Hưng Yên: Giảm nghèo bền vững nhờ chuyển đổi số và mô hình sinh kế cộng đồng

Thứ Hai, 19/01/2026
Minh Hiếu
19/01/2026, 10:07
Từ hơn 10.000 hộ nghèo năm 2021 xuống còn chưa đến 1.800 hộ vào cuối năm 2024, Hưng Yên đã về đích sớm hai năm mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Kết quả này đến từ cách làm bài bản, lấy người dân làm trung tâm, phát huy nội lực cộng đồng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số.
Trong giai đoạn 2021–2025, Hưng Yên triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo hướng toàn diện, không chỉ tập trung hỗ trợ thu nhập mà đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Tỉnh xác định rõ: giảm nghèo phải gắn với tạo việc làm ổn định, nâng cao năng lực sản xuất và bảo đảm an sinh lâu dài, trong đó chuyển đổi số và mô hình sinh kế cộng đồng đóng vai trò then chốt.
LẤY VIỆC LÀM LÀM GỐC, PHÁT HUY NỘI LỰC CỘNG ĐỒNG
Từ thực tiễn địa phương, Hưng Yên lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với điều kiện từng vùng, từng nhóm đối tượng. Chính sách giảm nghèo không dàn trải, mà được thiết kế theo hướng “đúng người, đúng nhu cầu”, kết hợp hỗ trợ trực tiếp với trao cơ hội để người dân tự vươn lên.
Nhận thức rõ “việc làm ổn định là gốc của giảm nghèo”, nhiều năm qua Hưng Yên tập trung phát triển các mô hình sinh kế, tạo việc làm tại chỗ cho người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn. Các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã được hình thành và phát triển dựa trên lợi thế từng địa phương, gắn với chuỗi giá trị sản xuất – tiêu thụ.
Người dân tham gia các mô hình này không chỉ được hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật mà còn được đào tạo nghề, tiếp cận công nghệ mới, từng bước nâng cao năng lực quản lý và tổ chức sản xuất. Cách làm này giúp người nghèo chủ động hơn trong phát triển kinh tế, thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.
Song song với các chính sách hỗ trợ nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho con em hộ nghèo, tỉnh đẩy mạnh triển khai các mô hình sản xuất phù hợp điều kiện địa phương như trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, chăn nuôi – trồng trọt ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Nhiều hộ dân sau khi tham gia mô hình đã có việc làm ổn định, thu nhập tăng gấp hai đến ba lần so với trước.
Cùng với hệ thống hợp tác xã, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tích cực tham gia công tác giảm nghèo. Năm 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã trao mô hình nuôi gà lai Đông Tảo cho 30 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật tại thị xã Mỹ Hào; hỗ trợ mô hình chăn nuôi vịt giống cho 30 hội viên tại huyện Ân Thi. Ngoài ra, 17 mô hình sinh kế khác như chăn nuôi, trồng cây, phương tiện sinh kế… được trao cho 190 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Đến nay, 21 hợp tác xã và 32 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý được duy trì, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nữ. Các cấp Hội còn phối hợp với doanh nghiệp, làng nghề mở lớp đào tạo nghề may, mây tre đan, giới thiệu việc làm cho hơn 120 hội viên, với thu nhập từ 5–8 triệu đồng/tháng.
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG AN SINH, Y TẾ VÀ QUẢN LÝ GIẢM NGHÈO
Bên cạnh phát triển sinh kế, Hưng Yên đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, triển khai chính sách an sinh xã hội. Các cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo được cập nhật, quản lý thống nhất, tạo nền tảng cho việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả chính sách.
Trong lĩnh vực y tế, tỉnh coi chăm sóc sức khỏe là nền tảng của giảm nghèo bền vững. 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; khoảng 170.000 người thuộc diện yếu thế được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh công bằng, thuận tiện. Toàn tỉnh có 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; nhiều cơ sở y tế ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, hẹn khám trực tuyến và quản lý tiêm chủng, dinh dưỡng bằng mã định danh y tế.
Nhờ đó, các chỉ số về sức khỏe cộng đồng được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi giảm còn 8,1%; suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi giảm còn 16,2%. Việc ứng dụng phần mềm quản lý bệnh không lây nhiễm và hệ thống cảnh báo sớm dịch bệnh góp phần giảm chi phí y tế, nâng cao hiệu quả phòng bệnh cho người dân.
Trong lĩnh vực nhà ở và môi trường sống, hơn 1.300 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách được xây mới hoặc sửa chữa trong giai đoạn 2021–2025. Đến nay, 100% hộ nghèo được sử dụng nước sạch; 86,72% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Một số công trình an sinh được theo dõi tiến độ, chất lượng qua phần mềm quản lý, bảo đảm minh bạch và hiệu quả.
Theo Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, tỷ lệ hộ nghèo của Hưng Yên giảm từ 2,55% năm 2021 xuống còn 0,44% năm 2024; đến cuối năm 2025, giảm còn 0,3%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm, nhờ đó tỉnh hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước hai năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và trước một năm so với Nghị quyết số 41 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
100% lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu đều được hỗ trợ học nghề, tư vấn và kết nối việc làm. Cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành cùng hệ thống giám sát, đánh giá định kỳ giúp chính sách đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thực chất.
Dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, Hưng Yên xác định giảm nghèo là nhiệm vụ lâu dài, mang tính chiến lược. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng sinh kế bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý an sinh và huy động nguồn lực xã hội.
Từ nền tảng đã tạo dựng, hành trình giảm nghèo ở Hưng Yên không chỉ là câu chuyện “thoát nghèo”, mà là quá trình nâng cao chất lượng sống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, bền vững.
