IHG mở thêm nhiều điểm đến mới tại Việt Nam

IHG Hotels & Resorts (IHG) sẽ tiếp tục tìm kiếm những điểm đến mới tại các thị trường trọng điểm và từng bước giới thiệu những thương hiệu mới đến Việt Nam, trong đó, dự kiến có 4 khách sạn và resort hạng sang được khai trương trong 3-5 năm tới...
Chia sẻ với báo giới nhân kỷ niệm 80 năm thành lập mới đây, ông
Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành IHG tại Đông Nam Á và Hàn Quốc, tái khẳng định
tầm nhìn chiến lược dài hạn tại Việt Nam.
“Không chỉ đóng vai trò là một điểm đến du lịch thuần túy,
Việt Nam đang vươn lên trở thành điểm đến thu hút dòng vốn đầu tư dịch vụ lưu
trú mạnh mẽ nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chiến lược mở rộng danh mục
từ các thị trường trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang và Hồ Tràm tới mạng
lưới điểm đến vệ tinh của IHG đang cho thấy sự phát triển dài hạn của chúng tôi
tại Việt Nam”, ông Vivek Bhalla nói.
Số liệu thống kê cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam
đã đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, ghi nhận mức tăng trưởng gần 15% so với
cùng kỳ năm trước (trong đó nguồn khách từ Châu Á chiếm 70%). Song song đó, thị
trường nội địa cho thấy sức bật ấn tượng với 81 triệu lượt khách, cho thấy sức
mua và nhu cầu chi tiêu cho các trải nghiệm cao cấp của người tiêu dùng trong
nước đang không ngừng gia tăng.
Trong bối cảnh này, kết quả kinh doanh của IHG cũng ghi nhận
sự tăng trưởng tích cực. Trong quý 2/2026, doanh thu trên mỗi phòng khả dụng
(RevPAR) của tập đoàn tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng 20%. Đáng chú ý
hơn, phân khúc khách sạn hạng sang trên toàn quốc có chỉ số RevPAR tăng tới
21,1%, đạt mức chênh lệch (premium) vượt mức trung bình của toàn ngành tới 73
USD/phòng.
"So với các thị trường trưởng thành như Thái Lan, Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn tương đối sớm trong chu kỳ phát triển du lịch. Tuy nhiên, Việt Nam lại sở hữu nền tảng sản phẩm cốt lõi vô cùng ưu việt, bao gồm đường bờ biển dài, địa hình đồi núi – thung lũng đa dạng, nền ẩm thực đặc sắc và đặc biệt là sự thân thiện, hiếu khách của con người. Đây chính là nền tảng để Việt Nam xây dựng những lợi thế cạnh tranh mang tính khác biệt trong dài hạn.
Với triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường cùng kết quả kinh doanh những tháng gần đây, dự kiến trong 3-5 năm tới, IHG sẽ tiếp tục được phủ rộng với hàng loạt dự án mang tính biểu tượng tại các điểm đến mới như Bà Nà Hills, Cần Giờ, Bình Dương, Sa Pa, Đà Lạt và Phú Thọ".
Một trong những động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất của IHG tại
Việt Nam đến từ sự bùng nổ của mô hình bất động sản hàng hiệu. Hiện nay, Việt
Nam đã vươn lên trở thành thị trường lớn thứ tư thế giới về quy mô loại hình bất
động sản thương hiệu cao cấp. Phân khúc này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nhu cầu của
giới thượng lưu mong muốn tích hợp phong cách sống, tiêu chuẩn dịch vụ khắt khe
của các khu nghỉ dưỡng vào chính không gian sống cá nhân của họ.
Đánh giá về bối cảnh khu vực, ông Vivek Bhalla nhận định so
với các thị trường trưởng thành như Thái Lan, Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn
tương đối sớm trong chu kỳ phát triển du lịch. Tuy nhiên, Việt Nam lại sở hữu nền
tảng sản phẩm cốt lõi vô cùng ưu việt, bao gồm đường bờ biển dài, địa hình đồi
núi – thung lũng đa dạng, nền ẩm thực đặc sắc và đặc biệt là sự thân thiện, hiếu
khách của con người. Đây chính là nền tảng để Việt Nam xây dựng những lợi thế cạnh
tranh mang tính khác biệt trong dài hạn.
Với triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường cùng kết
quả kinh doanh những tháng gần đây, dự kiến trong 3-5 năm tới, IHG sẽ tiếp tục
được phủ rộng với hàng loạt dự án mang tính biểu tượng tại các điểm đến mới như Bà Nà Hills, Cần Giờ, Bình Dương, Sa Pa, Đà Lạt và Phú Thọ. Trong đó, dự án InterContinental Thanh Xuan
Valley sắp ra mắt sẽ mang đến cho du khách một phương thức trải nghiệm hoàn
toàn khác biệt, gắn chặt với thiên nhiên và đặc trưng sinh thái của điểm đến.
Bên cạnh mảng luxury cốt lõi, IHG cũng đang ráo riết thực
thi chiến lược đa dạng hóa thương hiệu. Tập đoàn đẩy mạnh tốc độ bao phủ ở phân
khúc cao cấp (premium) và tầm trung (midscale) thông qua các thương hiệu Crowne
Plaza và Holiday Inn Express.
Cùng với đó, IHG cũng đang tiến hành những bước thảo
luận tích cực cùng các đối tác để đưa Kimpton – thương hiệu boutique danh tiếng
toàn cầu – và Staybridge Suites gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian sớm
nhất.
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