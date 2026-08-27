IHG mở thêm nhiều điểm đến mới tại Việt Nam

IHG Hotels & Resorts (IHG) sẽ tiếp tục tìm kiếm những điểm đến mới tại các thị trường trọng điểm và từng bước giới thiệu những thương hiệu mới đến Việt Nam, trong đó, dự kiến có 4 khách sạn và resort hạng sang được khai trương trong 3-5 năm tới...

Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake là một trong những khách sạn hạng sang trong hệ thống của IHG. Ảnh: IHG.

Chia sẻ với báo giới nhân kỷ niệm 80 năm thành lập mới đây, ông Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành IHG tại Đông Nam Á và Hàn Quốc, tái khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn tại Việt Nam.

“Không chỉ đóng vai trò là một điểm đến du lịch thuần túy, Việt Nam đang vươn lên trở thành điểm đến thu hút dòng vốn đầu tư dịch vụ lưu trú mạnh mẽ nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chiến lược mở rộng danh mục từ các thị trường trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang và Hồ Tràm tới mạng lưới điểm đến vệ tinh của IHG đang cho thấy sự phát triển dài hạn của chúng tôi tại Việt Nam”, ông Vivek Bhalla nói.

Số liệu thống kê cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, ghi nhận mức tăng trưởng gần 15% so với cùng kỳ năm trước (trong đó nguồn khách từ Châu Á chiếm 70%). Song song đó, thị trường nội địa cho thấy sức bật ấn tượng với 81 triệu lượt khách, cho thấy sức mua và nhu cầu chi tiêu cho các trải nghiệm cao cấp của người tiêu dùng trong nước đang không ngừng gia tăng.

Trong bối cảnh này, kết quả kinh doanh của IHG cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Trong quý 2/2026, doanh thu trên mỗi phòng khả dụng (RevPAR) của tập đoàn tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng 20%. Đáng chú ý hơn, phân khúc khách sạn hạng sang trên toàn quốc có chỉ số RevPAR tăng tới 21,1%, đạt mức chênh lệch (premium) vượt mức trung bình của toàn ngành tới 73 USD/phòng.

Ông Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành IHG tại Đông Nam Á và Hàn Quốc. Ảnh: IHG. "So với các thị trường trưởng thành như Thái Lan, Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn tương đối sớm trong chu kỳ phát triển du lịch. Tuy nhiên, Việt Nam lại sở hữu nền tảng sản phẩm cốt lõi vô cùng ưu việt, bao gồm đường bờ biển dài, địa hình đồi núi – thung lũng đa dạng, nền ẩm thực đặc sắc và đặc biệt là sự thân thiện, hiếu khách của con người. Đây chính là nền tảng để Việt Nam xây dựng những lợi thế cạnh tranh mang tính khác biệt trong dài hạn. Với triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường cùng kết quả kinh doanh những tháng gần đây, dự kiến trong 3-5 năm tới, IHG sẽ tiếp tục được phủ rộng với hàng loạt dự án mang tính biểu tượng tại các điểm đến mới như Bà Nà Hills, Cần Giờ, Bình Dương, Sa Pa, Đà Lạt và Phú Thọ".

Một trong những động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất của IHG tại Việt Nam đến từ sự bùng nổ của mô hình bất động sản hàng hiệu. Hiện nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành thị trường lớn thứ tư thế giới về quy mô loại hình bất động sản thương hiệu cao cấp. Phân khúc này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nhu cầu của giới thượng lưu mong muốn tích hợp phong cách sống, tiêu chuẩn dịch vụ khắt khe của các khu nghỉ dưỡng vào chính không gian sống cá nhân của họ.

Đánh giá về bối cảnh khu vực, ông Vivek Bhalla nhận định so với các thị trường trưởng thành như Thái Lan, Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn tương đối sớm trong chu kỳ phát triển du lịch. Tuy nhiên, Việt Nam lại sở hữu nền tảng sản phẩm cốt lõi vô cùng ưu việt, bao gồm đường bờ biển dài, địa hình đồi núi – thung lũng đa dạng, nền ẩm thực đặc sắc và đặc biệt là sự thân thiện, hiếu khách của con người. Đây chính là nền tảng để Việt Nam xây dựng những lợi thế cạnh tranh mang tính khác biệt trong dài hạn.

Với triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường cùng kết quả kinh doanh những tháng gần đây, dự kiến trong 3-5 năm tới, IHG sẽ tiếp tục được phủ rộng với hàng loạt dự án mang tính biểu tượng tại các điểm đến mới như Bà Nà Hills, Cần Giờ, Bình Dương, Sa Pa, Đà Lạt và Phú Thọ. Trong đó, dự án InterContinental Thanh Xuan Valley sắp ra mắt sẽ mang đến cho du khách một phương thức trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, gắn chặt với thiên nhiên và đặc trưng sinh thái của điểm đến.

Bên cạnh mảng luxury cốt lõi, IHG cũng đang ráo riết thực thi chiến lược đa dạng hóa thương hiệu. Tập đoàn đẩy mạnh tốc độ bao phủ ở phân khúc cao cấp (premium) và tầm trung (midscale) thông qua các thương hiệu Crowne Plaza và Holiday Inn Express.

Cùng với đó, IHG cũng đang tiến hành những bước thảo luận tích cực cùng các đối tác để đưa Kimpton – thương hiệu boutique danh tiếng toàn cầu – và Staybridge Suites gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian sớm nhất.