Từ đổ nát, những mái ấm hồi sinh

Với tinh thần thần tốc – quyết liệt – vì Nhân dân, thành phố Huế đang huy động cả hệ thống chính trị triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, khẩn trương xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán.

Chiến dịch Quang Trung mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm và sự đồng hành của chính quyền thành phố Huế trước những khó khăn mà người dân đang đối mặt sau thiên tai. Quán triệt tinh thần ấy, ngay từ những ngày đầu phát động, thành phố đã vào cuộc với quyết tâm cao, cách làm linh hoạt, lấy hiệu quả và tiến độ làm thước đo, đặt sự an toàn, ổn định đời sống của Nhân dân lên trên hết.

NHỮNG NGÔI NHÀ MỚI THẮP LÊN NIỀM TIN

Sau gần hai tuần khẩn trương thi công với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Quân đội, ngôi nhà của bà Võ Thị Trâm, xã Lộc An, đã cơ bản hoàn thiện. Công trình được xây dựng kiên cố, bảo đảm khả năng chống bão, đồng thời thiết kế gác lửng chống lũ – một giải pháp phù hợp với đặc thù vùng trũng thấp, nơi thường xuyên chịu tác động của mưa lũ.

Trong ngày ngôi nhà mới dần thành hình, bà Võ Thị Trâm không giấu được xúc động. Bà chia sẻ, nhiều năm qua, mỗi mùa mưa bão đến là cả gia đình sống trong nỗi lo lắng, bất an vì căn nhà cũ xuống cấp, không bảo đảm an toàn.

“Giờ đây có nhà kiên cố, tôi đã yên tâm hơn rất nhiều trong mỗi mùa mưa lũ. Tôi thật sự biết ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã không quản mưa gió, ngày đêm giúp gia đình tôi có được mái ấm như hôm nay”, bà Trâm nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn thăm gia đình được xây dựng nhà mới tại xã Lộc An

Không chỉ riêng gia đình bà Trâm, nhiều hộ dân khác trên địa bàn thành phố Huế cũng đang cảm nhận rõ sự đổi thay từng ngày khi những ngôi nhà mới, những căn nhà được sửa chữa dần hoàn thiện. Với người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, một mái nhà an toàn không chỉ là tài sản, mà còn là điểm tựa tinh thần để yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài.

Chia sẻ về quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Phan Viết Vĩnh, Trợ lý Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Phú Lộc, cho biết ngay khi được giao nhiệm vụ, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2025.

“Với tinh thần giúp dân như giúp chính gia đình mình, cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực cao nhất, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai”, Thiếu tá Phan Viết Vĩnh cho biết.

THẦN TỐC – QUYẾT LIỆT – KHÔNG ĐỂ DÂN CHẬM NHÀ Ở TRƯỚC TẾT

Theo thống kê, đợt bão lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng về nhà ở trên địa bàn thành phố Huế, với 05 nhà bị sập hoàn toàn cần xây dựng mới và 40 nhà bị hư hỏng cần sửa chữa. Trước yêu cầu cấp bách phải sớm ổn định đời sống cho người dân, ngày 6/12/2025, UBND thành phố Huế đã tổ chức Lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ngay sau lễ khởi động, chiến dịch được triển khai đồng loạt, quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các lực lượng được phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; quá trình triển khai thường xuyên được kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với 5 căn nhà bị sập hoàn toàn, đến nay đã khởi công 100%, hoàn thành các hạng mục móng, trụ bê tông và đang xây dựng tường bao xung quanh, khối lượng thi công ước đạt khoảng 40%. Dự kiến, các công trình này sẽ hoàn thành trước ngày 20/01/2026.

Trong số đó, 2 hộ xây dựng lại tại vị trí nhà ở hiện trạng; 3 hộ còn lại được bố trí xây dựng tại vị trí mới thuộc khu tái định cư đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, có điều kiện sinh sống tốt hơn và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Nhà ông Nguyễn Văn Đức, thôn Đồng Xuân, xã Lộc An đang trong giai đoạn hoàn thiện

Đối với 40 căn nhà bị hư hỏng, thành phố tập trung hoàn thành việc sửa chữa trước ngày 27/12/2025, bảo đảm các hộ dân có nơi ở an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai với tinh thần thần tốc, quyết liệt, đặt quyền lợi và sự an toàn của người dân lên trên hết. Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm việc với trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không để bất kỳ hộ dân nào bị chậm trễ trong việc có nhà ở an toàn, ổn định trước Tết.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục huy động lực lượng Quân đội, Công an, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo UBND các xã giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng theo phương châm “làm ngày làm đêm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó”.

“Với quyết tâm chính trị cao, cách làm linh hoạt và sự chung tay của toàn xã hội, thành phố Huế cam kết hoàn thành Chiến dịch Quang Trung đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao. Chiến dịch không chỉ giúp người dân sớm an cư, ổn định cuộc sống sau thiên tai, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự đồng hành của chính quyền thành phố Huế đối với Nhân dân”, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định.