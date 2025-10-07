Hướng dẫn thu chi, quản lý tài chính công đoàn sau sắp xếp bộ máy

Theo hướng dẫn mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp sẽ đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động qua tài khoản chuyên thu của Công đoàn Việt Nam...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn thực hiện một số nội dung về tài chính, tài sản của hệ thống công đoàn cấp tỉnh, công đoàn xã, phường, công đoàn đặc khu theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về kinh phí công đoàn, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh thực hiện thu kinh phí công đoàn do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng lao động đóng theo quy định của Luật Công đoàn và pháp luật có liên quan.

Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động qua Kho bạc nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch.

Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động qua tài khoản chuyên thu của Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn. Ở những nơi có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, số kinh phí công đoàn dành cho cấp cơ sở được phân phối cho tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo số thành viên của tổ chức này tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, số tiền đóng, tổng số người lao động tại doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Về đoàn phí công đoàn, đây là khoản do đoàn viên đóng hàng tháng và phân cấp cho công đoàn cơ sở thu. Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

Đơn vị công đoàn được để lại và sử dụng 100% nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tài chính công đoàn được sử dụng cho các nhiệm vụ theo khoản 2 Điều 31 Luật Công đoàn năm 2024 và quy định của Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh thực hiện theo Quyết định số 1411/QĐ- TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.

Công đoàn xã được áp dụng chi tài chính tại Quyết định số 4290/QĐ- TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở.

Đối với các hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động cấp tỉnh giao nhiệm vụ, công đoàn xã thực hiện chi theo dự toán được Liên đoàn Lao động cấp tỉnh giao từ nguồn tài chính công đoàn.

Về tài sản công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng phương án sắp xếp tổng thể cơ sở nhà, đất của tổ chức công đoàn, báo cáo Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công đoàn tại Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, công đoàn xã, đơn vị sự nghiệp của công đoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Công đoàn, các quy định khác của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền về việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công đoàn; phê duyệt đề án sử dụng, hồ sơ khai thác tài sản công đoàn theo quy định của pháp luật và quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.