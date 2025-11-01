Hưng Yên khởi công xây dựng tuyến đường gần 5.000 tỷ, góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối vùng

Dự án được xem là mắt xích quan trọng trong hệ thống hạ tầng vùng, góp phần hình thành hành lang kinh tế mới, kết nối hiệu quả các khu công nghiệp, khu đô thị tỉnh Hưng Yên và thúc đẩy liên kết phát triển vùng đồng bằng sông Hồng....

Ngày 31/10, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ khởi công dự án tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến.

Cụ thể, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 24,8 km, điểm đầu tại nút giao giữa đường vào khu công nghiệp TBS Sông Trà với quốc lộ 10 (thuộc phường Thái Bình), điểm cuối tại đầu cầu vượt sông Luộc (thuộc xã Ngự Thiên). Tuyến đường đi qua phường Thái Bình và các xã: Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Hồng Minh, Hưng Hà, Tiên La và Ngự Thiên.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng, được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ nút giao quốc lộ 10 đến nút giao Đồng Tu) có tổng kinh phí khoảng 3.735 tỷ đồng; Giai đoạn 2 (từ nút giao Đồng Tu đến đê hữu sông Luộc) có tổng kinh phí khoảng 1.192 tỷ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có nhiều hạng mục hiện đại, đồng bộ. Đoạn qua khu công nghiệp TBS Sông Trà xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt cắt ngang 63m; khu vực cầu và đường dẫn cầu Trà Lý có mặt cắt 34 m; các đoạn còn lại thiết kế theo mô hình đường song hành hai bên, tổng mặt bằng giải phóng khoảng 60 m.

Toàn tuyến có 8 cây cầu và 9 nút giao cùng mức, bảo đảm an toàn, thông suốt và kết nối liên hoàn với hạ tầng hiện hữu. Đây là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt trong việc hoàn thiện hạ tầng kết nối vùng, tạo hành lang kinh tế mới đối với tỉnh Hưng Yên và khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đã khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được khởi công và triển khai theo đúng kế hoạch.

Xác định đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân kỳ vọng lớn, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 với vai trò là cơ quan chủ đầu tư cần bám sát và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các cấp ủy, chính quyền 7 xã, phường có dự án đi qua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; huy động cả hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc đồng bộ, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giúp người dân hiểu rõ, đồng thuận trong việc thu hồi đất phục vụ dự án.

Các sở, ngành liên quan, nhất là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm nếu có, bảo đảm công trình được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả như mong muốn.