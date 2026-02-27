Thứ Sáu, 27/02/2026

Tài chính carbon tiếp sức bảo vệ rừng tự nhiên ở Quảng Trị

Nguyễn Thuấn

27/02/2026, 09:18

Hơn 347 tỷ đồng từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ đã được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần ổn định diện tích rừng tự nhiên và nâng cao sinh kế cho người dân miền núi...

Lực lượng bảo vệ rừng tuần tra tại khu vực rừng tự nhiên được hưởng chi trả tài chính carbon. Ảnh: Văn Minh
Lực lượng bảo vệ rừng tuần tra tại khu vực rừng tự nhiên được hưởng chi trả tài chính carbon. Ảnh: Văn Minh

Theo thông tin từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị, đến nay đơn vị đã thực hiện chi trả hơn 347 tỷ đồng cho các đối tượng hưởng lợi trong tổng số hơn 364 tỷ đồng được Trung ương phân bổ từ nguồn thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ (ERPA), đạt trên 95% kế hoạch.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết trong giai đoạn 2023–2025, tỉnh được phân bổ hơn 364 tỷ đồng từ nguồn ERPA để triển khai chi trả cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

Các đối tượng được hưởng lợi bao gồm ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; các công ty nông, lâm nghiệp; ủy ban nhân dân cấp xã có quản lý rừng; lực lượng vũ trang; doanh nghiệp tư nhân cùng các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Nguồn chi trả ERPA được sử dụng cho nhiều nội dung thiết thực; trong đó có hỗ trợ các hoạt động lâm nghiệp gián tiếp nhằm giảm phát thải khí nhà kính; các hoạt động trực tiếp bảo vệ rừng tự nhiên, áp dụng biện pháp lâm sinh; hỗ trợ phát triển sinh kế cho cộng đồng; đồng thời phục vụ công tác quản lý, giám sát.

Thực tế triển khai cho thấy, các khoản chi trả từ ERPA đã mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và cư dân miền núi sống gần rừng. Nguồn kinh phí này hỗ trợ lực lượng tuần tra bảo vệ rừng, góp phần cải thiện sinh kế, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định, giảm áp lực khai thác rừng trái phép.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn cũng được triển khai thường xuyên, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ rừng và thực hiện các chính sách tài chính carbon. Qua đó, người dân từng bước tiếp cận với cơ chế chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải, gắn quyền lợi kinh tế với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên rừng.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, việc chi trả nguồn ERPA trên địa bàn được đánh giá bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định. Chương trình đã và đang góp phần duy trì ổn định diện tích rừng tự nhiên, bảo vệ hệ sinh thái, giữ vững tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh ở mức 61,47%.

Từ ERPA, Nghệ An hình thành dòng tài chính xanh cho bảo vệ rừng

01:15, 03/02/2026

Từ ERPA, Nghệ An hình thành dòng tài chính xanh cho bảo vệ rừng

Xác định phương án thương mại hóa 4,9 triệu tín chỉ carbon rừng dôi dư từ Chương trình ERPA

14:03, 05/12/2025

Xác định phương án thương mại hóa 4,9 triệu tín chỉ carbon rừng dôi dư từ Chương trình ERPA

1 triệu tấn carbon vùng Bắc Trung Bộ được chuyển nhượng theo Thỏa thuận ERPA

23:16, 29/08/2025

1 triệu tấn carbon vùng Bắc Trung Bộ được chuyển nhượng theo Thỏa thuận ERPA

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy