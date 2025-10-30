Hưng Yên và Nhật Bản xúc tiến hợp tác đầu tư trong công nghệ cao và năng lượng xanh

Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và bền vững sẽ thúc đẩy giúp Hưng Yên trở thành mô hình điển hình về công nghiệp xanh, tiên phong cho phát triển bền vững tại Việt Nam...

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hưng Yên diễn ra vào ngày 28/10 tại Tokyo (Nhật Bản), ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, khẳng định Nhật Bản không chỉ là một trong những nhà đầu tư tiềm năng nhất tại Việt Nam nói chung mà còn đóng vai trò quan trọng tại Hưng Yên.

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam - Nhật Bản đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác sâu rộng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Nhật Bản tiếp tục xem Việt Nam là điểm đến hấp dẫn và an toàn, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử và năng lượng tái tạo.

Tính đến hết tháng 9/2025, Nhật Bản có 5.660 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 78,41 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Nam cho biết Nhật Bản hiện đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Hưng Yên với 190 dự án và tổng vốn đăng ký gần 6,4 tỷ USD. Trong đó, Khu công nghiệp Thăng Long II do Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đầu tư hạ tầng, đã thu hút 152 dự án FDI từ Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký gần 3,8 tỷ USD, hình thành một hệ sinh thái công nghiệp vững mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản tại địa phương.

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đang ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp điện tử, bán dẫn, công nghiệp sạch và tiết kiệm năng lượng, hướng tới phát triển công nghiệp xanh và thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Vì vậy, việc tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và bền vững sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời đưa Hưng Yên trở thành điểm sáng về công nghiệp xanh tại Việt Nam.

“Tỉnh mong muốn sớm đồng hành cùng doanh nghiệp Nhật Bản trong triển khai các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của địa phương trong giai đoạn mới”, ông Nam nhấn mạnh.

Về phía Nhật Bản, Tiến sỹ Kunihiko Hirabayashi, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC), nhận định Hưng Yên đã có sự chuyển mình ngoạn mục, từ một vùng nông nghiệp trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao trong vùng đô thị Hà Nội, với hơn 50 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động thành công tại Khu công nghiệp Thăng Long II.

Sự hấp dẫn của môi trường đầu tư Hưng Yên đối với các nhà đầu tư Nhật Bản đến từ vai trò lãnh đạo minh bạch, nhanh nhạy và trách nhiệm của chính quyền tỉnh trong việc theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp. Ông Hirabayashi cho rằng sự lắng nghe chân thành đối với nhà đầu tư cùng nỗ lực cải thiện chính sách dựa trên phản hồi thực tế đã tạo dựng niềm tin vững chắc và dòng vốn đầu tư ổn định của Nhật Bản tại Hưng Yên.

Trong thời gian tới, ông Hirabayashi khẳng định cam kết của tỉnh đối với tăng trưởng xanh, giảm phát thải carbon và đổi mới công nghệ cao cũng phù hợp với thế mạnh của Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác bền vững giữa hai bên.

Trong khuôn khổ hội nghị, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II và Công ty Sanyo Denki (Nhật Bản) cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thu hút các dự án công nghệ cao vào Hưng Yên, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.