố Huế nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, đầu tư và vận hành các mô hình phát triển đô thị thông minh, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng hiện đại, bền vững.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND thành phố Huế đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình kêu gọi đầu tư, triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy điện rác Phú Sơn. Đây là dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm quỹ đất chôn lấp, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

Nhà máy điện rác Phú Sơn do Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB làm chủ đầu tư, sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi đa cấp kết hợp phát điện, hệ thống xử lý khí thải đạt chuẩn châu Âu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thuỳ Giang trao đổi tại buổi làm việc

Dự án được khởi công ngày 16/11/2021, tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng, công suất xử lý 600 tấn rác/ngày đêm, tua-bin phát điện công suất 12MW, tỷ lệ chôn lấp sau xử lý dưới 7%. Nhà máy hoàn thành và đưa vào vận hành chạy thử từ tháng 01/2024, hiện tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt của 33/40 phường, xã trên địa bàn thành phố Huế.

Bên cạnh mô hình xử lý rác thải, thành phố Huế cũng giới thiệu Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) với cơ chế tích hợp, kết nối dữ liệu liên thông trên các lĩnh vực như phản ánh hiện trường, an ninh trật tự, giao thông, môi trường và dịch vụ hành chính công. Mô hình này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao cách làm bài bản, đồng bộ của thành phố Huế trong xử lý rác thải sinh hoạt và xây dựng đô thị thông minh. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung cụ thể liên quan đến lựa chọn công nghệ, mô hình đầu tư, nguồn lực tài chính cũng như những khó khăn trong quá trình triển khai thực tế.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thuỳ Giang khẳng định thành phố sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh trong phát triển đô thị thông minh và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, việc đầu tư các dự án này cần được thực hiện đồng bộ, lựa chọn công nghệ phù hợp, bảo đảm hiệu quả lâu dài, gắn với công tác quản lý, vận hành ổn định và bảo vệ môi trường.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định mong muốn hai địa phương tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, nhất là trong lựa chọn công nghệ, mô h