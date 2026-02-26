Hơn 3,5 triệu người đã nhận gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm trước Tết

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã hoàn thành chi trả cho khoảng 3,55 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, với tổng số tiền gần 45.000 tỷ đồng...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, cơ quan này đã tổ chức chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3/2026 vào cùng kỳ chi trả tháng 2/2026 đầy đủ, kịp thời cho người hưởng, bảo đảm quyền lợi cho người thụ hưởng yên tâm đón Tết.

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, việc chi trả này được đã được toàn hệ thống triển khai đồng bộ và hoàn thành chi trả cho khoảng 3,55 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, với tổng số tiền 44.730 tỷ đồng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh gọn, thuận lợi và an toàn theo đúng quy định.

Trong đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân cho khoảng 3,13 triệu người hưởng ngay trong ngày 2 và 3/2/2026, với tổng số tiền hơn 40.300 tỷ đồng.

Việc chuyển khoản được thực hiện tập trung, đồng loạt trong cùng thời điểm những ngày đầu tháng 2, giúp người hưởng có điều kiện chủ động tài chính để cân đối chi tiêu cho dịp Tết.

Thực hiện chi trả bằng tiền mặt qua hệ thống bưu điện từ ngày 2 đến 10/2/2026 cho khoảng 415 nghìn người, với tổng số tiền trên 4.400 tỷ đồng.

Hình thức chi trả được thực hiện linh hoạt gồm: Chi tại điểm chi trả hoặc chi tại nhà đối với người cao tuổi, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đi lại, góp phần bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền lợi an sinh chính đáng.

Để đạt được kết quả trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí; phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và hệ thống ngân hàng; thực hiện kết nối thanh toán song phương, giám sát thường xuyên quá trình truyền dữ liệu lệnh chi điện tử đến người hưởng; kịp thời xử lý các lỗi hệ thống, sai thông tin tài khoản, tránh gián đoạn chi trả.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với bưu điện và ngân hàng trên địa bàn tổ chức chi trả bảo đảm thông suốt, kịp thời và an toàn.

Đối với một số địa phương đặc thù, việc tổ chức chi trả được linh hoạt điều chỉnh đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, để quyền lợi của người hưởng được chi trả kịp thời với mặt bằng chung cả nước.

Việc chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3/2026 ngay trong kỳ chi trả tháng 2/2026 đã giúp người hưởng chủ động hơn về tài chính, yên tâm đón Tết cổ truyền đầy đủ, ấm áp.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được thực hiện đúng quy định vì quyền lợi chính đáng của người thụ hưởng.